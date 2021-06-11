Трамп – Байдену: «Не засни на встрече с Путиным!» Фото: REUTERS

Предшественник действующего президента США, Дональд Трамп пожелал Байдену не заснуть на предстоящей 16 июня в швейцарской Женеве встрече двух мировых лидеров.

«Удачи на переговорах с президентом Путиным. Не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», - сказал Трамп.

45-ый президент США и ранее упрекал Байдена в вялости и сонливости, Трамп даже придумал для Байдена обидное прозвище – Сонный Джо.

Пока же действующий американский президент продолжает свое первое с момента избрания президентом зарубежное турне. Сейчас он находится в Великобритании, где уже дал немало поводов для насмешек. Среди прочего он заявил, что ему так нравится в этой стране, что не хочет возвращаться домой.

Супруга Байдена, Джилл публично заявила, что ее супруг более чем подготовлен к встрече с российским президентом. А пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки отметила, что к саммиту в Женеве Байден «готовился 50 лет».