Российский бизнес пережил пандемию и чувствует себя уверенно

Об этом говорят данные исследования, проведенного в апреле 2021 года британским маркетинговым агентством OnePoll по заказу компании Herbalife Nutrition. Эксперты опросили 25 000 респондентов из 35 стран. В России в опросе приняли участие более 1 тысячи человек возрасте до 18 до 40 лет.

Сейчас самое лучшее время, чтобы начать собственный бизнес – так считают 73 % опрошенных молодых россиян. А 91 % респондентов всерьез задумываются об этом.

При этом торговля продолжает оставаться самой популярной отраслью предпринимательства – 24 % опрошенных в России хотели бы заниматься таким бизнесом, в Европе - это 15 % респондентов. Услуги по подбору персонала – второй по привлекательности вид бизнеса для россиян – предпочтение ему отдают 19 % молодых людей.

Основным барьером при входе в бизнес для молодежи является отсутствие начальных инвестиций – так ответили 35% россиян. Отсутствие финансирования и знаний о рынке пугает 31 % респондентов, а для 19 % - таковыми стали правовые и нормативные барьеры. При этом для 67 % опрошенных в России главным сдерживающим фактором при открытии своего дела является отсутствие навыков и опыта.

Нам кажется, что проведенное исследование в целом демонстрирует высокий уровень делового оптимизма в бизнесе. И сфера прямых продаж, где барьер, в том числе, финансовый, ощутимо ниже, чем в других отраслях, является подходящей коммуникационной платформой для его развития. Прямые продажи уже не одно десятилетие служат хорошей школой предпринимательства в России – отмечает старший директор по финансам и операционной деятельности Herbalife Nutrition в странах СНГ, Балтии, Украине, Монголии и Израиле Карина Щербакова.

Половина потенциальных предпринимателей в мире заявили, что молодой возраст повышает их шансы на успех. В России такой позиции придерживаются 56% опрошенных. А 95 % молодых считают возраст от 21 до 40 лет самым подходящим для старта своего дела.

50 % респондентов считают, что они лучше адаптируются к новым технологиям и с большей вероятностью их освоят;

• 23 % - что им доступно больше ресурсов, чем старшему поколению

• 18 % опрошенных верят в свой свежий взгляд, креативность и новаторство идей;

• а 16 % - не боятся потерпеть неудачу в делах.

Среди заинтересованных в открытии собственного дела в России 53 % респондентов главным мотивирующим фактором назвали стремление работать на себя (“стать своим собственным боссом”). В мировом опросе такой позиции придерживаются 48% молодых людей. Далее идет желание следовать своей мечте – так ответили 46 % опрошенных (44% - в мире).

Справка:

Herbalife Nutrition – мировой производитель продуктов питания и один из самых известных брендов в сегменте прямых продаж [1]. Сегодня продукция Herbalife Nutrition реализуется в более чем 90 странах. Компания предлагает высококачественные продукты питания, эффективность которых подтверждена клиническими испытаниями, и с помощью своих Независимых Партнеров обеспечивает клиентам индивидуальное сопровождение и вдохновляет на здоровый и активный образ жизни.

1. Brand Health Tracker, Russia, 2020

Реклама