Такого от певицы никто не ожидал: Ольга Бузова стала сенсацией на сцене МХАТа

Ольга Бузова вышла на сцену спектакля "Чудесный грузин" МХАТ имени Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова впервые вышла на легендарную сцену МХАТ имени Горького. Поющая ведущая предстала перед публикой в роковом образе соблазнительницы. На голове - парик с кудрями. За время спектакля артистка сменила несколько нарядов - от платья принцессы и жемчугов до шелкового пеньюара и страусиного боа ядовито-зеленого цвета.

10 июня во МХАТе имени Горького прошел генеральный прогон спектакля "Чудесный грузин", который еще до премьеры стал скандальным. Потому что там участвует Ольга Бузова.

На генеральном прогоне певица выглядела безупречно. Фото: Иван МАКЕЕВ

35-летняя звезда "Дома-2" играет в постановке певицу кабаре. Роль у нее не главная, но очень мощная. Во время исполнения коронной арии "В крови горит огонь желания" Бузова предстала в нежно-бирюзовом платье принцессы и жемчугах.

В постановке Бузовой досталась роль певицы кабаре. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сыграла она безупречно. Да и вокалом порадовала. Репетиции не прошли даром.

А профессиональным актрисам впору призадуматься. Потому что Бузова на сцене легендарного театра сотворила самую настоящую сенсацию. Настолько органично она смотрелась со сцены, настолько профессионально и мощно, что корреспондент kp.ru глазам своим не поверил. Да и до сих пор не верит. Ольга идеально попала в образ своей героини - образ прекрасный, показав увядающую звезду с грустинкой в глазах.

Бузова вполне органично вписалась в театральную постановку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зрители явно оценят мастерство кумира миллионов. И скорее всего привычный хейт в адрес вокалистки сменится восторгами. Ведь не зря же нынешний худрук МХАТа Эдуард Бояков окрестил Бузову "феноменом". "У меня есть абсолютная уверенность, что это крутой содержательный ход: сегодня смысл там, где Бузова, как бы парадоксально это ни звучало... И выходит по Уорхолу: миром крутит условная энергичная Бузова. Крутит политикой, театром, кино, искусством. Миром, лишенным энергии. И пока она им крутит, становится человеком значительным", - заметил худрук.

Бузовой на сцене наливали шампанское и целовали руку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Худрук МХАТ Эдуард Бояков уже окрестил Бузову "феноменом". Фото: Иван МАКЕЕВ

К слову, за репетиции и участие в двух спектаклях Ольга получит почти 500 тысяч рублей. Это для нее - копейки. Цена поста в сторис. Стоит отметить, что для Бузовой это не первый выход на сцену. Она дебютировала в антрепризе еще в 2010-м году. Затем периодически участвовала в постановках в Москве и Петербурге.