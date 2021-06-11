Россияне рассказали, сколько нужно иметь сбережений для уверенности в завтрашнем дне

Для большинства уверенность в материальном вопросе означает способность себя полностью обеспечивать Фото: Shutterstock

Финансовую независимость в России обеспечить может зарплата в 75 тысяч рублей в месяц и солидные банковские накопления — в среднем 3,4 млн. руб. К таким выводам пришли аналитики «Сбербанк Страхование жизни», опросив жителей 37 городов России с населением выше 500 тысяч человек.

Для большинства уверенность в материальном вопросе означает способность себя полностью обеспечивать. Чуть меньше людей считает, что невозможно быть финансово независимым, если нет своего жилья (подробнее смотри КОНКРЕТНО). В основном быть самодостаточным россиянам помогает достойная заработная плата. Также большой вклад в финансовую свободу может обеспечить собственное дело и сдача недвижимости в аренду.

Интересно, что несмотря на высокую планку необходимого дохода, лично себя финансово независимыми назвали 63% опрошенных. Директора института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игоря Николаева такая самоуверенность удивила:

- Средняя зарплата в стране порядка 50 тысяч рублей, а желаемый доход для финансовой независимости — 75 тысяч, — обращает внимание экономист. — При этом суммы, которые называются по Москве, очень близки к фактическим средним зарплатам. У меня такое впечатление, что репрезентативность выборки не совсем доработана, поскольку сравнивают жителей Москвы и остальных регионов. Да и насчет накоплений россияне не поскромничали: 3,4 млн рублей для России — это большие деньги. То есть люди в большей степени финансовую независимость связывают именно со сбережениями, своего рода с «подушкой безопасности».

КОНКРЕТНО

Что для вас означает финансовая независимость?

Полностью себя обеспечивать — 64%

Иметь собственное жилье — 55%

Покрывающий все потребности стабильный заработок — 40%

Много путешествовать — 32%

Помогать родным — 24%

Получать пассивный доход от инвестиций — 15%

По данным СК «Сбербанк Страхование жизни».

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