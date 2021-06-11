Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика11 июня 2021 12:59

Елена Маринина, замдиректора фонда «Росконгресс»: «Задача понять место России в новом креативном мире»

Интервью о тенденциях в креативной экономике, роли женщины в общественной жизни и развитии социальных проектов
Павел ЧЕРНЫШОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Директор фонда «Инносоциум», директор Форума креативного бизнеса Елена Маринина. Фото Василия Вострухина.

Директор фонда «Инносоциум», директор Форума креативного бизнеса Елена Маринина. Фото Василия Вострухина.

Жизнь экономики и общества в мире активно меняется. Увеличивается роль креативной экономики, активная дискуссия вокруг гендерного вопроса стимулирует подъем роли женщин в обществе, растет и социальная составляющая жизни общества. Россия добросовестно изучает самые яркие тенденции. Какие из них могли бы прижиться на нашей земле – обсуждалось в рамках Петербургского международного экономического форума. О тенденциях в мобильной студии медиахолдинга «Комсомольская правда», развернутой на ПМЭФ, рассказала заместитель директора фонда «Росконгресс», директор фонда «Инносоциум», директор Форума креативного бизнеса Елена Маринина.

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

-Елена, в рамках Петербургского экономического форума сейчас проходит Форум креативного бизнеса. Что он из себя представляет?

- Форум креативного бизнеса впервые проходит на полях ПМЭФ. Это особенно знаменательно с учетом того, что этот год объявлен ООН Годом креативной экономики. Большая честь, что наш форум вошел в дорожную карту ООН как одно из самых значимых мероприятий года по креативной экономике.

Мы стартуем в Питере. Дальше планируем развивать этот трек на ведущих площадках форумов, организатором которых является наш фонд «Росконгресс». Следующее мероприятие – во Владивостоке, на ВЭФ. Затем в Сочи – на Инвестиционном форуме. Самое интересное событие состоится в Дубае на ЭКСПО, где мы представим на суд международной общественности лучшие практики в сфере креативных экономик.

- Что такое креативная экономика?

Вся экономика будущего – это креативная экономика. Это такая новая нефть. По сути дела, что показала пандемия? Насколько хрупок наш мир, насколько бережно нужно относиться к человеку, к его здоровью и ко всей экосистеме его жизни. В этом смысле креативная экономика и вообще креативность, человекоцентричные подходы к решению тех или иных задач экономики и общества стали во главу повестки.

- О каких видах бизнеса идет речь?

- ООН выделила 14 видов креативных индустрий. Среди них традиционные отрасли, такие как дизайн, кинематограф, музыка, СМИ, а также новые – информационные технологии, компьютерная графика, разработка компьютерных игр. Любой новый продукт и креативная экономика в целом – это симбиоз всех этих сфер деятельности. Классическая традиционная экономика получает добавленную стоимость через интеллектуальную экономику, через талантливые подходы к решению экономических вопросов.

- Фонд «Росконгресс» является нефинансовым институтом развития. Социальная платформа фонда «Росконгресс» занимается освещением проблем, которые существуют в нашем обществе. И мы считаем одной из важнейших социоэкономических задач – понять место России в новом креативном мире.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ

- И на ПМЭФ, и на площадках стран – участниц БРИКС вы уделяете большое внимание проблемам сокращения гендерного разрыва в экономике. Работаете над увеличением роли женщин в России. Зачем, мне кажется, что в нашей стране и так самыми ответственными сотрудниками практически в любом бизнесе, проекте или начинании выступают женщины…

- Это тоже вопрос, который сейчас принято обсуждать в мире. Проходит много женских форумов. Наш фонд является партнером с многими из них. Я вхожу в «Женскую двадцатку», где мы тоже обсуждаем коммюнике, которые в дальнейшем представляем на заседаниях «двадцатки». Вопрос для России не так актуален, как во многих других странах. У нас женщина еще с советских времен была на авансцене, имела право на любую позицию и на любое развитие. Женщины в России всегда несли социальную миссию на своих плечах. Вспомните русских аристократок, которые дергали корпию на раны солдат во время войны. Институт женского милосердия у нас всегда был развит. Россия может дать миру наше неравнодушное, сердечное отношение к боли, к страданию. Русские женщины номер один в этой повестке.

- А женщины готовы выходить на авансцену, руководить?

- Наверное, существует этот стеклянный потолок,. в какой-то момент становится сложно двигаться вперед по карьерной лестнице. Если считают, что эта проблема есть, значит, нужно этим заниматься. Мы устраиваем мероприятия и в течение года, на которые приглашаем женщин.

Также я вхожу в совет Евразийского женского форума, где мы под руководством Галины Николаевны Кареловой выделяем основные проблемы и дальше думаем, как их решать. В сентябре пройдет форум «Женщины: глобальная миссия в новой реальности», где мы будем обсуждать место женщины в новой системе координат.

НАЙТИ БАЛАНС ЧЕРЕЗ РЕЛИГИЮ

- Кроме того, Питерский форум традиционно является крупнейшей дискуссионной площадкой для обсуждения социальных задач государства. Какую роль принятые на форуме решения играют в социальном развитии нашей страны?

- Сейчас наша экономика стала социальной. Сложно сказать, стала ли она креативной, но социальной – это точно. Сейчас существует очень много программ, нацеленных на повышение уровня жизни населения. Это и программа национальных приоритетов. В пандемию проходила акция «Мы вместе», к ней подключились все. Мы приняли в ней активное участие. Пару лет назад мы сформировали Пространство доверия, тематическую зона Фонда Росконгресс, которая объединяет в себе инновации, социальную повестку и образование, в рамках которой собрали бизнес, крупнейшие фонды для обсуждения существующих проблем. Там мы создали экосистему, в которой проходили дискуссии бизнеса, представителей власти и благотворительных некоммерческих организаций. Когда случилась пандемия, мы бросили клич, многие организации, фонды откликнулись. Мы собрали деньги и продукцию на 100 млн. рублей и распределили их в различные регионы. Мне приятно, что многие окунулись в этот проект с головой и действительно старались оказать помощь.

Мы сделали интересный проект – горячая линия помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, в изоляции, пожилым людям. Духовные представители трех конфессий были готовы предоставить помощь. Они объясняли, как быть, что делать, как найти баланс в этой ситуации через религию.

- Какие социальные проекты находятся в разработке и активно обсуждаются на уровне федерального правительства?

- На нашем стенде показаны российские и международные кейсы. У нас представлен катарский благотворительный фонд Education Above All., с которым мы планируем сотрудничать и целью которого является образование детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Огромный проект, у которого есть чему поучиться. Наша платформа очень эффективная. Это такой кораблик, который может лавировать и находить новые пути решения.

Экономические форумы в РоссииОбщество: ВОПРОС ДНЯПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2021