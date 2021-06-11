Есть газ, но не для вас: Когда деревенская Россия слезет с печки

Ивановская область. Местная жительница наблюдает за прокладкой газопровода к жилым домам села Шилекша. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

«Если бы не печка — переехал бы жить на дачу», - мечтательно вздыхает знакомый. У него хороший кирпичный дом, построенный вместо доставшейся от бабушки развалюхи. Но чтобы подвести туда сетевой газ, требуется сумма, примерно равная затратам на сам дом.

В отличие от моего знакомого, у миллионов россиян городской квартиры в качестве альтернативы нет, приходится жить с печным отоплением. Сейчас им обещают догазификацию: если в самом населенном пункте магистральный газопровод уже есть, подведут газ бесплатно до границ участков. Что изменится?

РЕСУРСА МНОГО, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

По оценкам, потребность в подведении газа есть у 5,3 млн домовладений, или 13,9 млн человек. Больше всего нуждающихся - в Сибирском (1,4 млн домохозяйств) и Центральном (1 млн домохозяйств) округах. Такие данные приводятся в работе экономиста Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Марии Гайворонской, которая именно этой теме и посвящена. В подсчетах предполагалось, что если в доме живут, но там нет ни центрального отопления, ни возможности использовать сетевой или сжиженный газ, то люди газу были бы очень рады. Поскольку другие варианты автоматизированного отопления (не предполагающие, что надо лично бегать подкидывать топливо) обычно обходятся дороже. Поэтому по факту используется старинный и самый дешевый вид обогрева — топка вручную дровами или углем.

Сама автор пишет, что посчитала еще не всех. Не учтено понастроенное на садовых участках, а это, по данным на 2019 год, почти 1 млн кв.м. жилых домов (напомним, что сейчас на садовой земле официально разрешено строить дома для постоянного проживания). Плюс незарегистрированные частные дома — сколько их, никто не знает. Но возможность задешево подключиться к газу, если бы она была, — один из самых очевидных стимулов оформить свою недвижимость как полагается.

Откуда проблемы с газификацией, если ее уровень по стране в среднем порядка 70%? Да, он сильно отличается по разным краям и областям. И в некоторых составляет всего несколько процентов. Но это, как правило, регионы типа Красноярского края — с огромной территорией и низкой плотностью сельского населения. Тянуть там повсюду магистральный газ экономически нецелесообразно. Но не все хорошо и во вполне себе густонаселенных регионах.

-Возьмем для примера Московскую область, которая газифицирована на 99%, - рассказывает технический директор компании FRISQUET (поставляют отопительное газовое оборудование) Роман Гладких. - Но это магистральные газопроводы. Уровень же реальной газификации в поселках, исходя из присутствия там газораспределительных сетей, наши партнеры оценивают примерно в 60%. А чем дальше за Урал, тем хуже.

По оценкам, потребность в подведении газа в России есть у 5,3 млн домовладений, или 13,9 млн человек. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

ТРУБА «НАЛЕВО»

Считается, что газификацию тормозит бедность. У большинства россиян, которые живут в сельской местности, доходы не очень — и нет денег тянуть к себе газ. Расценки на подключение, в зависимости от региона и близости трубы к конкретному дому, могут колебаться от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч.

Но и у людей, готовых заплатить, тоже проблемы.

- Газ к нам протянули каким -то левым способом, хотя у нас официально участок под индивидуальное жилищное строительство, - рассказывает Ксения, которая строится в одном из резко растущих пригородов Казани. - Врезку в магистраль делали сами газовщики, но через какие-то свои личные договоренности. То есть договора на руках у нас нет, но труба на участке есть. Говорят, что как достроимся — напишем заявление, все нам оформят и газ пойдет.

А вот как подключение к газу зачастую выглядит в Подмосковье, где большинство возводит себе жилые дома не в «официальных» деревнях, а на территории садовых товариществ (благо теперь можно) или в частных коттеджных поселках.

- Газа в нашем СНТ мы ждали бы до четвёртого тысячелетия, наверно. Поэтому несколько лет назад газ к нам протянула коммерческая контора. За одно только разрешение на подключение к своему газопроводу она теперь дерёт около 400000 рублей с участка, - делится москвич Кирилл (на месте старой дачи он построил себе хороший дом, и теперь живет там постоянно). - В результате при том, что газ - в полутора метрах от границы нашего участка, просто за ввод газа в дом мы в целом заплатили около миллиона рублей. И не мы одни считаем, что кто-то превратил подключение к газу в хорошую кормушку.

ЕВРОПА ВАЖНЕЕ «ДАЧНИКОВ»

Почему все так сложно?

- В сдерживании газификации главная причина — увлеченность глобальными стройками и экспортными поставками вместо того чтобы развивать внутренний рынок потребления и снабжать дешевым и экологичным топливом собственное население, - считает вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. - К сожалению, у нас легче освоить огромные государственные средства на очередной "поток" и поднять таким образом себе рейтинг, нежели создавать своей стране будущее путем конструирования множества мелких сетей. А между тем внутренний потребитель - более надежный и стабильный, у него нет возможности, в отличие от западных и восточных партнеров, уйти за газом к другому поставщику.

- Строительство распределительных сетей по поселкам от магистрального газопровода до сих пор по закону осуществлялось за счет средств регионов. А их не хватает, - уточняет Роман Гладких. - Получается парадокс: газ как бы есть, но его нет.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кому поможет бесплатный газ до границы участка?

В начале июня Госдума и Совет Федерации одобрили закон о догазификации. В тех населенных пунктах, где внутренние газораспределительные сети уже есть, газ до границ участков будут подводить бесплатно (см. «Важно»). В Госдуме на радостях даже поторопились объявить, что теперь наши граждане смогут распрощаться с печным отоплением как пережитком прошлого. Так ли это?

По оценкам, которые озвучил вице-премьер Александр Новак, в 2021-2022 году догазифицируют примерно 2 миллиона домовладений. Цифра солидная, но напомним, что предположительно нуждающихся — в два с лишним раза больше.

-Новый закон решает лишь часть важных проблем. Он не затрагивает деревни и поселки, которые находятся в десятках или даже сотнях километрах от магистрального газопровода. По-прежнему остается открытым и вопрос с садоводствами, где теперь тоже возводятся жилые дома, - говорит завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

В самом поселке труба тоже может идти где-нибудь по центру — к местным «небоскребам»-пятиэтажкам (и ведь не поспоришь — газ в поселке есть!) и в полукилометре-километре от большей части частных домов.

Кроме того, бесплатное подключение будет «условно бесплатным» - за подводку от границы участка собственно к дому надо заплатить. Сколько?

-Стоимость труб, кранов и счетчика не превышает 20-30 тысяч рублей. Но сколько запросят подрядчики - это бесконечно неизвестная величина, зависящая только, как говорится, от фантазии подрядчика, - поясняет Дмитрий Гусев.

ВАЖНО

Кто и на каких условиях получит газ «от государства» по новому закону?

1. В населенном пункте на 1 января 2020 года проложены внутригородские или внутрипоселковые газораспределительные сети.

2. Расстояние от границ участка до газораспределительной сети - не более 200 метров.

3. Объем потребления газа в домовладении — не более 7 кубометров в час (этого, как объясняют эксперты, достаточно для отопления стандартного частного дома в 150-200 кв.м. и работы газовой плиты с духовкой, но на излишества типа сауны и подогрева воды в бассейне лучше не рассчитывать).

4. Бесплатно подведут трубу к границе участка, подводка к дому и его подключение — за счет владельцев дома.

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