Александр Мостовой: С Данией в группе будем биться за второе место

Знаменитый футболист дал прогноз на выступление сборной России на чемпионате по футболу Евро-2020, стартующим 11 июня. Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Очень немногие футболисты, родившиеся в Советском Союзе, могут сказать про себя: «Я играл за сборные команды трех государств». Знаменитый полузащитник московского «Спартака», португальской «Бенфики», французского «Страсбура» и испанской «Сельты» (болельщики последней называли его просто «Царь» - ред.) Александр Мостовой на рубеже тысячелетий ярко выступал в форме сборных СССР, СНГ и России.

Сегодня он в Санкт-Петербурге готовится к тому, чтобы комментировать в студии стартовый для коллектива Станислава Черчесова матч с нынешним лидером мирового рейтинга, сборной Бельгии (эта команда сегодня опережает в рейтинге ФИФА Францию, Бразилию и Англию - ред.).

«КП» обратилась к Александру Мостовому за прогнозом на Евро-2020.

- Александр, вы хорошо знаете и тренера сборной, и ребят этой команды — на что стоит надеяться российским болельщикам?

- Сейчас затруднительно давать прогноз в том числе и потому, что первый раз в таком формате чемпионат Европы будет проходить. Многие не представляют, как это будет выглядеть.

- Но формат то был известен достаточно давно...

- Наложилась эта ковидная ситуация. Многие матчи будут играть без болельщиков, на многих стадионах. Кто-то проведет две игры дома. А кому-то придется три игры на выезде проводить. С перелетами в Баку, Бухарест или еще куда-то. И потому прогнозировать трудно.

- Но можно точно спрогнозировать, что нам достался самый «рейтинговый» соперник — сборная Бельгии опережает чемпионов мира французов в рейтинге ФИФА на 26 очков...

- Априори, как говорят, Бельгия у нас в группе самая сильная. Предполагается, что мы с датчанами будем бороться за второе место. Скорее всего, так и будет. Но с другой стороны, у нас игра с Бельгией дома. При 30 тысячах наших болельщиков. Кевин Де Брюйне (звезда финалиста Лиги чемпионов английского «Манчестер Сити» — ред.) не будет играть. Мы не увидим одного из лучших футболистов мира. Потеря для бельгийцев, для болельщиков. Азар (звезда мадридского «Реала» - ред.)— непонятно, будет или нет играть. Тут нюансов много.

- Все в голос говорят, что в нашей группе мы обязаны побеждать команду Суоми.

- Да, финнов должны будем побеждать. Но перед глазами стоит только что прошедший хоккейный чемпионат мира. Там канадцев в уже в группе списали. А они нас "сделали" и турнир выиграли. Когда в первых матчах канадцы и американцы проиграли, я сказал: ребята, ждите сюрпризов. Так они весь чемпионат и продолжались. Если на Чемпионате мира по хоккею были такие сюрпризы, значит, и на Чемпионате Европы по футболу они будут точно.

- Вы играли за сборную СССР, СНГ и России. Если бы сборная СССР-1990 сейчас выступила на Евро-2020 - она бы всех сделала?

- Это вопрос очень хороший. Его немногие задают. Хотя трудно сравнивать десятилетия в футболе. Вот я застал три с поливной наших футбольных поколения. Можно сказать, рано начал и очень поздно закончил.

- Но так какая из «ваших сборных» все же была самой сильной?

- Первая по силе команда — это сборная Советского Союза 1988-1990 годов. Беланов, Протасов, Заваров. Команда, в которой много киевлян в составе с Дасаевым на воротах (спартаковец, а позже голкипер «Севильи» Ринат Дасаев - лучший вратарь мира-1988 — ред.). Потом, наверное - наша сборная России 1996-го. Мы и отборочный цикл прошли «на ура» ("товарняк" с Бельгией тогда свели к нулевой ничьей и на воротах стоял Черчесов — ред.), и на Евро-1996 ехали и думали, что всех разорвем. А потом, наверное, сборная, взявшая бронзу на Евро-2008.

- То есть, сейчас ваша сборная-1990 была бы на коне на Евро-2020?

- Получается, что да. Хотя многим может и не понравится то, что я скажу.

- Где будете болеть за наших?

- Я сейчас в Питере. От Матч ТВ буду комментировать игру в студии.

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