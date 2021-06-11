Что не так с логикой и математикой у критиков праймериз

В чем только не обвиняли организаторов. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Прошедшие праймериз «Единой России» породили множество противоположных высказываний в СМИ. В чем только не обвиняли организаторов. Но дальше всех пошел Сергей Шпилькин, который заявил в своем «расследовании», что партия нарушила «законы логики и математики». В подтверждение громких выводов г-н Шпилькин традиционно привел красивые графики, которые, как он уверен, свидетельствуют о недостоверности полученных в ходе праймериз результатов. Давайте разберемся, не хромает ли «логика и математика» у самого автора.

Все в рассуждениях у Сергея Шпилькина хорошо, только одно «но». Автор рассуждает о праймериз как о стандартном конкурентном голосовании на выборах разных уровней по одномандатным округам: один избиратель – один голос. И это выдает в авторе человека, совсем не потрудившегося познакомиться с положением о праймериз «Единой России». Достаточно прочесть этот документ, чтобы понять, что критик праймериз строит свои выводы на ошибочных вводных и получает на выходе, как не трудно догадаться, ошибочный результат.

Вот что написано в Положении о порядке проведения предварительного голосования: «электронное голосование является рейтинговым. Электронное голосование осуществляется путем проставления избирателем отметки в квадрате напротив данных кандидата, за которого он голосует, и подтверждения осуществления электронного голосования. Каждый избиратель вправе отдать свой голос как за одного кандидата, так и за нескольких, вплоть до максимального числа кандидатов, включенных в электронный бюллетень».

Согласитесь, странно, что, берясь за такое полномасштабное расследование по голосованию, его автор даже не изучил основания и принципы, на которых оно строится. Здесь не работает правило: один человек – один голос. Избиратель на электронных праймериз может отметить от одного до всех кандидатов, включенных в электронный бюллетень. Это базовый принцип праймериз, утвержденный организаторами праймериз. И его игнорирование – ключевая ошибка, которая сводит на нет все сложные и хитроумные математические выкладки автора расследования.

Сергей Шпилькин называет число избирателей на праймериз (633 тысячи) – нереалистичным, но совершенно неясно, из чего он делает такой вывод. По данным ЦИК на 1 июля 2020, в списках избирателей в Москве было 7,37 млн. 633 тысячи – это менее 10% от этого числа. Почему менее 10% избирателей не могут выразить свою позицию по кандидатам от крупнейшей партии в Москве, голосами которой принимаются все важнейшие для города решения? Это не 50 и даже не 20% от числа избирателей. Вывод о принуждении их к голосованию совершенно не обоснован.

Далее, автор делит общее количество проголосовавших на число участков и дает усредненную цифру по участкам. Но вот это уже совсем некорректно для анализа, потому что на каждом участке были разные цифры зарегистрированных избирателей. Но именно конкретных данных по каждому участку в статье не приводится. Непонятно, почему автор не поднял эти данные.

Сергей Шпилькин обращает внимание на странности голосования – по его мнению, на них указывает победа молодого и малоизвестного муниципального депутата Карена Аперяна над бессменным депутатом Госдумы по Центральному избирательному округу Николаем Гончаром, которая названа «договорным матчем». Но на самом деле математические модели автора не учитывают усталость избирателя от одних и тех же кандидатов (Гончар заседание в Думе непрерывно уже 6 созывов) и запрос на кадровые изменения. Немолодой уже Николай Гончар против депутата Совета депутатов муниципального округа Таганский 1988 года рождения при голосовании в Интернете? Результат кажется предсказуемым. Да, возможно, что здесь именно использование цифровых технологий решило судьбу голосования. Но это никак не свидетельствует о «договорняке».

Сколько избирателей при этом выбрало и того, и другого – вопрос повисает в воздухе. Я напомню: голосование-то рейтинговое! А пики отдельных кандидатов на отдельных участках объясняются феноменом локального лидерства кандидатов – не слышали про такое?

Математические модели не могут объяснить итогов голосования. Это слишком многофакторный процесс. Неизвестное число избирателей сделало осознанный выбор, неизвестное к осознанному добавило функцию «и вот этот мне понравился», сколько-то проголосовало «по приколу», сколько-то – назло и т.д. и т.п. Как это можно учесть и просчитать?

«Остается предположить, что предъявленные нам голоса были «нарисованы»…» - говорит автор статьи. Математик Фоменко в свое время здорово взбудоражил историческую общественность, путем вычислений доказывая, что в истории России не было целых периодов и личностей. Опровержений написаны тома. Но есть люди, которые ему верят до сих пор. Ведь «ошибка состоит в том, что предполагаемой корреляционной зависимости заранее придан характер зависимости функциональной». Похоже, что методом Фоменко и сейчас пытаются доказать отсутствие выборов в России. Но получается это неубедительно.