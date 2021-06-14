Что мне снег, что мне зной, когда наушники со мной: Чем удивят пользователей Apollo Air и Apollo Air +

Apple-смысл жизни современных подростков. Чтобы в руках айфон, на руках - эппл вотч, в ушах – эйрподс – это предел мечтаний. Но те, кто перешагнул планку «понтов» и «сечет» в технике – знает, не в яблоке счастье.

На рынке можно найти технологические решения, превосходящие новинки из Купертино по инновациям, но при этом существенно уступающие им в цене.

Сегодня проведем обзор сразу двух новинок - наушники-вкладыши Apollo Air и Apollo Air + от Tronsmart. Компания- эксперт в области потребительских технологий - отмечает свою восьмую годовщину и в честь этого пополнила линейку современными моделями гибридных наушников с чипом Qualcomm (лучшее, что есть в отрасли) и шестью микрофонами.

Технические характеристики

Обе модели контролируются через приложение с настраиваемым эквалайзером, имеют сенсорное управление и адаптивное декодирование звука aptX ™.

За чистоту звука и отсутствие внешних шумов отвечает гибридное активное шумоподавление. В оба наушника вмонтирован чип Qualcomm QCC3046. «Умный» сосед обеспечивает полночастотное шумоподавление до 35дБ на низких, средних и высоких частотах.

А еще Qualcomm QCC3046 в купе с аудиодекодированием aptX обеспечивают передачу информации без задержек. В этом же направлении работает передовая технология синхронной передачи TWS +.

Двойная технология обеспечивает звукопередачу сразу в оба наушника. В то время как большинство представленных на рынке моделей имеют последовательную систему. Сначала звук приходит в основной наушник, а уже оттуда с небольшой задержкой, поступает в зависимый.

В случае с Apollo Air и Apollo Air + инженерам удалось устранить эту неприятную деталь и при этом обеспечить непрерывный звук высокого разрешения. Тот случай, когда один хорошо, а два – лучше!

Поговори мне еще

Но одно дело слушать в наушниках музыку, а другое – общаться. Конечно, можно прикрыть рот ладошкой или заткнуть одно ухо, тогда собеседник будет услышан. Но вовсе не за это хочется платить. Если уж приобрести наушники, то чтобы и на тренировке музыку послушать и из магазина с полными руками поболтать.

Комфортное звучание и общение у Apollo Air и Apollo Air + обеспечивают сразу шесть микрофонов. Первый и второй – для прямой связи (избавляют от шумов в широком диапазоне частот). Третий и четвертый - для обратной связи, они работают в узком диапазоне частот и блокируют возникающий рядом шум.

Пятый и шестой задействованы в разговорном режиме. Такое количество точек позволяет подавить шумы на 360 градусов вокруг пользователя.

Новая технология Bluetooth 5.2 быстро передает голосовой сигнал, избавляя от таких раздражающих за…аа ..иккк…аний.

Кстати, каждый пользователь может выбрать для себя удобный звуковой режим.

Доступны три режима ANC:

- режим шумоподавления cVc 8.0, позволит погрузиться в музыку и «отключиться» от внешнего мира;

- режим ANC OFF, для тех, кто любит качественный звук, но хочет слышать происходящее вокруг.

- Режим окружающей среды, усиливает уличные шумы, чтобы сделать езду на велосипеде или бег безопасными.

Экстремальные условия

Apollo Air и Apollo Air + не боятся снега, воды или пота. Так что устройство можно не прятать, опасаясь влаги. Корпус наушников сделан из современных материалов, которые не позволяют жидкости попасть внутрь и повредить микропроцессоры.

Гаджет способен выдержать пять часов без подзарядки и до 20 часов при использовании зарядного кейса с разъемом Type-C.

Есть у наушников и совсем уж фантастическая особенность – они умеют приостанавливать музыку, если устройство вытащить из уха. Но подобные чудеса включены только в комплектацию Apollo Air +

Apollo Air + также может похвастаться беспроводной зарядкой и автоматический детектор уха.

А теперь подарки

Умные наушники можно не только купить, но и выиграть.

В честь своего дня рождения компания Tronsmart разыгрывает множество призов, в том числе обе модели наушников и крупные скидки на продукцию.

Главный приз - подарочная техническая коробка на сумму более 500

долларов, куда войдут интересные новинки и современные гаджеты.

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