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Общество14 июня 2021 19:30

Как вернуть деньги, похищенные телефонными мошенниками

Смотрите в новом документальном фильме KP.RU
Дарья ИВАШКИНА
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Сегодня телефон - это не просто средство связи

Сегодня телефон - это не просто средство связи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

KP.RU представляет документальный фильм про телефонных мошенников.

Как аферистам удаётся обманывать своих жертв? Почему мошенники звонят с официальных номеров банков? Реально ли вернуть похищенные деньги? В фильме мы отвечаем на все эти вопросы.

В центре сюжета - история Инессы, которую мошенники обманули на полмиллиона рублей. Наши эксперты детально разобрали этот случай и помогли нам лучше понять, как именно мошенники добиваются своего.

Психолог Ольга Митина рассказала о психологических методах воздействия на людей. Специалист по кибербезопасности Игорь Бедеров - о том, какие современные технологии используют телефонные мошенники. А юристы Роман Копанский и Евгений Ромашов посоветовали, что делать обманутым людям, чтобы вернуть свои деньги.

Если вы тоже стали жертвой телефонных мошенников, поделитесь своей историей с редактором проекта - d.ivashkina@phkp.ru

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