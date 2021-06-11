Если бы Ельцин проиграл на выборах в 1991: Мог бы до сих пор существовать СССР

Как пошла бы история страны, если бы 30 лет назад Борис Ельцин не стал Президентом России.Каким путем пошла бы история страны, если бы 30 лет назад Борис Ельцин не стал Президентом России. Фото: Александр ЧУМИЧЕВ и Александр СЕНЦОВ/ТАСС

В первом же туре тогда победил Борис Ельцин с вице-президентом Александром Руцким.

Что было дальше, мы знаем - путч ГКЧП, беловежский сговор и развал СССР, лихие 90-е...

А была ли 30 лет назад альтернатива этому пути? Мог ли победить кто-то другой? И в какой стране мы жили бы сейчас?

Об этом «Комсомолка» спросила у одного из победителей тех выборов - Александра РУЦКОГО, советника Ельцина Сергея СТАНКЕВИЧА, экономиста Владислава ИНОЗЕМЦЕВА и философа Игоря ЧУБАЙСА.

Первый вице-президент России Александр РУЦКОЙ: Было бы лучше, если бы мы проиграли

В 1991-м он был бравым генералом, Героем Советского Союза, воевавшим летчиком в Афганистане. Но в 1993-м оказался отстранен от должности. В 1996 - 2000 годах был губернатором Курской области.

«МЫ ВБИВАЛИ ГВОЗДЬ В КРЫШКУ ГРОБА КОММУНИЗМА»

- С каким чувством вы вспоминаете свою с Ельциным победу 30 лет назад?

- Глубоко сожалею, что тогда я согласился баллотироваться в вице-президенты. Либерализация цен. Ликвидация сбережений населения. Приватизация. Мы вбивали гвоздь в крышку гроба коммунизма. А другие разворовали страну. Я убеждал Ельцина: нельзя ликвидировать Госплан, там собраны такие специалисты! Но он меня не хотел слушать.

- Но ведь вы влияли на процессы в стране?

- Полномочия вице-президента - одна строчка: выполняет поручения президента. Как с этим влиять?

- Кто, по-вашему, больше виноват в развале Союза - Ельцин или Горбачев?

- Все начиналось с пленума ЦК КПСС в сентябре 1989-го. Там говорилось: все союзные республики должны обрести статус суверенных, независимых государств. А в 1990-м съезд Верховного Совета принял закон о порядке выхода из состава СССР. И фон был - парад суверенитетов, резня, бегство...

Результаты выборов президента РСФСР 12 июня 1991 года. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЗАГРУЗИЛИ В САМОЛЕТ 10 ТОНН ЗОЛОТА, А ДОЛЕТЕЛО 7...

- От момента, когда вы с Ельциным возглавили Россию, до разочарования в президенте сколько времени прошло?

- Меньше полугода. Я отказывался от поста вице-президента, когда Ельцин предложил мне его в первый раз. Спрашивал: что я там буду делать? Во второй раз он мне сказал: будете заниматься ВПК, реформой армии, НИИ по разработке оружия и соцвопросами военных. Нас избрали. Через неделю выходит указ, что я отвечаю за... агропром. А я отличить не мог рожь от пшеницы! Но я пригласил специалистов из ВАСХНИЛ, глав крупных хозяйств и поставил задачу - за две недели напишите, что должно быть сделано, чтобы Россия ушла от продовольственной зависимости.

- А Ельцину это было интересно?

- Он уже ударился в фермеризацию деревни. Я ему говорю: «Борис Николаевич, где 10 бюджетов страны взять, чтобы создать то, что вы хотите?» В итоге развалили сельское хозяйство напрочь!

- Потом Ельцин бросил вас на борьбу с коррупцией?

- Это госсекретарь Бурбулис предложил. Я собрал сотрудников МВД, прокуратуры, Верховного суда, госбезопасности. И волосы дыбом встали! Что происходило в стране? Тотальный грабеж! Золотой запас страны уходил за границу самолетными рейсами. Видел документ: накладная загрузочная - 10 тонн золота, а прилетело в Швейцарию 7 тонн! Я тогда заявление положил на стол Ельцину - прошу освободить от должности. Потому что с вашей стороны никакой реакции, а страну грабят. Он заявление прочитал, порвал - и в корзину. И так три раза.

Уже через 3 года после избрания вице-президентом Руцкой поддержал бунт Верховного Совета против Ельцина. И ходил по «Белому дому» с автоматом. Фото: Georges DeKeerle/Sygma via Getty Images

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ БЫЛО СУМАСШЕДШЕЕ

- Но почему в 1991-м столько народу было за Ельцина?

- Народ хотел перемен. И я тоже, хотел гордиться своей страной.

- Вы вели предвыборную агитацию?

- Я 35 регионов объехал! Без Ельцина. И анализировал, какой результат голосования. Ниже 60% там, где я был, мы не получили. А там, куда ездил Борис Николаевич, было и 30%, и 27%. А когда в итоге сложили все, получилось 57%

- Это честные проценты?

- Честные. Вторая пара, которую поддерживала КПСС - Николай Рыжков и Борис Громов, - получила 16%. Хотя нам противодействие было сумасшедшее! Не давали залы для встреч.

- 12 июня 1991 года - вспомните этот день.

- В напряжении сидим в «Белом доме», ждем результатов. Сутки находился там. Смотрю, проскочили 50%. Ну все, наливай! Уже во втором часу ночи.

- Ельцин поздравил?

- Конечно. Даже по рюмке выпили в «Белом доме». Потом я в кабинете у себя поспал, сходил в душ, переоделся. И утром вперед - работать. А потом этот удар под дых - сельское хозяйство. У меня в Афганистане было 596 боевых вылетов. Я в воздухе и горел, и катапультировался. В плену побывал. У меня жизнь выстроена на грани фола.

Июнь 1991-го. Ельцин в галстуке и трениках «Адидас» летит агитировать за себя в Челябинск. Экипаж самолета он смог сагитировать уже в полете! Фото: AP Photo

ОТСЕКЛИ ОТ КРЕМЛЯ

- Вы могли к Ельцину в любой момент зайти?

- Просто зайти не мог. У меня кнопка красная была в кабинете. Я ее нажимал: «Борис Николаевич, я могу зайти?» - «Заходи». Или - через два-три часа заходи.

- А ваши кабинеты были по соседству?

- У меня был бывший кабинет Берии. Звонит Ельцин: «Я вам приготовил кабинет. - И ха-ха. - Вот догадайтесь чей?» Я говорю: «А чего догадываться, Лаврентия Павловича!» «А откуда вы знаете?» - говорит. Я: «Ну нетрудно догадаться по вашему смеху».

- Понимал Ельцин, к чему идет дело в стране?

- Сначала у него главный аргумент был, что Верховный Совет ему не дает проводить реформы. В 1993-м он избавился от Верховного Совета. Никто ему уже не мешал. И куда прирулили?

- Ваш боевой товарищ по Афгану Борис Громов шел вице-президентом с Рыжковым. Если бы Рыжков победил в 1991-м, было бы лучше?

- Процентов на 80 - да. Ельцину я предлагал: ну какая обвальная приватизация? Давайте начнем со сферы услуг. Рестораны, булочные, парикмахерские, ателье. И не просто раздадим, а в ипотеку. Я ему и записку об этом делал. Сфера обслуживания давала стране 3,8 триллиона рублей. Мы бы перекрыли многие социальные вопросы.

- А реакция Ельцина?

- Он сказал: «Так мы будем двигаться к рынку лет 20 по вашей формуле!» Не послушал меня. В итоге мы ничего не получили от приватизации, кроме 120 миллиардеров. И вывоза капитала на Запад.

- Но эта приватизация началась при вас, в начале 90-х...

- Да, я дотянул до 1993-го. А дальше нервы сдали. Уже невозможно было общаться.

- Вы говорили с Ельциным осенью 1993 года, перед расстрелом «Белого дома»?

- Меня отсекли. Я еду на работу - меня не пускают в Кремль: вот указ Ельцина о вашем отстранении...

МНЕНИЯ ПОЛИТИКА…

Советник первого Президента России Сергей СТАНКЕВИЧ: Если бы не пышные усы Руцкого, мог бы выиграть и Рыжков

Сергей Станкевич.

- Была ли победа Ельцина в 1991 году предопределена?

- Ельцин тогда полностью доминировал в симпатиях крупных городов России. Напротив, Михаил Горбачев, годом ранее ставший Президентом СССР, стремительно терял популярность.

- За счет чего Ельцин выиграл?

- Штаб Ельцина решил двигать в вице-президенты Руцкого, бравого летчика, обладателя пышных усов, зычного митингового голоса, незаурядной харизмы и мужского обаяния. Несомненно, это способствовало тому, что Ельцин победил уже в первом туре.

Потому что если бы был второй тур, теоретические шансы выиграть могли быть и у Николая Рыжкова.

- Были ли подковерные игры?

- Все структуры КПСС жестко работали против Ельцина. Но компания коммунистов строилась лишь на дискредитации Ельцина. Это, наоборот, создавало ему ореол гонимого за правду и добавляло голосов.

- Как бы пошла история, если бы не Ельцин встал у руля страны?

- Вопрос не в Ельцине. Лучшие шансы начать управляемую модернизацию страны были у КПСС в середине 1970-х. Последние шансы были в 1983 году у Андропова. Перестройка Горбачева началась уже с запозданием, отставание только нарастало. Бунт Ельцина просто сработал как катализатор и детонатор.

- Случились бы Беловежские соглашения и развал СССР, если бы не Ельцин?

- Вот здесь личный фактор Ельцина сыграл свою роль. Беловежские соглашения не нужно было подписывать! Надо было вести переговоры с каждой республикой отдельно.

…ФИЛОСОФА...

Игорь ЧУБАЙС, философ: Он хотя бы сохранил Россию. Она тоже могла распасться

Игорь Чубайс.

- Были ли другие кандидаты, кроме Ельцина, кто мог стать первым Президентом России?

- В принципе да. У Рыжкова были большие шансы. Было много людей с авторитетом. Но не уверен, что у кого-то из них была стратегия.

- А у Ельцина она была?

- У него было направление. Но, как показала практика, курс, который он взял, был неправильный. Страна нуждалась в демонтаже прежней тупиковой системы. А он пошел по пути реформ. Не строил новое, а переделывал.

Но Ельцин хотя бы сохранил Россию. Ведь даже Россия могла распасться.

- У Ельцина было много противников?

- Огромное количество. Могло быть еще больше, если бы он проводил настоящие реформы. Но тогда было бы больше и сторонников. А общество постепенно отворачивалось от него, погружалось в свои проблемы. Люди просто наблюдали, как там играются наверху Ельцин, Хазбулатов, Руцкой...

Народ понимал, что это уже борьба не за Россию, а за место наверху.

…СОЦИОЛОГА, ЭКОНОМИСТА

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, директор Центра исследований постиндустриального общества: Союз еще бы пожил, но второй Америкой не стал бы

Владислав Иноземцев.

- Как могла повернуться история, если бы Ельцин в 1991-м не стал президентом?

- Пришла бы какая-то менее радикальная фигура. Верховный Совет был старого типа, и многие депутаты были сторонниками сохранения Советского Союза. Не было бы столь мощного центробежного движения, которое началось при Ельцине. Скорее всего, в том или ином виде СССР еще бы просуществовал.

- А случился бы ГКЧП через два месяца после выборов Президента России?

- Скорее всего. Он вызрел до Ельцина. ГКЧП был не против него, а против Горбачева. Путчисты хотели сорвать заключение нового Союзного договора (превращавшего страну в конфедерацию) и снять саму возможность развала СССР. Они все равно выступили бы. А вот Беловежских соглашений уже не было бы.

- Какой был бы расклад сил в верхах?

- Центристские, умеренные силы бы взяли верх. Думаю, Горбачев остался бы во главе какого-то обновленного Союза. Трансформация страны все равно шла бы, но по менее шоковому и более долгому пути. Не было бы столь радикальной приватизации.

- Благостная картина получается.

- Да, ситуация была бы позитивнее. И потому что не было бы распада большой страны. А потому что любой человек, кроме Ельцина, был бы бОльшим демократом с точки зрения удержания власти. Не было бы такого масштаба фальсификаций на выборах 1996-го.

Если бы страной управлял кто-то более компромиссный, вокруг него была бы оппозиция и слева, и справа. У Ельцина она была только слева. И водораздел на вчера и завтра оформился так, что наша политическая система получилась черно-белой.

- То есть Ельцин не стал ломать советскую модель несменяемости власти, хоть и назывался демократом?

- Он просто заменил советскую модель, где «есть компартия, и больше никого», на модель «есть либералы и жупел коммунистов», а посередине никого.

- К 2021 году мы бы пришли к тому, что и сейчас, только малой кровью?

- Не совсем к тому же. В стране было бы больше политических сил. Да, было бы и больше бардака, но живого. А в экономике - да, примерно к тому же, но с тем отличием, что крупные предприятия остались бы под госконтролем, а мелкий бизнес был бы мощнее.

- Цены бы также взлетели?

- К сожалению, да. Перевести экономику от советской к современной по-другому невозможно.

- Экономика осталось бы сырьевая?

- Тут да. Потому что, если у вас нет ничего, как в Южной Корее, вы начинаете вкладываться в инновации. А у нас есть возможность жить на сырье. Так что Силиконовой долиной мы бы не стали. Вторых США из нас не вышло бы.