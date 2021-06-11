Жених копался в смартфоне, пока его невеста шла к алтарю

Ролик разместила молодая женщина по имени Лорен, которая все-таки вышла в тот день замуж за этого парня

Люди нередко совершают странные поступки, но есть и такие, что ведут себя нелепо в самые важные моменты своей жизни.

Вирусным на TikTok стало видео, снятое на одной из свадебных церемоний: под взорами сотен гостей жених смотрит в свой смартфон именно тогда, когда к свадебному алтарю приближается его избранница.

Ролик разместила молодая женщина по имени Лорен, которая все-таки вышла в тот день замуж за этого парня. Как оказалось, пара поженилась еще четыре года назад.

За неделю ролик посмотрело более 2,3 млн. человек.

Далеко не все критиковали парня. Добровольные адвокаты пишут:

- Возможно, у него там был записан текст свадебной клятвы.

- Я тоже так всегда делаю, когда нервничаю. А свадьба – событие, заставляющее тебя понервничать.

Через день Лорен разместила еще один ролик. В нем она обращается к своему благоверному с прямым вопросом: «Почему ты так тогда повел себя?»

Мужчина с улыбкой дает быстрый ответ: «Потому что криптовалюта не спит».

И под этим видео критических комментариев практически нет. Похоже, что и счастливая супруга, и пользователи соцсети, ставшие свидетелями странного поступка теперь уже окольцованного молодого человека, безоговорочно поверили в озвученную им версию.