Всероссийское общество охраны природы - перезагрузка

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) – старейшая и самая массовая природоохранная организация в мире. Первая, которая занялась разработкой научных вопросов сохранения и восстановления природных запасов, и просветительской работой государства среди населения по охране природы. В 2024 году Общество отметит 100-летие.

В феврале 2021 года, на предыдущем съезде, делегаты единогласно избрали председателем Центрального совета ВООП посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова. Внеочередной съезд состоялся 10 июня с участием 47 делегатов от региональных отделений (из них 8 участвовали в режиме онлайн).

Президент Владимир Путин направил приветствие съезду, отметив, что «сегодня ВООП по праву пользуется весомым авторитетом и в России, и за ее пределами. Своей благородной миссией оно объединяет большое число чутких, неравнодушных людей, тесно сотрудничает с органами государственной власти, научными, добровольческими, волонтерскими организациями. Общество проводит многогранную экспертную, исследовательскую деятельность, воплощает в жизнь значимые просветительские, благотворительные проекты, уделяет неустанное внимание продвижению ценностей экологической культуры, прежде всего среди молодежи».

Почетными гостями съезда стали представители администрации президента, Совета Федерации, Госдумы и правительства. Один из них, спецпредставитель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев во время выступления поддержал инициативу Вячеслава Фетисова объявить 2022 год в России Годом восстановления экосистем.

Главным вопросом повестки стала активная работа всех отделений ВООП по перезагрузке Общества.

- В феврале, на предыдущем съезде, мы договорились выполнить поручение президента и привести в соответствие законодательству и времени Устав организации. Рабочая группа трудилась над этим: получала и анализировала предложения, взаимодействовала с Минюстом. И сегодня на обсуждение вынесен документ, который будет для нас руководством к действию. Потому что мы понимаем, что организация создана на долгие времена, и она должна соответствовать современности. Тот устав, который был до сих пор, не способствовал единению всех региональных отделений. Только в единстве мы можем стать влиятельнейшей экологической организацией. – сообщил Вячеслав Фетисов.

По его словам, ВООП должна стать площадкой для диалога гражданского общества, государства и бизнеса, где будут инициироваться идеи, которых требует время.

Одной из первоочередных задач Вячеслав Фетисов назвал привлечение к деятельности Общества все большего количества людей, отметив, что сейчас в этом направлении начинается серьезная работа с молодежью.

-Мы должны говорить с молодежью о том, что сейчас происходит и вовлекать ее в орбиту нашей деятельности. А ситуация очень тревожная: мы стоим на краю экологической катастрофы. И от каждого из нас, особенно молодых людей, зависит, как будет выглядеть наше будущее. Пора заканчивать нещадно эксплуатировать природу и забирать будущее у наших детей и внуков. Как раз об этом мы с ними и будем говорить. В последнее время я провел много встреч и могу сказать, что молодежь у нас очень живо реагирует на все, что происходит. Самое главное, что каждый должен понимать, что от него хоть чуть-чуть, но зависит будущее всех нас, - отметил Вячеслав Фетисов.

Кстати, ВООП подписало соглашения о сотрудничестве с несколькими молодежными организациями, а Российское движение школьников стало его партнером.

По словам Вячеслава Фетисова, сейчас нужно обозначить приоритеты в решении экологических проблем, сравнив этот процесс с медосмотром, в результате которого консилиум врачей определяет, с чего начать лечение. По его убеждению, один из приоритетов – сохранность лесов.

- Лес для нас - самое большое природное богатство, которое напрямую связано с будущим. Но при этом украсть ценность из какого-нибудь банка или хранилища практически невозможно, а пилить деревья бесконтрольно и сколько угодно – пожалуйста. Ни в одной цивилизованной стране такого не происходит. Поэтому, я думаю, что здесь общественный молодежный контроль сможет сыграть важную роль в деле охраны природных богатств, - сказал Вячеслав Фетисов, -Надеюсь что все решения, принятые сегодня, позволят нам двигаться вперед, нацеливая людей на единение и решать накопленные экологические проблемы. Ну и конечно, еще одна наша задача - объяснять всему миру, что Россия – самая большая экосистема. И от нее будет зависеть экологическое благополучие планеты. Если об этом будут говорить наши дети, то, наверное, мир услышит. Поскольку все мы знаем, как сильно на политику может влиять гражданское общество. Я уверен, мы сможем возглавить это глобальное экологическое движение.