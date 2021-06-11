«У богатых нужно забирать половину доходов»: Эксперт объяснил, как побороть неравенство в России

Фото: Shutterstock

Пятьсот человек. Столько влезает в крупный авиалайнер - «Боинг» или «Эйрбас». И столько же людей владеют половиной (40%) российских богатств. Таковы последние данные аналитической компании Boston Consulting Group. Международные эксперты подсчитали долю сверхбогатых людей во всех странах мира. И пришли к выводу, что неравенство в России зашкаливает...

БЕДНОЕ НАСЕЛЕНИЕ = НЕТ ШАНСОВ НА РОСТ ЭКОНОМИКИ

Пропасть между богатыми и бедными в России - одна из самых больших в мире. Сверхбогатые люди есть и в других странах. В той же Америке, где с десяток граждан обладают состоянием в $100 млрд. Но если сравнивать, окажется, уровень неравенства в развитых странах в 3 - 4 раза ниже, чем в России. То есть, сверхбогатые люди (с состоянием больше $100 млн) владеют не 40 - 50%, а 10 - 15% от всех финансовых активов в стране. Общее состояние российских толстосумов оценили в $640 млрд. И это только финансовые активы, то есть средства на банковских счетах, акции, облигации и другие финансовые инструменты. Без учета недвижимости.

- Сверхвысокая дифференциация доходов означает, что большинство населения живет в бедности. А если так, то мы не сможем развить высокие темпы экономического роста, - объясняет Александр Сафонов, проректор Финансового университета при Правительстве РФ.

По его словам, в России 73% работников получают зарплату ниже 45 тысяч рублей в месяц, а 53% - ниже 35 тысяч рублей. И только 2% - это те, кто получает больше 100 тысяч рублей в месяц. Соответственно, платежеспособный спрос очень маленький.

- Рыночная экономика строится на свободных потоках денежных средств. Люди расплачиваются ими за товары и услуги. Чем меньше объем дохода, который концентрируется в среднем домохозяйстве, тем меньше у людей возможности приобретать дорогостоящие товары и создавать спрос на различные услуги. Отсутствие доходов у населения стопорит развитие многих отраслей и не позволяет развиваться малому бизнесу, - сетует Александр Сафонов.

В России 73% работников получают зарплату ниже 45 тысяч рублей в месяц. Фото: Мария ЛЕНЦ

В бедной экономике нет смысла создавать и предлагать что-то другое, кроме базовых услуг. При этом наши возможности по экспорту ограничены. Чтобы экономика росла, нужно развивать внутренний рынок. Без хороших доходов населения это невозможно.

- В бедной экономике люди не ходят в театры и в кафе. Не путешествуют по стране как туристы. И самое главное - не копят себе на пенсию. Население России перешло на экономную модель потребления. А это бьет по экономике – она сразу же сжимается, - констатирует Сафонов.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОВЫШАТЬ НАЛОГИ!

Во всем мире для борьбы с неравенством используется простой механизм - налоговый. Чем больше получаешь, тем больше отдаешь государству. Либералы от экономики считают такие меры демотивирующими. Мол, это искажает стимулы для бизнеса и конкретных работников. Но когда неравенство достигает небывалых размеров, такой дисбаланс нужно исправлять. И если делать прогрессивные корпоративные налоги действительно не совсем правильно, то облагать личные доходы и имущество повышенными ставками хотя бы для сверхбогатых - вполне справедливый механизм.

- В развитых странах есть нормальная практика. Налоги на сверхбогатых людей там достигают 50 – 60%. Таким образом ограничивается потребление роскоши. Ведь еще Маркс доказал, что она не производительна - это разбазаривание денег на ветер, - считает Александр Сафонов.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По его мнению, повышенным налогом стоило бы точно облагать работников, зарабатывающих больше миллиона долларов в год (больше шести миллионов рублей в месяц). Тогда у владельцев бизнеса и топ-менеджеров не будет стимула выписывать себе гигантские премии (ведь половину из них все равно заберет государство). Есть шанс, что в этом случае они поделятся своими сверхдоходами с простыми работниками.

К слову, в России первый шаг уже сделали. С этого года россияне, зарабатывающие больше 5 млн рублей в год, платят с излишков не 13%, а 15%. Шаг осторожный, но, видимо, в правильном направлении.