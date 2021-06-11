Тютелька в тютельку: для объявления о продаже свадебного платья сбежавшей невесты молодой человек надел его на себя

Пара разъехалась до церемонии бракосочетания, а платье по какой-то причине осталась у жениха

Молодой американец по имени Морган рассмешил TikTok, опубликовав видеоролик, в котором он рассказал о своем необычном опыте продаж.

Расстаться Морган вознамерился со свадебным платьем: его отношения с невестой расстроились, пара разъехалась до церемонии бракосочетания, а платье по какой-то причине осталось у жениха.

Он разместил объявление о продаже нового платья в Интернете, и через некоторое время ему написала потенциальная покупательница.

«А вы могли бы сделать фото этого платья на ком-то из ваших знакомых или на манекене? - написала девушка. – Описание мне нравится, и цена подходящая, но мне хотелось бы понять, как оно будет сидеть на мне».

Морган предложил ей быстрое решение: он изъявил готовность примерить это платье и сфотографироваться в нем со всех ракурсов. И предупредил собеседницу, что он – «парень с мускулами и множеством татуировок».

Дама не стала капризничать и уже на следующий день получила несколько фото Моргана в кружевном свадебном наряде с большим разрезом.

«Я сделал то, что нужно было сделать!» - подписал Морган свой видеоролик, выложенный в TikTok, сохраняя интригу: так и неизвестно – удалось ли ему продать платье или нет.