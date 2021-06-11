Геннадий Бурбулис: Иностранцы в окружении Ельцина не влияли практически ни на что

Геннадий Бурбулис Фото: Борис КУДРЯВОВ

- ...Геннадий Эдуардович!

- Тот самый Гамов?

- Тот самый.

- (иронично) Который второй век просвещает Отечество относительно правды жизни.

- Правильно. Я поэтому и звоню Геннадию Эдуардовичу. Потому что (цитирую) «неизвестный человек с иностранным акцентом из окружения президента РСФСР Бориса Ельцина давал ему советы относительно назначений на высшие посты в государстве незадолго до развала СССР». Об этом (информагентствам) заявил Александр Руцкой. (Бывший вице-президент России.)

- (шутит) А иностранный акцент афганский, что ли, у меня?

- Не у вас. А кто-то из иностранцев советовал Борису Николаевичу! По словам Руцкого (он стал «случайным свидетелем нелицеприятного разговора».

ЦИТАТА

«Я этого человека больше никогда и нигде не видел, - вспоминает Руцкой. - Солидный, под стать Ельцину, высокий. И он Ельцину говорит: «Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП. И надо подумать, как его освободить с занимаемой должности вице-президента». - Геннадий Эдуардович, иностранцы, оказывается, «руководили», а не госсекретарь Российской Федерации (советовал Президенту.)

- Понятно.

- Кстати, вас с праздником. (С Днём России.) С этого надо было начать.

- Взаимно, спасибо.

- Как бы вы это прокомментировали?

- Мне трудно что-то комментировать, имея в виду сложный, трудный и, во многих отношениях, парадоксальный исторический период, который мы с вами прожили, пережили... В котором мы совершали поступки и действия, имеющие бесконечное духовно-историческое значение.

Мы сумели в тяжелейших условиях обрести Родину – Российскую Федерацию. В такой духовной стратегии и перспективе - быть свободной, демократической, открытой миру, понятной и поддерживаемой большинством населения и бесконечно заботящейся о будущем новых поколений россиян.

Поэтому, мы в свое время сделали трудный жизненный выбор, мы проделали колоссальной значимости и сложности работу.

И, буквально сегодня, с моим внуком (вчера ему исполнилось 7 лет) у нас состоялся такой диалог. Он у меня спросил уже, наверное, не в первый раз: и что, Гена, ты думаешь, твоя подпись на одной бумажке вместе с Борисом Ельциным, президентом, на что-то повлияла в нашей жизни и в жизни страны, и в мире?

Я говорю: наша подпись существенно повлияла. И мы будем всегда нести за это ответственность. И гордиться тем, что в труднейший момент, в труднейший период сумели сделать такой жизненно важный выбор.

- А что касается заявления Руцкого (это уже не первое, еще у него были и будут), что в окружении Ельцина были иностранцы, которые ему говорили, как решать кадровые вопросы?

- Мне очень трудно это комментировать, оценивать. Иностранцы были и будут всегда. Но в наше время они не влияли практически ни на что.

А советы их, в конечном счете, были частично учтены. И в той или иной мере помогали нам прогнозировать - когда это было жизненно необходимо - последствия наших действий и не допускать ошибок, когда это было жизненно необходимо.

- Хороший ответ. Спасибо огромное. Я рад был вас услышать. Еще раз с праздником, здоровья и всего доброго.

- И вам большое спасибо... И вы как-то с особой человеческой позиции говорите, мыслите о тех временах и их сегодняшней трансформации.

- Потому что я жил в то время, я ездил с Ельциным в предвыборные, и не только, поездки, я за него голосовал. Если что-то было плохое, я тоже за это ответственен. Что-то было хорошее – я тоже…

- Это прекрасно.

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