«Роснефть» привлекла еще двух зарубежных инвесторов в проект «Восток Ойл»

Нефтяная компания «Роснефть» и консорциум предприятий в составе Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. подписали соглашение по продаже 5-процентной доли уставного капитала в проекте «Восток Ойл». Документ подтверждает намерение инвесторов приобрести долю в проекте «Восток Ойл» и закрепляет основные условия сделки. Ее закрытие ожидается после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных одобрений.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЫРЬЯ

Недостаток инвестиций в нефтяную отрасль, а также рост населения о многих странах мира и его благосостояния приводят к увеличению спроса на энергоносители, в связи с чем повышается необходимость в реализации проектов нового типа. «Восток Ойл» - проект с низкими удельными затратами на добычу, с углеродным следом на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов проекта. Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки.

«Соглашение основано на нашем успешном многолетнем сотрудничестве с компаниями Vitol и Mercantile & Maritime, - прокомментировал сделку с инвесторами главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл», высокое качество нефти и его экономическая модель делают проект одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, что подтверждается высоким интересом к нему крупных мировых компаний и оценками ведущих инвестиционных банков. Проект, безусловно, представляет интерес для компаний, специализирующихся на поставках сырья, трейдинге и логистике, имеющих разветвленную клиентскую базу и каналы сбыта по всему миру и учитывающих будущую потребность поставок «зеленой» нефти. Мы намерены и дальше укреплять наше сотрудничество с Vitol и Mercantile & Maritime, в том числе, в рамках проекта «Восток Ойл».

Напомним, к полномасштабному освоению месторождений проекта «Роснефть» приступила в 2020 году. По оценкам экспертов, проект «Восток Ойл» в настоящее время является одним из самых перспективных в мире. Его преимущества уже не раз были отмечены российскими и иностранными инвестбанкирами, он привлекает инвесторов. Важным фактором этой привлекательности является то, что создана уникальная устойчивая экономическая модель проекта. «Роснефть» уже получила заключения ведущих международных экспертов, подтверждающие ресурсную базу, технологии разработки и экономику проекта.

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВСЕЙ ОТРАСЛИ

Проект сыграл значительную роль в переоценке стоимости «Роснефти». Goldman Sachs уже окрестил его «магнитом для инвесторов». По мнению инвестбанка, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов». В опубликованном в 2020 году отчете Merrill Lynch аналитики Карен Костанян и Екатерина Смык присвоили «Восток Ойлу» статус локомотива развития «Роснефти».

«Проект представляет собой основной источник потенциального роста для НК «Роснефть», - говорится в отчете.

При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America. При учете СПГ, общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд. Банк J.P. Morgan оценивает проект в $127 млрд.( в том числе $26 млрд – СПГ). ПО мнению аналитиков KPMG, положительный эффект от проектных инвестиций может составить 30 трлн рублей на 15 лет.

«Роснефть» – наш главный фаворит, подчеркивается в отчете J.P.Morgan. Аналитики также связывают долгосрочные перспективы развития компании с «Восток Ойлом». «Создание новой нефтегазовой провинции на Таймыре обещает стать флагманским проектом не только для Роснефти, но и для мировой нефтяной отрасли», - отмечают эксперты банка.

«Ведущие мировые трейдеры как никто чувствуют конъюнктуру рынка, - пояснил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. - Это чутьё позволяет им предугадывать, какой товар будет наиболее востребован в будущем и делать правильные ставки. Очевидно, что иллюзорные планы по развитию возобновляемых источников и связанное с ними катастрофическое снижение инвестиций в традиционную энергетику приведёт в дефициту на нефтяном рынке, а «зеленые» баррели «Восток Ойла» станут не просто востребованным товаром, это будет эксклюзивный товар с колоссальной добавочной стоимостью».

По масштабам этот проект можно сравнить разве что с советским освоением Самотлора, самого крупного нефтяного месторождения России. Тот проект, по сути, изменил лицо советского ТЭКа на многие годы вперед. Если в 1965 году Западная Сибирь давала один миллион тонн добычи, то уже через десять лет — 148 млн тонн, что позволило СССР стать одним из лидеров международного рынка углеводородов. По расчетам «Роснефти», добыча на проекте достигнет 100 млн тонн к 2030 году.

В условиях кризиса инвестбанки стали осторожнее относится к обещаниям и «бумажным» планам. «Восток Ойл» же уже реализуется. Компания приступила к полномасштабной реализации проекта еще в 2020 году.

Активное освоение «Роснефтью» новых нефтегазовых провинций получило высокую оценку международных экспертов. Компания стала победителем в номинации «Лучшая национальная нефтяная компания в области нефтеразведки» в рамках исследования аналитической компании Wood Mackenzie, проведенным по итогам 2020 года.

“Роснефть» в 2020 году открыла больше новых месторождений, чем любая другая нефтяная компания мира. При этом «Роснефть» продолжает бурение в ряде самых перспективных нефтеносных бассейнов мира», - говорится в сообщении Wood Mackenzie.

В отчете отмечается, что национальные нефтяные компании составляют большую часть отрасли, и их доля продолжает увеличиваться – на них приходится около половины открытых в последние годы ресурсов.

50 КОНТРАКТОВ НА ПОЛТРИЛЛИОНА!

Экологичность – важная составляющая проекта, привлекающая инвесторов. Важным для инвесторов аспектом является анонсированное использование попутного нефтяного газа и ветрогенерации для энергоснабжения «Восток Ойл». Расчетная интенсивность выбросов составит около 12 кг СО2 на баррель добычи. Это минимальный уровень, ведь данный показатель для новых месторождений, по данным WoodMackenzie, составляет сегодня около 50 кг.

Проектными решениями предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире.

«Тем самым, есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта «зеленых баррелей» нефти», — отмечал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В конце 2020 года 10-процентную долю в проекте «Восток Ойл» приобрел крупный международный трейдер Trafigura.

«Инвестиции Роснефти в «Восток Ойл» — самый крупный материковый проект добычи нефти и газа, особо значимы и мы, в компании Trafigura, гордимся и считаем за честь участвовать в нем, - заявил в ходе прошедшего Петербургского международного экономического форума глава Trafigura Джереми Вейр. –«Восток Ойл» уже производит высококачественную нефть с низкой себестоимостью, с низким углеродным следом, которая будет пользоваться спросом еще долгие годы. Роснефть планирует сократить углеродный след и это безусловно будет гарантировать спрос на продукцию «Восток Ойл»

Уже после сделки с Trafigura многие эксперты прогнозировали, что это только первый шаг на пути к другим подобным партнерствам в рамках проекта «Восток Ойл». Это подтверждало и руководство «Роснефти». В феврале первый вице-президент компании Дидье Касимиро заявил, что «Роснефть» продолжает работу с международными партнерами по вхождению в «Восток Ойл», и компания планирует сохранить за собой контрольную долю в проекте.

Незадолго до объявления о соглашении с Vitol и Mercantile «Роснефть» провела роуд-шоу проекта «Восток Ойл» для поставщиков и подрядчиков из Италии, Германии, Китая, Кореи и Японии. Участникам встреч была рассказана общая информация о проекте и отдельные аспекты его реализации, в том числе вопросов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, углеродного менеджмента, устойчивого развития и ответственного инвестирования, а также был подробно рассмотрен вопрос обеспечения проекта «Восток Ойл» материально-техническими ресурсами. Как отметили в «Роснефти», компания получила позитивный отклик от участников мероприятия.

В настоящее время работы по интегральному проекту «Восток Ойл» вошли в активную подготовительную фазу: по первоочередным объектам проводятся проектно-изыскательные работы, а на технологически сложные объекты выбраны опытные высококвалифицированные ЕРС- подрядчики.

В ходе ХХIV Петербургского международного экономического форума ПАО «НК «Роснефть» заключено свыше 50 контрактов для реализации проекта на общую сумму 558,8 млрд руб.

В том числе заключены контракты на строительство объектов первой очереди энергообеспечения проекта, а также по расширению нефтяного терминала «Порт Бухта Север» и строительству гидротехнических сооружений.