Генпрокуратура активизировала высылку из России мигрантов-преступников

Генпрокуратура России по запросам правоохранительных органов соседних стран стала активнее высылать иностранных преступников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генпрокуратура России по запросам правоохранительных органов соседних стран стала активнее высылать иностранных преступников. Речь идет об иностранцах, которые совершили уголовные преступления на территории своих стран и были там осуждены заочно. Многие годы они находились в международном розыске, а нашлись благодаря ограничениям во время пандемии в России.

Сегодня Генпрокуратура России по просьбе узбекских коллег приняла решение о выдаче для уголовного преследования сразу трех граждан этой страны. Все трое - матерые бандиты.

Дониербека Назарова в Узбекистане ищут с 2019 года. Там он был заочно осужден за избиение местного жителя и грабеж. В января 2020 года он ножом ударил оппонента в живот и уехал в Россию. Вместе с Назаровым домой отправился Шахриер Уракбаев, который в Узбекистане похитил несовершеннолетнюю и снимал с ее участием порнографию. Третьим в этой компании оказался Гайрат Азизов, который, являясь директором фирмы, совершил хищение вверенного ему имущества у Дирекции по строительству и благоустройству при Фонде благоустройства и повышения благосостояния Самаркандской области.

Мошенник попался после того, как "злоупотребляя своими служебными полномочиями, незаконно предоставил в качестве залога здание Самарканда, включенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и заключил в Булунгурском филиале АКБ "Микрокредитбанк" договор о получении кредита, а затем похитил эти средства в сумме около 178 миллионов сумов, т.е. в особо крупном размере". После этого Азизов отправился поднимать жилищно-коммунальное хозяйство в Россию.

5 июня Генпрокуратура России экстрадировала домой четырёх граждан Таджикистана - тоже отъявленные головорезы.

Истории довольно типичные: Анушервон Ахмадалиев в августе 2016 года пытался склонить граждан Таджикистана к участию в вооруженном подразделении и военных действиях в составе террористической организации. Другой - Зиератшо Хушвахтов обвиняется в том, что в октябре 1997 года в Пянджском районе Хатлонской области, действуя по предварительному сговору с другими лицами, с целью скрыть другое преступление проник во двор дома, где застрелил мужчину и двоих его детей.

Вчера, 10 июня Генпрокуратура России удовлетворила запросы Генпрокуратуры Беларуси о выдаче для уголовного преследования сразу шесть разыскиваемых лиц. Андрей Гиринович, Дмитрий Кузнецов, Вадим Мельник, Максим Спасибко, Николай Шелепень, Дмитрий Порецкий осуждены в Беларуси за грабежи, кражи, хулиганство и хранение наркотиков.

Если белорусов передали на границе со Смоленской областью, то вот граждан Узбекистана и Таджикистана отправили в сопровождении спецконвоя при соблюдении всех "необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки".

Напомним, еще в середине апреля МВД России потребовало от стран СНГ вывезти нелегальных мигрантов, а замглавы МВД РФ Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, пребывающими сейчас в России, чтобы дело не дошло до процедуры их принудительного выдворения.

"Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ", - подчеркнул Горовой.

Отметим, что никакие возгласы на тему "гастарбайтеров в России некем заменить" - несостоятельны. В регионах множество безработных и заключенных. За замену последними мигрантов официально выступили руководители Минюста и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

При этом директор ФСИН Александр Калашников подчеркнул, что людям, отбывающим наказание и направленным на многие строительные и промышленные объекты, важные стройки (на просторах Арктики и Сибири), будут создаваться достойные условия для труда и отдыха. Им будут выплачивать зарплату, а некоторые получат возможность снимать жилье и проживать там с семьей.

Действительно, а почему мы решаем трудовые проблемы соседних стран не занимаясь социализацией своих осужденных?

Свои нам в любом случае более понятнее, чем мигранты-преступники, которые скрываются на территории России. Зачем нам трудоустраивать, социализировать чужих граждан, а потом их еще выдворять со спецконвоем за счет налогоплательщиков?

Напомним, согласно данным МВД России, на территории страны незаконно находятся более 120 тысяч граждан Азербайджана, более 61 тысяч граждан Армении, 49 тысяч граждан Казахстана, более 115 тысяч граждан Киргизии, 247 тысяч граждан Таджикистана, 332 тысяч граждан Узбекистана, а также 152 тысяч граждан Украины.

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