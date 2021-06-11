Израиль открывает границы для туристов

Предполагается, что на территорию Израиля смогут попасть туристы, прошедшие вакцинацию или переболевшие COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства туризма Израиля Орит Фаркаш-Коэн объявила, что страна решила воспользоваться плодами удачно проведенной кампании по вакцинации граждан от коронавируса и открыть границы с 1 июля.

«Пришло время Израилю открыться для туризма и воспользоваться своим статусом вакцинированной страны на благо своей экономики», – написала министр в соцсетях.

По словам Фаркаш-Коэн, решение согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел.

Глава МВД Израиля Арье Дери подчеркнул, что въезд для иностранных туристов будет разрешен в первую очередь из стран с низким уровнем заболеваемости. Список таких государств Минздрав будет пересматривать еженедельно.

Предполагается, что на территорию Израиля смогут попасть туристы, прошедшие вакцинацию или переболевшие COVID-19. Дополнительная информация о требованиях к путешественникам будет опубликована позже.

На сегодняшний день в страну пускают небольшие организованные группы иностранных туристов и паломников, либо близких родственников граждан Израиля.