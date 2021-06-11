Певица Валерия: "Это такое скотство, вытянули мне рот и нос. Сделали какую-то Бабу-Ягу"

Певица Валерия Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Певица Валерия впервые объяснила, откуда взялся кадр, где она предстает без макияжа. Некоторое время назад супруга Иосифа Пригожина разместила честное видео в блоге, где показала себя без прикрас. Однако, по ее словам, злопыхатели "сделали из нее Бабу-Ягу".

Певица Валерия резко высказалась из-за недавнего скандала, связанного с ее честным фото. В середине мая она опубликовала видео подготовки к концерту, где показала себя без прикрас. Артистка предстала в халате. На ее лице - ни грамма косметики.

По словам вокалистки, недоброжелатели испортили ее красоту. "Это такое скотство. Взяли стоп-кадр, вытянули мне рот и нос. Сделали какую-то Бабу-Ягу. И подписали: «Валерия без макияжа». Это просто свинство! На что только люди не идут ради хайпа", - гневается исполнительница.

Некоторое время назад супруга Иосифа Пригожина разместила честное видео в блоге

Стоит отметить, что Валерия в свои 53 года может похвастаться роскошной фигурой. Многодетная мама тщательно следит за собой. Она ведет здоровый образ жизни и много времени проводит в спортзале.

Валерия охотно рассказывает о генетике, с которой ей очень повезло, об уходе за телом и лицом с помощью современных косметических средств и о правильном питании. Например, ужинает она, как правило, не позднее четырех часов дня.

Она утверждает, что ни разу не делала пластику. Да и с "уколами красоты" отношения у нее не сложились. "Я даже ботокс не колю, потому что он мне не подходит. Я какое-то время это делала, признаюсь. Но у меня сразу выражение лица становилось... Сразу угрюмая, злая. Я напоминала себе птицу Говоруна. Да, морщу лоб. Но ничего. Челочкой прикрыла, нормально", - откровенничала знаменитость.