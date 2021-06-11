Центробанк испугался инфляции: Ключевую ставку подняли до 5,5% годовых

В ЦБ боятся не самой инфляции, а инфляционных ожиданий. Если они будут завышенными, это приведет к еще большему разгону цен Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Действия Центробанка становятся предсказуемыми. И это хорошо. Ключевую ставку в эту пятницу ЦБ поднял на 0,5 процентного пункта – до 5,5% годовых. Такой прогноз делали большинство аналитиков. Но с чем связан такой резкий рост? И смогут ли действия ЦБ остановить разгоняющуюся инфляцию?

СБИТЬ ИНФЛЯЦИОННУЮ СПИРАЛЬ

Главная цель, которую декларирует ЦБ, – держать в узде инфляцию. Цены в стране, к сожалению, растут все быстрее. По данным Росстата, за год они увеличились более чем на 6%. Это рекорд за последние пять лет. Причем некоторые категории подорожали на десятки процентов и даже в разы.

Причин тому несколько. Это и рост мировых цен на сырье, раздутых бездумной политикой США по печатанию триллионов долларов для спасения собственной экономики. И наши внутренние проблемы, вызванные пандемией, санкциями и плохим инвестиционным климатом.

- Устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, - объясняют происходящее в ЦБ.

Более высокая ключевая ставка должна привести к тому, что цены перестанут так быстро расти. Когда сберегать деньги станет выгоднее, чем их тратить, спрос на товары и услуги снизится. Баланс между спросом и предложением восстановится.

ЧЕГО БОИТСЯ ЦЕНТРОБАНК

В ЦБ боятся не самой инфляции, а инфляционных ожиданий. Если они будут завышенными, это приведет к еще большему разгону цен. И тогда возможны необратимые последствия. Ажиотаж покупателей и постоянное переписывание ценников продавцами будут подпитывать друг друга и раскручивать спираль все сильнее. Это будет обесценивать сбережения и снижать покупательскую способность наших зарплат и социальных пособий. Поэтому важно сбить инфляцию на взлете.

- Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами, - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. - Источником инфляционного давления может стать более существенное, чем ожидается, снижение склонности домашних хозяйств к сбережению под влиянием сочетания низких процентных ставок и роста цен. Дополнительное повышательное давление на цены могут продолжить оказывать сохраняющиеся

В ЦБ считают, что ставку нужно поднимать и дальше. Но не резко, а постепенно. Цель – приравнять ключевую ставку к реальной инфляции, а потом, когда темпы роста цен начнут снижаться, какое-то время подержать ставку на более высоком уровне. В ближайшие месяцы она может достичь 6 – 6,5% годовых. Следующее заседание ЦБ по денежно-кредитной политике запланировано на 23 июля этого года.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Что это значит для наших кошельков?

Ключевая ставка ЦБ – показатель, который влияет на ставки в коммерческих банках. Причем как депозитные, так и кредитные. И те, и другие теперь будут расти. Хранить деньги в банке станет привлекательнее, а брать деньги взаймы - накладнее. Отсюда простые рекомендации:

- Если планировали взять кредит (на ремонт или другие крупные покупки), лучше сделать это сейчас. К осени ключевая ставка может подняться еще на процентный пункт. А значит, стоимость заемных денег будет еще выше. Правда, перед тем как брать деньги в долг, сопоставьте будущие платежи со своими финансовыми возможностями. И обязательно имейте резервный фонд.

- Если хотели открыть вклад, открывайте, но на короткий срок – два-три месяца. Спустя это время ставки будут более привлекательными. И тогда новый вклад сможете открыть на более выгодных условиях.

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