Елена Маринина, замдиректора фонда «Росконгресс»: «Задача понять место России в новом креативном мире»

Директор фонда «Инносоциум», директор Форума креативного бизнеса Елена Маринина. Фото Василия Вострухина.

Жизнь экономики и общества в мире активно меняется. Увеличивается роль креативной экономики, активная дискуссия вокруг гендерного вопроса стимулирует подъем роли женщин в обществе, растет и социальная составляющая жизни общества. Россия добросовестно изучает самые яркие тенденции. Какие из них могли бы прижиться на нашей земле – обсуждалось в рамках Петербургского международного экономического форума. О тенденциях в мобильной студии медиахолдинга «Комсомольская правда», развернутой на ПМЭФ, рассказала заместитель директора фонда «Росконгресс», директор фонда «Инносоциум», директор Форума креативного бизнеса Елена Маринина.

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

-Елена, в рамках Петербургского экономического форума сейчас проходит Форум креативного бизнеса. Что он из себя представляет?

- Форум креативного бизнеса впервые проходит на полях ПМЭФ. Это особенно знаменательно с учетом того, что этот год объявлен ООН Годом креативной экономики. Большая честь, что наш форум вошел в дорожную карту ООН как одно из самых значимых мероприятий года по креативной экономике.

Мы стартуем в Питере. Дальше планируем развивать этот трек на ведущих площадках форумов, организатором которых является наш фонд «Росконгресс». Следующее мероприятие – во Владивостоке, на ВЭФ. Затем в Сочи – на Инвестиционном форуме. Самое интересное событие состоится в Дубае на ЭКСПО, где мы представим на суд международной общественности лучшие практики в сфере креативных экономик.

- Что такое креативная экономика?

Вся экономика будущего – это креативная экономика. Это такая новая нефть. По сути дела, что показала пандемия? Насколько хрупок наш мир, насколько бережно нужно относиться к человеку, к его здоровью и ко всей экосистеме его жизни. В этом смысле креативная экономика и вообще креативность, человекоцентричные подходы к решению тех или иных задач экономики и общества стали во главу повестки.

- О каких видах бизнеса идет речь?

- ООН выделила 14 видов креативных индустрий. Среди них традиционные отрасли, такие как дизайн, кинематограф, музыка, СМИ, а также новые – информационные технологии, компьютерная графика, разработка компьютерных игр. Любой новый продукт и креативная экономика в целом – это симбиоз всех этих сфер деятельности. Классическая традиционная экономика получает добавленную стоимость через интеллектуальную экономику, через талантливые подходы к решению экономических вопросов.

- Фонд «Росконгресс» является нефинансовым институтом развития. Социальная платформа фонда «Росконгресс» занимается освещением проблем, которые существуют в нашем обществе. И мы считаем одной из важнейших социоэкономических задач – понять место России в новом креативном мире.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ

- И на ПМЭФ, и на площадках стран – участниц БРИКС вы уделяете большое внимание проблемам сокращения гендерного разрыва в экономике. Работаете над увеличением роли женщин в России. Зачем, мне кажется, что в нашей стране и так самыми ответственными сотрудниками практически в любом бизнесе, проекте или начинании выступают женщины…

- Это тоже вопрос, который сейчас принято обсуждать в мире. Проходит много женских форумов. Наш фонд является партнером с многими из них. Я вхожу в «Женскую двадцатку», где мы тоже обсуждаем коммюнике, которые в дальнейшем представляем на заседаниях «двадцатки». Вопрос для России не так актуален, как во многих других странах. У нас женщина еще с советских времен была на авансцене, имела право на любую позицию и на любое развитие. Женщины в России всегда несли социальную миссию на своих плечах. Вспомните русских аристократок, которые дергали корпию на раны солдат во время войны. Институт женского милосердия у нас всегда был развит. Россия может дать миру наше неравнодушное, сердечное отношение к боли, к страданию. Русские женщины номер один в этой повестке.

- А женщины готовы выходить на авансцену, руководить?

- Наверное, существует этот стеклянный потолок,. в какой-то момент становится сложно двигаться вперед по карьерной лестнице. Если считают, что эта проблема есть, значит, нужно этим заниматься. Мы устраиваем мероприятия и в течение года, на которые приглашаем женщин.

Также я вхожу в совет Евразийского женского форума, где мы под руководством Галины Николаевны Кареловой выделяем основные проблемы и дальше думаем, как их решать. В сентябре пройдет форум «Женщины: глобальная миссия в новой реальности», где мы будем обсуждать место женщины в новой системе координат.

НАЙТИ БАЛАНС ЧЕРЕЗ РЕЛИГИЮ

- Кроме того, Питерский форум традиционно является крупнейшей дискуссионной площадкой для обсуждения социальных задач государства. Какую роль принятые на форуме решения играют в социальном развитии нашей страны?

- Сейчас наша экономика стала социальной. Сложно сказать, стала ли она креативной, но социальной – это точно. Сейчас существует очень много программ, нацеленных на повышение уровня жизни населения. Это и программа национальных приоритетов. В пандемию проходила акция «Мы вместе», к ней подключились все. Мы приняли в ней активное участие. Пару лет назад мы сформировали Пространство доверия, тематическую зона Фонда Росконгресс, которая объединяет в себе инновации, социальную повестку и образование, в рамках которой собрали бизнес, крупнейшие фонды для обсуждения существующих проблем. Там мы создали экосистему, в которой проходили дискуссии бизнеса, представителей власти и благотворительных некоммерческих организаций. Когда случилась пандемия, мы бросили клич, многие организации, фонды откликнулись. Мы собрали деньги и продукцию на 100 млн. рублей и распределили их в различные регионы. Мне приятно, что многие окунулись в этот проект с головой и действительно старались оказать помощь.

Мы сделали интересный проект – горячая линия помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации, в изоляции, пожилым людям. Духовные представители трех конфессий были готовы предоставить помощь. Они объясняли, как быть, что делать, как найти баланс в этой ситуации через религию.

- Какие социальные проекты находятся в разработке и активно обсуждаются на уровне федерального правительства?

- На нашем стенде показаны российские и международные кейсы. У нас представлен катарский благотворительный фонд Education Above All., с которым мы планируем сотрудничать и целью которого является образование детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Огромный проект, у которого есть чему поучиться. Наша платформа очень эффективная. Это такой кораблик, который может лавировать и находить новые пути решения.