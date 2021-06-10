Пощечину президенту Франции оценили в 4 месяца тюрьмы

Обидчик президента уже заявил, что, по его мнению, Макрон «олицетворяет собой деградацию Франции». Фото: REUTERS

Во Франции вынесли приговор мужчине, который замахнулся на самое дорогое, что есть в Пятой республике – на президента Эммануэля Макрона. Дамьен Тарель, позавчера давший пощечину главе государства, был арестован судом на 4 месяца за свое хулиганство.

Как сообщает телеканал BFM, во время судебного заседания Тарель не выказывал никакого раскаяния и заявил, что не отказывается ни от своих слов, ни от самой оплеухи, которую он отвесил президенту. Он признался, что заранее обдумал эту идею.

Преступник заявил, что, по его мнению, Макрон «олицетворяет собой деградацию Франции». При этом 28-летний глава клуба коллекционеров исторического оружия выразил надежду, что «впечатлил всех «желтых жилетов», как во Франции называют участников антиглобалистского движения. Интересно, что при обыске у Тареля обнаружили экземпляр книги Гитлера «Моя борьба» — во Франции, как и в России, она запрещена.

Хулигану еще повезло, ведь прокуратура требовала приговорить обвиняемого к 18 месяцам тюрьмы. Впрочем помимо пребывания за решеткой мужчине назначено еще 14 месяцев условного срока, во время которого он будет под надзором полиции. Всего за подобное преступление во Франции можно получить 3 года лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось 8 июня во время визита Макрона в департамент Дром. После одного из мероприятий он решил «пойти в народ»: поприветствовать собравшихся у здания, где он проводил совещание. Один из пришедших посмотреть на президента, тот самый Дамьен Тарель, пожимая руку главе государства, другой ладонью заехал ему по лицу и выкрикнул «Долой Макрона!» На кадрах с места ЧП видно, что мужчина не пытался сделать больно президенту, это был показательный жест, призванный унизить политика и продемонстрировать отношение к нему.

Эммануэль Макрон, как ни в чем не бывало, продолжил визит, а Тареля быстро отправили за решетку.