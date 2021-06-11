"Нельзя закрывать их в обществе инвалидов": Особенные люди ищут друзей в клубе "Открытое сердце" в Иваново

Нам только кажется, что люди с психическими заболеваниями - это где-то и кто-то далекий, а они вокруг нас. Фото: предоставлено благотворительным фондом "Дом надежды"

В городе Иваново есть совершенно особенное место, где собираются не менее особенные люди. Многие из них столкнулись с жестокостью, алкоголизмом близких и семейными трагедиями. Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан "Дом надежды" организовал на базе клуба "Открытое сердце" пространство для социализации людей с психическими расстройствами и расстройствами поведения.

Расположено оно в «Центре культуры и отдыха города Иваново». Цель этого места - хотя бы немного скрасить одиночество больных шизофренией, слабоумием и другими расстройствами, сделать этих людей счастливее, и сформировать среди населения позитивное отношение к психически-нездоровым жителям города.

Участники клуба - это часто люди с высшим образованием, которые столкнулись с трудностями в жизни. Фото: предоставлено благотворительным фондом "Дом надежды"

"Это люди, которых ты не отличишь в толпе"

- Наш контингент - это учителя, люди с высшим образованием, которые столкнулись с трудностями в жизни. Три из семи женщин-подопечных прошли через алкоголизм мужей, и их психика просто не выдержала - они попали под наблюдение в психбольницу. Это люди, которых ты не отличишь в толпе от других, идя по улице. И они стыдятся своего диагноза, очень трудно говорить об этом, - рассказала kp.ru президент благотворительного фонда "Дом надежды" Мария Недобежкина.

В дневном отделении психоневрологического диспансера, где все психически-нездоровые люди время от времени наблюдаются, тоже есть активности и клубы. Но, согласитесь, заниматься в центре культуры и отдыха, намного приятнее, чем в психдиспансере.

Заниматься в центре культуры и отдыха, намного приятнее, чем в психдиспансере. Фото: предоставлено благотворительным фондом "Дом надежды"

- "Ты где? Я в психдиспансере". Ну не скажешь так. А здесь они приводят своих друзей. Людям, которые к нам приходят не интересно друг с другом общаться. Им интересно общаться со здоровыми людьми. Никак нельзя закрывать их в обществе инвалидов, - подчеркнула президент фонда.

"Наши женщины, они просто невероятны!"

- Они любят петь. У нас нет отбоя от концертов - ездим по интернатам неврологическим, по соцучреждениям, по домам престарелых. Петь - это вообще их. Потом у человека с психическими расстройствами, видимо, настолько тонкая психика, что они все очень артистичны. Я просто не ожидала! Я же работаю и со здоровыми детьми и взрослыми - у нас Центр культуры, мы всяких видели артистов, но вот эти наши женщины, они просто невероятны! Причем название хора очень смешное "Ор-фей". Потому что мы может и не всегда попадаем в ноты, но сейчас у нас очень хороший педагог. И они учатся, готовят песни, хорошо получатся стало, - рассказала Мария Недобежкина.

Также в распоряжении клуба "Открытое сердце" есть театральный кружок, где подопечные занимаются хореографией, сценической речью, рассказывают стихи. Работники фонда организовывают мастер-классы по созданию народных кукол, которые делали еще в Древней Руси. Но самое главное - это общение.

Работники фонда организовывают мастер-классы по созданию народных кукол. Фото: предоставлено благотворительным фондом "Дом надежды"

- Они радостными становятся. У них и обострений меньше. Особенно в пандемию это было ужасно, когда нам нельзя было встречаться. Они сидели все дома и общались только по телефону. А когда открылись торговые центры, стали собираться в них, чтобы стихи читать. Это был самый сложный период. Был всплеск психических обострений. Они остались просто в одиночестве, а ведь многие из них не имеют друзей, - поделилась президент благотворительного фонда.

Мария Недобежкина призналась, что желающих стать членами клуба очень много. И принимать их удается благодаря поддержке фонда президентских грантов, который вкладывается в добрые проекты по всей России. Однако ограничения по численности групп все равно необходимы - иначе пропадает элемент индивидуального подхода, появляется некая заторможенность процесса общения.

Желающих посетить клуб очень много. Фото: предоставлено благотворительным фондом "Дом надежды"

- И это нам только кажется, что люди с психическими заболеваниями - это где-то и кто-то далекий, а они вокруг нас, - добавила президент "Дома надежды".

Вместо послесловия

Президент благотворительного фонда "Дом надежды" Мария Недобежкина:

- К нам ходят мужчина с женщиной - они оба мыслят как пятилетние дети. Нашли друг друга в дневном отделении психдиспансера, а до этого жили одни - без родственников. И вот сейчас они живут друг для друга. Он с утра ей кашу варит. У них нет злости, зависти. И я считаю, что они счастливее, чем многие из нас, которые о деньгах думают и о быте. Ведь они думают лишь о том, как сделать друг другу приятно.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Видео благотворительного фонда содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан "Дом надежды" вошло в число лучших по итогам обучения.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.