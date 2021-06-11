Фермер научился добывать криптовалюту из навоза

Могли бы вы представить, что коровы связаны с… криптовалютой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Могли бы вы представить, что коровы связаны с… криптовалютой. Но в Британии рядом с благословенными зелеными пастбищами, где жуют травку коровки и пасутся овечки, располагается и процветает криптовалютная ферма.

Семья потомственных фермеров Хьюз работала на земле в Дербишире много десятилетий, но сегодня, по зову времени, семейство Филиппа Хьюза переключилось на майнинг и использует супермощные компьютеры для создания криптовалюты. Как говорит ее создатель, крипта возникает благодаря «коровьему навозу». И это действительно так.

Система работает таким образом. Большой шестицилиндровый двигатель, работающий со скоростью 500 оборотов в минуту, превращает метан, выделяемый коровьим навозов, в электричество. Этот процесс называется анаэробным пищеварением. При отсутствии кислорода микроорганизмы расщепляют навоз и производят метан, который можно сжигать для получения тепла и электричества, и вместо того, чтобы он попадал в атмосферу, где превращался в парниковый газ. Все то, что остается, можно использовать в качестве удобрения, уточняет BBC.

Около двух третей электроэнергии, вырабатываемой анаэробным реактором, можно подпитывать сельскохозяйственную ферму. А вот основная ее часть отправляется на подпитку специализированных компьютеров для майнинга крипты.

Этот невероятно сложный и затратный процесс себя оправдывает и окупает. Смекалистый фермер Филипп Хьюз даже стал разрешать получать возобновляемую энергию своим соседям и даже другим британским майнинговым фермам.

Как отмечает владелец такой фермы в Манчестере Джош Риддетт, каждая установка стоит около 18 тысяч фунтов (более 183 тысяч рублей). И хотя потребление энергии довольно высокое, чем при майнинге основной криптовалюты - биткоина, система Хьюза себя оправдывает и не является столь затратной.

У самого Джоша Риддетта есть несколько небольших возобновляемых генераторов электроэнергии. Его системы сконцентрированы на солнечной энергии, энергии воды и ветра. И это считается, максимально экологичными видами электрогенерации.

Как полагают эксперты, ту системы, которую использует сейчас фермер Филипп Хьюз, можно будет применять во многих странах.