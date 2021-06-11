Демографический прогноз: Какие народы будут жить на планете через 80 лет

Китайцы столкнулись с необычной для Поднебесной проблемой: их слишком мало. Фото: Shutterstock

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПО-КИТАЙСКИ

Китайцы столкнулись с необычной для Поднебесной проблемой: их слишком мало. Да-да, власти страны с самым большим населением в мире всерьез обеспокоены демографическими тенденциями. Китай мало того, что стареет, так еще и недосчитывается детей. Если в 2016 году в Китае родилось почти 18 млн малышей, то в 2020-м только 12 - на треть меньше! С такими темпами уже через несколько лет самой населенной страной мира станет Индия.

Поэтому компартия разворачивают демографическую политику на 180 градусов. Только в 2015-м тут отменили лозунг «Одна семья - один ребенок», ограничивавший рождаемость. В принципе, детей-то можно было завести сколько угодно, но за второго и дальше пришлось бы платить серьезный штраф.

- Когда-то главной проблемой Китая было огромное сельское население при ограниченных ресурсах, - говорит доктор исторических наук, профессор Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. - Многие исследователи даже трактовали историю Китая с точки зрения демографии: есть некое пространство, которое может прокормить определенное число людей. Если их становится больше, начинаются разные социальные беды, революции, голод. И когда компартия Китая собралась бороться с бедностью, то решила ограничить рождаемость, чтобы можно было скорее сформировать большой слой средне-зажиточных семей.

Но времена меняются. Китай выбился в мировые лидеры, а новые технологии позволяют избежать массового голода в неурожайный год. Более того, выясняется, что чем в стране больше населения, тем более эффективен внутренний рынок. В условиях глубокого кризиса глобализации это особенно важно. Становится все более очевидно, что успех в сражении, как говорил еще Наполеон, решают «большие батальоны».

И вот в планах на новую пятилетку тема рождаемости чуть ли не главная. На днях власти Китая разрешили иметь семьям трех детей. Плодитесь, мол, сограждане.

- Роль мирового лидера требует молодого, энергичного населения, - говорит Мосяков.

Кстати, некоторые способы повышения рождаемости китайцы подсмотрели у нас. Так, профессор Пекинского университета Лян Цзяньчжан считает, что семьям, у которых уже есть дети, надо выделять как минимум 1 млн юаней (около 10 млн рублей) за рождение каждого нового ребенка. Это же наш материнский капитал! Хотя денег, конечно, побольше обещают, но это пока только проект.

ПИРРОВА ПОБЕДА АМЕРИКИ

Тем временем в Соединенных Штатах все еще с удовлетворением вспоминают победу в холодной войне, которая вознесла США на третье место с списке самых населенных стран. Произошло это отчасти из-за того, что население бывших советских республик проходит теперь по своей национальной графе. К тому же, напоминает автор статьи в авторитетном издании Foreign Affairs, за это время в России число умерших превысило число родившихся почти на 14 млн человек. Такие потери, не скрывает он, «действуют во благо Соединенным Штатам».

В статье утверждается, что «после окончания холодной войны общая численность населения Америки и численность населения трудоспособного возраста (от 20 до 64 лет) росли быстрее, чем в других развитых странах и странах-конкурентах - Китае и России». И в предстоящие десятилетия, дескать, США в области демографии будут удерживать выигрышное положение.

Тем временем в Соединенных Штатах все еще с удовлетворением вспоминают победу в холодной войне, которая вознесла США на третье место с списке самых населенных стран. Фото: Shutterstock

Вывод этот выглядит излишне оптимистичным. Потому что демографические проблемы, за решение которых берется Китай, вполне очевидны и для Америки. Ее население хотя и будет расти, в том числе и за счет иммиграции, до 350 млн человек к 2050 году, но потом неизбежно снизится. «Запас прочности» у американцев не так уж и велик - 25-30 лет. А потом, как очевидно экспертам, они уступят свое нынешнее третье место в Нигерии.

Неблагоприятен прогноз, увы, и для России: с нынешнего 9-го места по численности населения с 147 млн граждан к 2050 году она опустится на 14-е с 136 миллионами. Однако мы все же останемся в «двадцатке» самых населенных стран.

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

Ни одной «чисто» европейской страны к 2050-му в двадцатке самых населенных не останется. Хотя еще в 1990-м их было четыре. Сейчас лишь Германия на 19-м месте (84 млн), но вылет ее из двадцатки - дело ближайших лет. Как отмечают некоторые аналитики, Европа за сто лет поменяется местами с Африкой: в 1950 году в ней проживало 22 процента мирового населения, а на «черном континенте» - 9. К середине нынешнего века доля европейцев сократится до 7 процентов, а африканцев возрастет до 26.

К 2050 году в странах с большим и высоким доходом население не увеличится, а в беднейших странах оно удвоится. Может, поторопились китайцы, и надо было дальше следовать одному из ленинских заветов: «Лучше меньше, да лучше»?

Да нет, Китай - страна достаточно развитая, а долгосрочный экономический рост таких стран, как уверяют специалисты, опирается на демографию. То есть этап, когда нужно банально накормить все прибывающие миллионы, давно пройдет. Теперь увеличение населения для таких стран - как вклад в инвестиции для предприятия. В той же Европе стремительный послевоенный экономический рост был связан с бэби-бумом. А те несчастные 1,5 процента рождаемости (для минимального роста населения нужно, по крайней мере, 2,1), которые есть сейчас, диктуют единственный выход - массовый прием мигрантов.

Чтобы решить проблему нехватки рабочих рук, стареющему Евросоюзу, как подсчитали специалисты, необходимо принимать не менее миллиона мигрантов ежегодно. Что он и старался делать. Но что получается в итоге, известно: 90% иммигрантов, главным образом, из Африки не имеют никакой квалификации, а часто и желания работать, потому что уповают на соцпособия. При этом намерения интегрироваться в европейский уклад и традиции жизни у них тоже особо не видно. Возникающий конфликт культур может печально закончиться для Европы.

ПОДСЧЕТ

11 миллиардов человек - предел для планеты

Современная демографическая ситуация в мире, как отмечается в докладе генсека ООН за прошлый год, характеризуется четырьмя мегатенденциями: рост населения, его старение, урбанизация и международная миграция. Последние три- тенденции устойчивые и всеобщие. Рост населения Земли, и здесь никаких сомнений, закончится в обозримом будущем. Сейчас ежегодно людей на нашей планете становится больше на 82 миллиона. К середине века ежегодный прирост составит уже 48 миллионов. А к 2100 году, достигнув почти 11 млрд человек, мировое население расти больше уже не будет.

Как изменится население стран мира

По прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН

Как изменится население стран мира

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