Вопрос дня: Ваш прогноз - как наша сборная выступит на Евро-2020? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил БОЯРСКИЙ, народный артист России, болельщик «Зенита»:

- Невнятно выглядела сборная в последних матчах. Выход из группы - это вряд ли. Конечно, буду болеть за наших. Но разве что на Дзюбу надежда. Однако на одном Артеме далеко не уедешь. Думаю, Бельгии проиграем, дай бог у Финляндии выиграем, а с Данией - как пойдет. На матчи в Питере не пойду - у меня в эти дни спектакли.

Александр МОСТОВОЙ, бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России:

- Затруднителен прогноз, первый раз в таком формате чемпионат. Кто-то две игры дома проводит, а у кого-то три на выезде, с перелетами. Бельгия у нас в группе самая сильная, мы с датчанами будем бороться за второе место. Финнов должны будем побеждать. На хоккейном чемпионате мира канадцев уже в группе списали, а они выиграли турнир.

Юрий СЕМИН, бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России:

- У нас задача стоит выйти из группы, очень сложной. Но мне кажется, в нашей сборной провели хорошую работу. Всестороннюю. Которая должна помочь выйти в плей-офф. Наши потери, думаю, не должны были играть такую большую роль.

Всеволод АЛЕКСЕЕВ, основатель «Объединения спортивных болельщиков»:

- Сборная России играет непредсказуемо. Приобретение очков - это уже будет неплохо. Если забираем их у Бельгии - этот результат будет ключевым.

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист СССР, болельщик «Динамо»:

- Надежда на лучшее всегда есть. Но в реальности нам сложно будет в этой группе. Если сможем из нее выйти - это будет замечательный результат. Понятно, что у нас меньше классных исполнителей, чем у тех же бельгийцев. Думаю, ничейный результат с Бельгией будет очень хорошим началом.

Константин ГЕНИЧ, футбольный комментатор «Матч ТВ»:

- Перспективы выхода из группы есть. Хотя календарь не лучший и мы не фавориты. Ключевой матч - игра со сборной Финляндии. По чемпионату мира-2018 мы помним, что главный залог успеха - сплоченный коллектив и форма, в которой команда пребывает. Потери у нас из-за травм нефатальны.