Упал лицом на стол: Гарик Харламов довел Максима Галкина до истерики

Юморист представил на суд зрителей песню, посвященную двум дамам.

Гарик Харламов сразил Максима Галкина песней про скандал Ларисы Долиной и Вали Карнавал. В какой-то момент муж Аллы Пугачевой начал так сильно смеяться, что упал лицом на стол.

Выпуск YouTube-шоу "Музыкалити", в котором принимали участие Лариса Долина и звезда TikTok Валя Карнавал, стал самым скандальным из всех эфиров шоу Максима Галкина. Программу по сей день обсуждают все кому не лень. Прошелся по конфликту певицы и блогерши и Гарик Харламов.

Резидент Comedy Club стал очередным гостем Галкина. Он появился в шоу в образе своего альтер-эго Эдуарда Сурового. Юморист представил на суд зрителей песню, посвященную двум дамам.

В тексте Гарик высмеял скандальную перепалку. "Долина и Kaрнавал не общались. Kaрнавал говорила Долиной: «Ну че ты?». А Долина в ответ: «Пой в ноты». «Ну ладно, - говорит Kaрнавал. - Какие тебе ноты спеть?». А Долина отвечает: «Ну хоть соль, си. Давай соль, си, Kaрнавал, давай соль, си, Kaрнавал... Или си, соль покажи»", - пел Харламов.

После этого Галкин забился в истерике. А потом, обессилив, упал лицом о стол.

Напомним, скандал между Ларисой Долиной и Валей Карнавал произошел прямо на шоу. Знаменитая певица предложили 19-летней блогерше повторить самую простую вокальную разминку, но девушка сделать этого не смогла, чем привела народную артистку в ужас. На все упреки артистки Карнавал и бровью не повела. Она гордо сообщила, что не видит в отсутствии слуха ничего страшного. Более того, Валя отметила, что нигде музыке не училась и не собирается. На это знаменитая артистка заявила, что Карнавал не стоило бы выходить на сцену, не зная нот и не имея музыкального образования.

После эфира с тиктокершей на Долину обрушилась волна критики со стороны поклонников Вали. Ларисе Александровне даже желали смерти, о чем она сама и сообщила, дав отлуп злопыхателям. "Я обсуждала пение, а не личности. Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать. Я ко всем отношусь очень лояльно. То, что вы пишете мне эти оскорбления, в гробу меня видите, желаете мне смерти - пусть все это останется на вашей совести", - заявляла 65-летняя артистка.