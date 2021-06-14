Как вернуть деньги, похищенные телефонными мошенниками

Сегодня телефон - это не просто средство связи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

KP.RU представляет документальный фильм про телефонных мошенников.

Как аферистам удаётся обманывать своих жертв? Почему мошенники звонят с официальных номеров банков? Реально ли вернуть похищенные деньги? В фильме мы отвечаем на все эти вопросы.

В центре сюжета - история Инессы, которую мошенники обманули на полмиллиона рублей. Наши эксперты детально разобрали этот случай и помогли нам лучше понять, как именно мошенники добиваются своего.

Психолог Ольга Митина рассказала о психологических методах воздействия на людей. Специалист по кибербезопасности Игорь Бедеров - о том, какие современные технологии используют телефонные мошенники. А юристы Роман Копанский и Евгений Ромашов посоветовали, что делать обманутым людям, чтобы вернуть свои деньги.

Если вы тоже стали жертвой телефонных мошенников, поделитесь своей историей с редактором проекта - d.ivashkina@phkp.ru