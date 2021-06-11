Демографический прогноз: Какие народы будут жить на планете через 80 лет

Китайцы столкнулись с необычной для Поднебесной проблемой: их слишком мало.
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Китайцы столкнулись с необычной для Поднебесной проблемой: их слишком мало. Да-да, власти страны с самым большим населением в мире всерьез обеспокоены демографическими тенденциями. Китай мало того, что стареет, так еще и недосчитывается детей. Если в 2016 году в Китае родилось почти 18 млн малышей, то в 2020-м только 12 - на треть меньше! С такими темпами уже через несколько лет самой населенной страной мира станет Индия.
Поэтому компартия разворачивают демографическую политику на 180 градусов. Только в 2015-м тут отменили лозунг «Одна семья - один ребенок», ограничивавший рождаемость. В принципе, детей-то можно было завести сколько угодно, но за второго и дальше пришлось бы платить серьезный штраф.
- Когда-то главной проблемой Китая было огромное сельское население при ограниченных ресурсах, - говорит доктор исторических наук, профессор Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. - Многие исследователи даже трактовали историю Китая с точки зрения демографии: есть некое пространство, которое может прокормить определенное число людей. Если их становится больше, начинаются разные социальные беды, революции, голод. И когда компартия Китая собралась бороться с бедностью, то решила ограничить рождаемость, чтобы можно было скорее сформировать большой слой средне-зажиточных семей.
Но времена меняются. Китай выбился в мировые лидеры, а новые технологии позволяют избежать массового голода в неурожайный год. Более того, выясняется, что чем в стране больше населения, тем более эффективен внутренний рынок. В условиях глубокого кризиса глобализации это особенно важно. Становится все более очевидно, что успех в сражении, как говорил еще Наполеон, решают «большие батальоны».
И вот в планах на новую пятилетку тема рождаемости чуть ли не главная. На днях власти Китая разрешили иметь семьям трех детей. Плодитесь, мол, сограждане.
- Роль мирового лидера требует молодого, энергичного населения, - говорит Мосяков.
Кстати, некоторые способы повышения рождаемости китайцы подсмотрели у нас. Так, профессор Пекинского университета Лян Цзяньчжан считает, что семьям, у которых уже есть дети, надо выделять как минимум 1 млн юаней (около 10 млн рублей) за рождение каждого нового ребенка. Это же наш материнский капитал! Хотя денег, конечно, побольше обещают, но это пока только проект.
Тем временем в Соединенных Штатах все еще с удовлетворением вспоминают победу в холодной войне, которая вознесла США на третье место с списке самых населенных стран. Произошло это отчасти из-за того, что население бывших советских республик проходит теперь по своей национальной графе. К тому же, напоминает автор статьи в авторитетном издании Foreign Affairs, за это время в России число умерших превысило число родившихся почти на 14 млн человек. Такие потери, не скрывает он, «действуют во благо Соединенным Штатам».
В статье утверждается, что «после окончания холодной войны общая численность населения Америки и численность населения трудоспособного возраста (от 20 до 64 лет) росли быстрее, чем в других развитых странах и странах-конкурентах - Китае и России». И в предстоящие десятилетия, дескать, США в области демографии будут удерживать выигрышное положение.
Тем временем в Соединенных Штатах все еще с удовлетворением вспоминают победу в холодной войне, которая вознесла США на третье место с списке самых населенных стран.
Фото: Shutterstock
Вывод этот выглядит излишне оптимистичным. Потому что демографические проблемы, за решение которых берется Китай, вполне очевидны и для Америки. Ее население хотя и будет расти, в том числе и за счет иммиграции, до 350 млн человек к 2050 году, но потом неизбежно снизится. «Запас прочности» у американцев не так уж и велик - 25-30 лет. А потом, как очевидно экспертам, они уступят свое нынешнее третье место в Нигерии.
Неблагоприятен прогноз, увы, и для России: с нынешнего 9-го места по численности населения с 147 млн граждан к 2050 году она опустится на 14-е с 136 миллионами. Однако мы все же останемся в «двадцатке» самых населенных стран.
Ни одной «чисто» европейской страны к 2050-му в двадцатке самых населенных не останется. Хотя еще в 1990-м их было четыре. Сейчас лишь Германия на 19-м месте (84 млн), но вылет ее из двадцатки - дело ближайших лет. Как отмечают некоторые аналитики, Европа за сто лет поменяется местами с Африкой: в 1950 году в ней проживало 22 процента мирового населения, а на «черном континенте» - 9. К середине нынешнего века доля европейцев сократится до 7 процентов, а африканцев возрастет до 26.
К 2050 году в странах с большим и высоким доходом население не увеличится, а в беднейших странах оно удвоится. Может, поторопились китайцы, и надо было дальше следовать одному из ленинских заветов: «Лучше меньше, да лучше»?
Да нет, Китай - страна достаточно развитая, а долгосрочный экономический рост таких стран, как уверяют специалисты, опирается на демографию. То есть этап, когда нужно банально накормить все прибывающие миллионы, давно пройдет. Теперь увеличение населения для таких стран - как вклад в инвестиции для предприятия. В той же Европе стремительный послевоенный экономический рост был связан с бэби-бумом. А те несчастные 1,5 процента рождаемости (для минимального роста населения нужно, по крайней мере, 2,1), которые есть сейчас, диктуют единственный выход - массовый прием мигрантов.
Чтобы решить проблему нехватки рабочих рук, стареющему Евросоюзу, как подсчитали специалисты, необходимо принимать не менее миллиона мигрантов ежегодно. Что он и старался делать. Но что получается в итоге, известно: 90% иммигрантов, главным образом, из Африки не имеют никакой квалификации, а часто и желания работать, потому что уповают на соцпособия. При этом намерения интегрироваться в европейский уклад и традиции жизни у них тоже особо не видно. Возникающий конфликт культур может печально закончиться для Европы.
11 миллиардов человек - предел для планеты
Современная демографическая ситуация в мире, как отмечается в докладе генсека ООН за прошлый год, характеризуется четырьмя мегатенденциями: рост населения, его старение, урбанизация и международная миграция. Последние три- тенденции устойчивые и всеобщие. Рост населения Земли, и здесь никаких сомнений, закончится в обозримом будущем. Сейчас ежегодно людей на нашей планете становится больше на 82 миллиона. К середине века ежегодный прирост составит уже 48 миллионов. А к 2100 году, достигнув почти 11 млрд человек, мировое население расти больше уже не будет.
Как изменится население стран мира
По прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН
Как изменится население стран мира
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