«Я год искала девочку, а тут…»: московская семья усыновила брошенного мальчика с четвертой группой здоровья, а теперь у него — первая

Алёша живет в семье уже 10 месяцев. Сейчас ему 1 год и 4 месяца. Фото: предоставлено фондом «Дорога жизни».

«Безымянный мальчик» родился в самом конце 2019 года. Роды начались на 29 неделе, почти на четыре месяца раньше срока. Малыш весил всего 1 кг 430 грамм. По шкале Апгар — так называется система быстрой оценки новорожденных — его оценили всего на 2/3 балла. Это критический показатель. Ребёнок с такой оценкой нуждается в срочной реанимации и пристальном внимании врачей. И, конечно, такому малышку очень нужна мама. А её-то у мальчика не было.

Без мамы… Без имени…

По словам врачей, будущая мама — женщина из асоциальной среды — жила так, будто никакой беременности у неё нет. И, когда малыш родился, она просто ушла. А в реанимации остался крошечный мальчик, которому врачи диагностировали врожденную пневмонию, поражение центральной нервной системы и почек, контакт по гепатиту и еще много чего. В общем, кроме списка диагнозов в карте, малышу от мамы не осталось ничего. Даже имени.

На третьи сутки безымянного брошенного мальчика перевели в отделение интенсивной терапии ДГКБ им. Сперанского, а через неделю его приняла няня фонда «Дорога жизни» Ира Рожина.

— Мама отказалась от малыша сразу после рождения. Я приняла его без имени. Ему было всего семь дней, — рассказывает няня Ира. — Я называла его Филиппчик, не знаю, почему. Он был очень слабенький, веса и одного килограмма не было. Он родился-то маленький, а после родов еще похудел. Завотделения попросила меня работать с ним в перчатках, сказала, что у его мамы был то ли СПИД, то ли гепатит. Уже позже врачи сказали, что он не болен. Так бывает.

Теперь он Алёша

Мальчик был похож на маленького сморщенного старичка, увешанного трубочками – катетеры, зонд для кормления, кислород.

— Он такой был маленький, что, как бы нежно я не меняла памперс, один раз катетер из его ножки выпал. Это для меня был ужас. Да еще у него была паховая грыжа, которая его беспокоила. Он очень плакал. Его много приходилось носить на руках. Только так он успокаивался, — рассказывает няня Ира. — Кормила я малыша через зонд по 20 мл на минимальной скорости. Потом стала приучать его к пустышке. После по капельке из бутылочки капала смесь. Учила его кушать. Потихоньку он стал прибавлять в весе – буквально по 20-30-40 грамм. Как-то зашел врач на обход и сказал, что доктора дали мальчику имя — теперь он Алеша.

Леша сильно изменился за время, проведенное дома с семьей. Фото: предоставлено фондом «Дорога жизни».

Врачи в отделении больницы полюбили Алёшу. Его педиатр приносила из дома одежду и крема для мальчика. Через некоторое время Алёше сделали операцию в отделении нефрологии – там он тоже лежал вместе с няней.

«Я верю, Лёшку найдет семья»

8 июня 2020 года в своём Инстаграм-блоге руководитель фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова написала:

«В конце декабря 2019 года на свет появился раньше срока мальчик. Через три дня после рождения его отправили в отделение для недоношенных 9 ДГКБ в Москве. Безымянного. Беззащитного. Маленького. Слабого. Мама сразу ушла из его жизни…

Но волна несправедливости жизни выбросила этого мальчика прямо к няне в теплые руки. В один миг никому не нужный недоношенный мальчик без имени – стал нужен… нет, даже не просто няне больничной. Он стал нужен тысяче людей.

Почему? Потому что если бы в больнице не было бы больничной няни фонда, этот мальчик так бы и остался все эти месяцы невидимым для мира. Про букет проблем с его и так не самой простой картинкой по здоровью – и подавно молчу.

Мало? Для него 5 месяцев надежды, что в самый сложный период – он не один. Мы об этом не задумываемся. Мы злимся на несправедливости этой жизни. Я тоже злюсь и горюю. Но… А вот он, лежит и мирно сопит на коленках той, что дала ему силы просто жить…

Леша. Фото: предоставлено фондом «Дорога жизни».

Вы спросите, а дальше что? А дальше, верю, Лешку найдет семья. Не могут такие сладкие мальчики-зайчики быть никому не нужны».

В больнице Лёша провел почти полгода. Когда он набрал вес, смог дышать сам, научился сосать из бутылочки, малыша перевели в дом ребенка. Там он провёл почти два месяца. А потом…

У Оксаны есть муж, шестилетняя дочка Маша, любимая работа, а еще — удивительная сила воли и жажда жизни. Она всегда мечтала о многодетной семье, но даже первый кровный ребенок дался ей очень тяжело. Когда она задумалась о втором, врачи сказали, что беременность может кончиться очень плохо, а ее дочке вообще-то нужна живая мать. Тогда Оксана решила, что дети могут быть не только кровные, но и «рожденные сердцем», и пошла в Школу приемных родителей.

— Я очень долго искала девочку. Сначала, после окончания ШПР, я буквально через месяц нашла девочку в Архангельске, я к ней полетела, познакомилась, подписала согласие, но в итоге ребенка мне не отдали. Якобы, её уже пообещали кому-то другому. Где-то на год я закончила поиски и уже в пандемию решила начать их заново. Стала обзванивать опеки, — рассказывает Оксана, приемная мама Лёши. — В один прекрасный день я поехала в Сокольники смотреть девочку, и буквально передо мной на неё взяли направление другие кандидаты. Не сложилось. В этот же день я была записана в банк данных, и когда я приехала, меня спросили: «А вы не хотите посмотреть мальчика». Нет, говорю, не хочу мальчика, я сразу была настроена на девочку. У меня все куплено на девочку. Но они все же мне стали показывать мальчиков. И когда они развернули фото Алеши, то я увидела совершенно несчастного, одинокого ребенка… И я согласилась. Ну ладно, говорю, давайте, съезжу посмотреть на этого мальчика. Так вот у меня появилось направление на Алёшу.

Когда Оксана приехала в дом ребенка, сначала ей зачитали список Алёшиных диагнозов. «Видимо, надеялись, что я не буду смотреть Алексея, — смеётся Оксана, — но я сказала, что нет уж, раз я уже приехала, несите это чудо сюда». И его принесли.

— На тот момент ему было месяцев шесть, а выглядел он как двухмесячный ребеночек, пахнущий капустой и мясными консервами. Зелененький маленький малышок в шапочке, — вспоминает Оксана. — И я приняла решение, что я его забираю. Сразу пришло осознание того, что у меня теперь есть сын. Я стала к нему ездить и добиваться, чтобы его побыстрее отдали домой, потому что я понимала, что каждый день нахождения в детском доме для него губителен. Я к нему уже привыкла, и он ко мне привык, и дочка приезжала к нему. Папа наш, конечно, был в шоке, потому что он думал, что мы возьмем девочку, но я сказала, что нет, у нас будет мальчик, и теперь у нас в семье мальчик.

Когда Алёшу забрали домой, ему было уже семь месяцев. На тот момент он весил 4,5 килограмма. И у него была уже четвёртая группа здоровья. Всего для детей выделяют пять групп здоровья. К первой группе относятся физически и психически здоровые дети, а к пятой – дети с серьезными хроническими болезнями в состоянии декомпенсации.

— В первую ночь пришла мысль — что я сделала и зачем?! А потом все пошло как по накатанной. За месяц, пока я ездила к нему в дом ребенка, мы привыкли друг к другу, и адаптации у нас не было. Было только чувство страха, что я не справлюсь, — признается Оксана.

«Мой сын, я счастлива!»

Про то, что Алёшу в больнице первые полгода выхаживала няня фонда «Дорога жизни» Оксана узнала задним числом. Хотя с работой фонда она была знакома, и даже сама помогала брошенным малышам.

— Когда я уже прочитала, что Алеша почти полгода был в больнице Сперанского, я отмотала назад старые посты в ленте фонда и по фотографиям определила, что этот мальчик, о котором вы рассказываете, и есть Алексей. Написала девочкам, чтобы они нашли его фотографии. Они собрали все, что было у няни, и прислали мне, — рассказывает Оксана.

А потом своей радостью, историей и уже новыми фотографиями Леши Оксана поделилась с фондом «Дорога жизни»: «Мой сын, я счастлива, что ты появился такой маленький в моей жизни! Вот уж не думала, что стану мамой мальчика. Я год искала девочку, а тут… Решение посмотреть Алёшу пришло внезапно, девочку, на которую мы должны были взять направление, поехал смотреть кто-то другой, и мне предложили его. Маленького, на фото такого несчастного и одинокого. Потом была встреча и наша взаимная любовь, я даже сейчас не вспоминаю, что его родила другая женщина. Алёша – мой Сын, брат нашей дочки, сын своего папы».

Лёша и медицина сирот

Алёша живет в семье уже 10 месяцев. Сейчас ему уже 1 год и 4 месяца, он весит 11 килограммов. Он вовсю ходит, смеется, командует своими мамой-папой-бабушками-дедушками, обожает свою сестру. И если мама забирала его с четвёртой группой здоровья, то сейчас у мальчика уже первая. Практически все его диагнозы сняты, за исключением того, что останется с ним навсегда и не будет мешать ему жить.

— У Алексея врожденная деформация руки, такая же как была и у нашего своерожденного ребенка, — рассказывает Оксана. — Когда мы с ним приехали в институт Турнера по поводу исправления этого дефекта, доктор, который в своё время оперировал нашу родную дочку, спросил: «Как так у вас получился второй ребенок с точно такой же патологией?». Мы ему сказали, что ребенок у нас рожденный сердцем, и он очень сильно этому удивился.

Руководитель фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова отмечает, что Лёша — это такой яркий пример того, как ребёнок в один миг становится сиротой с очень неблагополучным путём развития, но это история с хорошим концом.

— Лёша родился с очень сильной недоношенностью и четвертой группой здоровья. И без ухода няни в больнице у такого ребенка неизбежно сформировались бы серьезные неврологические проблемы, — объясняет Анна Котельникова. — Что происходит в доме ребенка, куда он попадает потом? Индивидуального ухода он там, в любом случае, не получает, за ним очень плотно закрепляется пятая группа здоровья, и, вероятнее всего, с этой пятой группой здоровья в четыре года он попадает в детский дом-интернат для детей с умственной отсталостью. По опыту работы фонда мы прекрасно знаем, что дети с Лёшиной историей и картиной здоровья – это прямые кандидаты в ДДИ.

Лёшина история как раз и уникальна, и показательна тем, как при наличии адекватной правильной помощи и ухода у таких детей появляется возможность уйти в семью и там развиваться, и четвертой-пятой группе перейти на первую-вторую.

— Огромная благодарность тем, кто поддерживает нашу программу. Мы занимаемся медициной сирот, и Лёшин случай – тоже про медицину сирот, только с благополучным исходом, который стал возможен благодаря всем тем людям, кто помогал Лёше в больнице и обеспечивал его няней. И, конечно, благодаря тому, что мальчик в итоге быстро нашел семью, — говорит Анна Котельникова.

Два разных ребенка

Когда Оксана забрала Алёшу домой, его уровень развития оценивался врачами месяца на три. Он и сейчас отстает на эти месяца три от нормы, но тут скорее сказывается то, что ему просто не хватило времени для внутриутробного развития. Времени, которое он не досидел у мамы в животе.

Оксана и Леша. Фото: предоставлено фондом «Дорога жизни».

— Ну, и конечно сказывается то, что он столько времени находился вне дома, вне развития, вне социума, общения, — говорит Оксана.— Няня – это, конечно, прекрасно, это большой-большой плюс, и большое спасибо тем женщинам, которые ухаживают за брошенными детьми. Но то внимание, которое он получает дома, именно его личное внимание, конечно, бесценно. Мальчик у нас расцвел и кардинально изменился. Сравните фотографии – кажется, что это два разных ребенка.

Я прошла все круги ада

27 апреля 2021 года суд лишил родительских прав кровную мать Лёши. Оксана полгода боролась, чтобы это произошло. Дело в том, что у Алеши не было никаких документов о его биологической маме – только её имя в свидетельстве о рождении. Когда прошло полгода с акта об оставлении малыша, Оксана подала документы на усыновление, но из суда ей пришел отказ. Выяснилось, что опека сразу должна была сразу запросить все данные по биологической матери, опека должна была искать ее. Но делать это, по факту пришлось Оксане.

— Ни одна из опек мне не помогала, все юристы были наняты мной и все поиски были только организованы мной, — рассказывает Оксана. — Странно устроено наше законодательство. Человек, который хочет усыновить ребёнка, должен ждать полгода — а вдруг та женщина, которая бросила своего ребенка в роддоме и ни разу после этого не видела, одумается.

Через месяц после решения суда семья сможет усыновить Алешу. Они не собираются скрывать от него правду, по крупицам собирают всю информацию, которую могут найти.

— Мы очень сильно любим Алексея. Я за него боролась, борюсь и буду бороться. Скорее всего, Алексей будет не единственным приемным ребенком, мы не оставляем мечты найти еще и девочку, — говорит Оксана. — Сейчас Алексей любимый сынок, братик, внук. «Борец», «с сильным характером, если что-то не по нем, начинает требовать», «залюбленный», «зацелованный» — это все о нем.

Мы не знаем, какой он будет по жизни. Это для нас будет неждан, естественно, мы не знаем биологических родителей, не знаем той генетики, которая в нем заложена – по характеру, по каким-то другим вещам. Но мы, конечно, приложим все усилия для того, чтобы он был хорошим человеком.

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