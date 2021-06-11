ВКонтакте покажет самые яркие темы Евро-2020

Тематическая лента «Евро-2020» объединит события, которые на месяц окажутся в центре внимания любителей футбола всего мира Фото: ВКонтакте

Специально к чемпионату Европы ВКонтакте представляет тематическую ленту «Евро-2020» — она объединит события, на которые активнее всего реагируют пользователи. Атмосферу турнира также передадут специальные эмодзи-статусы: с ними легко рассказать друзьям, за какую сборную болеешь, и увидеть, кто готов поделиться впечатлениями о матче.

Лента «Евро-2020»

Тематическая лента «Евро-2020» объединит события, которые на месяц окажутся в центре внимания любителей футбола всего мира. В ней можно найти новости турнира, обзоры от спортивных медиа и сообществ, комментарии пользователей о лучших игроках и самых ярких моментах. Участвуйте в дискуссиях: вспоминайте зрелищные голы, обсуждайте спорные решения судей или делитесь своими прогнозами. При этом не нужно обращаться к множеству площадок — вся самая свежая информация собрана в одной ленте.

С новой лентой легко следить за счётом матчей в прямом эфире и результатами самых значимых схваток. В этом поможет специальный виджет из мини-приложения «Спорт».

Новая лента доступна в разделе «Новости»: в мобильном приложении — во вкладке «Интересное», а в десктопной версии — в меню справа. Кроме того, ленту можно найти по прямой ссылке.

Футбольный эмодзи-статус

Также к Евро-2020 ВКонтакте представляет специальные эмодзи-статусы. С ними легко рассказать друзьям, какую команду поддерживаешь. Достаточно только перейти на карточку матча или турнира в мини-приложении «Спорт», выбрать сборную — и иконка с флагом её страны появится в статусе.

Андрей Мельник, руководитель спортивных и медиапроектов ВКонтакте:

«Футбол — один из самых популярных видов спорта: им интересуется 13% россиян старше 16 лет. В ближайшие дни всё внимание будет приковано к Евро-2020 — особенно в нашей стране, ведь сразу семь матчей турнира пройдёт в Петербурге. Специально для фанатов, любителей и даже тех, кто обычно не интересуется футболом, мы создали ленту с самыми горячими новостями с полей. Все мы помним, какие эмоции принёс чемпионат мира по футболу несколько лет назад, — тогда пользователи обменивались впечатлениями в официальном сообществе турнира, и его материалы объединили 17 млн человек. Уверены, Евро-2020 станет не менее впечатляющим».

На время чемпионата Европы тематическая лента «Евро-2020» заменит ленту «Футбол»: ВКонтакте запустила её в конце прошлого года. В ней публикуется актуальная информация о самых важных событиях, прямые трансляции и лучшие моменты матчей от экспертов, официальных сообществ клубов и сборных.