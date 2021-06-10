Служба охраны кремлёвского неба: Филя, Буран и Астур защищают купола от ворон

Полярная сова Буран - новый пернатый защитник Московского кремля, подопечный специальной орнитологической службы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как только мы с нашим комсомольским фотокорреспондентом Владимиром Веленгуриным узнали, что в полку пернатых защитников кремлевского неба появилось пополнение – в него приняли полярную сову по кличке Буран, сразу напросились на смотрины.

Нас встретили сотрудники орнитологической службы Кремля Михаил, Денис и Алексей. И они нас познакомили с кремлевским ястребом Астуром, филином Филей и, конечно, с новобранцем Бураном. Буран, увидев нас, издает клекочущие звуки.

Естественно, сразу просим перевести - что сказал Буран?

- Поругался, - пытаются припугнуть визитеров птичьи «кураторы».

Но потом сменяют гнев на милость:

- Просто Бурану все интересно. Он очень любознательный. Молодая птица. Ястребу уже 14 лет, взрослый самец.

- Я очень хорошо знал ястребицу Альфу, мы с ней много раз встречались. Она меня узнавала. Как у них настроение?

- Хорошее, боевое. Погода немножко подкачала, внесла коррективы. Летом особой нагрузки на птиц нет. У нас – птиц имею в виду - сейчас линька – процесс очень ответственный в их жизни. Смена оперения. Главная задача – создать оптимальные условия для этого процесса.

Сотрудники орнитологической службы Кремля Михаил, Денис и Алексей со своими грозными птицами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я глажу Филю. Как кошечка!

- У него тушка маленькая. А размах крыльев у Фили – полтора метра, не меньше. У Бурана поскромнее - метр двадцать.

- Филя, ты меня не помнишь? Я же Гамов, меня все в Кремле знают. (Со Спасской башни слышится бой курантов.) Смотрите, они как-то замирают по стойке смирно!

- Так они бойцы!

- Я смотрю, выстроились по ранжиру, по росту?

- Больше, наверное, по значимости: поставили по центру того, ради кого вы сюда пришли – новичка Бурана.

- Ой, Филя меня прикусывает! Если что, медпункт тут рядом?

- В следующий раз приносите белую мышь. (Подкуп – для пернатых бойцов? Хм…) Ястребы-тетеревятники сами по себе несколько реактивные. У этой птицы есть особенность – он может внешний палец убирать назад. Классически у птиц три пальца вперед, один назад. А филин может как дятел: увеличивать хват.

- Филя может обидеться за дятла... А вообще я неравнодушен к кремлевским ястребам. Как можно пообщаться с Астуром?

- Он нежностей не выносит. Его лучше созерцать на расстоянии, не трогать. Сразу ударит лапой. Один удар – четыре дырки.

Ястребу Астуру уже 14 лет, это ветеран необычной службы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сколько метров до медпункта? Успею добежать?

- Можно будет наложить подорожник.

- Нет уж, сразу на носилки. У них аппетит нормальный?

- Необходимое количество корма они получают согласно утвержденным нормам суточного кормления. С учетом их физиологических особенностей. Филин в природе ест больше мышей. Ястреб – универсальный, он ест и мышей, и мясо птиц. А сапсан – он орнитофаг, предпочитает птиц, поэтому мы ему больше даем перепелов.

- Как рано они проснулись?

- У филина ночной образ жизни. Сам не спит и другим не дает. Днем находится в полудреме. А здесь, исходя из специфики работы, мы ему график сна и бодрствования перевернули с ног на голову. Он активничает днем, а ночью должен спать. Но физиология берет свое, и Филя начинает ухать по ночам. Буран (полярный сов) молодой, еще мало чего понимает. Мы его пока приучаем к службе. Он родился в питомнике в Москве. День рождения у него будет в июле.

Исходя из специфики работы, график сна Фили пришлось несколько подкорректировать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А как отметите?

- Дополнительная мышь.

- А каких он мышей любит?

- Белых лабораторных.

- Потому что сам белый? А что у него на завтрак было?

- Он пока еще не кушал. Сначала работа, потом все остальное.

- Филя размахался крыльями на нашего фотокора Владимира Веленгурина.

- Радуется. Фон хороший.

- Сколько у вас кремлевских пернатых бойцов?

- Четыре ястреба, два сокола и две крупных совы – Филя и Буран. Полярная сова используется в качестве раздражителя ворон.

Полярная сова Буран - новобранец коллектива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но я ворон сейчас не вижу.

- Не сезон. В основном вороны активны осенью, зимой и весной. Летом с воронами особой проблемы нет. Поэтому мы своих служебных птиц сажаем на линьку, даем им возможность полностью поменять оперение. А начиная с осени, когда начнутся откочевки ворон, и ребята станут работать по полной программе. Они у нас парни хорошие.

- Они только вас знают? Или других людей тоже запоминают?

- Филин воспринимает людей не так, как ястреб-тетеревятник. Тетеревятник дичится. Если сотрудник работает в одной одежде, а завтра этот же сотрудник придет по гражданке, то он его узнает, но будет держаться очень настороженно.

Филин Филя на кремлевской площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Он смотрит на звание, на погоны?

- Нет, он смотрит на манеру движения, на манеру общения, слушает голос. Он это все прекрасно понимает. Но к тому же соколу или филину можно подойти в любой одежде, он все равно тебя узнает. А ястреб начинает немножко настораживаться. Он видит – вроде свой, но одет как-то по-другому. И в то же время, если чужого человека нарядить в форму, в которой мы ходим, он будет его спокойно воспринимать.

- По одежке, значит, встречает? Я могу в следующий раз форму надеть?

- Да. Но опять же, это до того момента, пока вы его не попробуете взять на руки. Если он увидит, что движения не очень ловкие, вы боязливо что-то делаете, он тут же насторожится.

- А почему вы его на цепочку посадили?

- Чтобы не улетел. Он может улететь и не вернуться. Есть специальная методика воспитания птиц. С помощью нее мы сводим к минимуму риск отлета птиц, который существует всегда. Мы с помощью занятия, кормления эту опасность сводим к минимуму. В природе птица охотится только тогда, когда она голодная. С сытой или жирной птицей нельзя выходить на охоту. Минимум – она не будет работать. Максимум – она может просто улететь.

- Как у людей все.

- Как в цирке, только на пищевых рефлексах. Птица может поймать добычу, может не поймать. Все как в природе. В природе одна из 8-10 атак только результативная. У хищника больше шансов поймать какую-то ослабленную, старую птицу либо молодую и неопытную. У взрослой птицы больше шансов уйти. Это называется естественный отбор. Его никто не отменял.

- Много ворон погубил этот красавец – ястреб Астур?

- Много поймал уже ворон. Но он их не убивает. Садится с ней на землю. Мы подходим, предлагаем ему корм. Закрываем добычу перчаткой. Он привык к перчатке, переходит на нее. А ворону убираем. Проводим с ней воспитательную работу и выпускаем.

Ястреб Астур ворон не считает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А есть вороны, которые не поддаются воспитанию и прилетают снова и снова?

- Все как с людьми. Есть люди, кому один раз сказал – и он поймет. А другому три раза скажешь – бесполезно. Так и вороны. Каркуша, побывавшая в лапах ястреба, вряд ли сюда вернется. Главное, чтобы и другие вороны видели, что здесь ястреб работает. Не просто сидит на перчатке. Так что товарки невезучей обычно сразу уходят. Но есть такие, которые осознают свою беспечность только оказавшись в лапах ястреба.

- Предупреждать надо!

- Правильно. Мы и предупреждаем: отпускаем птицу в процессе занятий. Ястреб летает по территории, патрулирует. Осуществляем напуски на ворон в местах их скопления либо на отдельных особей, в том числе с использованием служебного автомобиля. Ястреб удобен тем, что он работает накоротке. Если он не смог поймать, догнать ворону, он летит до ближайшего дерева, столба или просто садится на землю. И его можно снять.

- Разочаровывается?

- Да. Но здесь не стоит задача физического устранения ворон. Для нас главная задача, чтобы на территории Кремля не было скопления этих птиц. Создать фактор беспокойства. Одна-две вороны – ничего страшного. А когда они собираются группами - ведут себя очень агрессивно. Начинают выживать другие виды пернатых. От них страдают и певчие птицы, и водоплавающие.

- А, так это вы таким образом оберегаете певчих птиц в кремлевских садах?

- Мы оберегаем памятники архитектуры. Вороны царапают когтями купола соборов, повреждают и обдирают сусальную позолоту. А кроме того – загрязняют все вокруг своим пометом.

-Сегодня мы пришли в Кремль ради замечательной службы по охране кремлевского неба. Ради этой симпатичной троицы: филина Фили, полярной совы Бурана, ястреба Астура. Что они могут пожелать слушателям радио "Комсомольская правда" в День России 12 июня?

- От Фили в первую очередь – здоровья в эти непростые времена. Астур хочет поздравить всех слушателей радио "Комсомольская правда" с Днем России, пожелать хорошего настроения, счастья, и отменного ястребиного аппетита. А Буран желает удачи.

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