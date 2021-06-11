«Строительство дорог - основной драйвер развития экономики»

Фото Фонда Росконгресс

Вложения в инфраструктуру - проверенный временем антикризисный инструмент для развития экономики. Именно поэтому триллион рублей, который впервые за долгие годы выделят из Фонда национального благосостояния, пойдет в основном на транспортные проекты. Тем не менее перед правительством стоит задача найти те решения, которые дадут максимальный эффект для развития экономики. На чем именно следовало бы сосредоточиться в транспортной сфере? Об этом говорили участники дискуссии «Транспортный каркас экономики» в рамках ПМЭФ-2021.

ИНТЕРМОДАЛЬНОСТЬ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В первую очередь речь шла о развитии автомобильных дорог. С ними в России, как известно, беда. Но ситуация постепенно улучшается.

- Для нашей страны развитие инфраструктуры является основным драйвером развития. Мы делаем все, чтобы максимально привлечь средства инвесторов в на создание опорной транспортной сети в стране, на автомобильные дороги. Здесь Минтранс сделал колоссальную работу вместе с регионами. Мы уже понимаем в перспективе до 2030 года, какие будут построены федеральные дороги, какие региональные, какие муниципальные. Наша задача - их увязать по срокам и по приоритетам, чтобы к 2024 году, несмотря на все сложности с пандемией, выполнить указ президента по доведению 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях страны и 60% региональных дорог до нормативного состояния, - заявил Марат Хуснуллин, вице-премьер российского правительства.

Тем не менее развивать нужно не только автодороги. В моде интермодальность, то есть комплексное развитие транспортных систем. И здесь важны комплексный подход и согласованность действий различных ведомств.

- Мы вместе работаем над разными транспортными системами в России. Проводим сотни совещаний. Думаем, как создать каркас, чтобы осмысленно строить дороги, по которым будут передвигаться люди и грузы? И все больше понимаем, что без цифровизации это сделать невозможно, - считает Виталий Савельев, глава Минтранса.

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА И ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Будущее - за интеллектуальными транспортными системами. Не зря на форуме в Санкт-Петербурге объявили об амбициозном проекте по запуску беспилотных грузовиков по платной трассе М-11. Но все эти планы может погубить бюрократия. Зачастую оформление документов занимает больше времени, чем дорога от отправителя до получателя.

- Назову шокирующие цифры. В 2019 году количество транспортных бумаг, прилагаемых к грузам, составило 3,1 млрд документов. По прогнозам, к 2030 году будет 7 млрд документов. Если мы не будем ничего оцифровывать, мы не сможем развиваться, - сетует Виталий Савельев.

По его мнению, отказ от документации позволит увеличить скорость прохождения грузов в 4 - 5 раз. И это позволит наконец использовать тот логистический потенциал, который есть в нашей стране. В частности, по коридору «Китай - Европа».

- Сегодня мы живем в цифровой эре, но реальность такова, что нельзя по смартфону перемещать грузы, необходимы порты, аэропорты, автомобили, поезда и самолеты. Технологии могут увеличить скорость перевозок, помочь людям и грузам перемещаться безопасно и эффективно, - заявил Аль-Маннаи Абдулрахман Эсса, главный исполнительный директор Qatar Navigation Q.P.S.C.

- Сейчас мы пытаемся создать единую платформу всех информационных систем, которые есть в области управления транспортом. Это гигантская работа. Если мы ее правильно сделаем, качество работы всей транспортной системы страны заметно улучшится, - считает Марат Хуснуллин.

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ - ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Рост объемов онлайн-торговли требует опережающего развития транспортной инфраструктуры. А растущая мобильность населения требует новых подходов в развитии всех видов общественного транспорта: авиации, поездов, городского транспорта. Чиновники хотят возродить водные пути, увязав их с другими транспортными артериями.

- У нас есть упущение - порядка 20 лет мы не занимались развитием речного транспорта, а себестоимость его очень дешевая, - говорит Виталий Савельев.

Еще одна важная задача государства - сделать более доступным авиасообщение внутри страны.

- Речь идет о возрождении малой авиации, о строительстве межрегиональных хабов в крупных российских городах, - поясняет Марат Хуснуллин.

- Мы буквально сшиваем страну. Делаем все, чтобы миллионы человек увидели свои семьи, могли слетать в отпуск, на лечение. Наши стратегические цели - увеличение мобильности. Должна быть большая доступность услуг для населения, - говорит Михаил Полубояринов, генеральный директор «Аэрофлота».

И наконец, не стоит забывать и железнодорожный транспорт. Особенно высокоскоростной. Эта тенденция в мире только набирает обороты.

- Мы создали инжиниринговый центр по разработке высокоскоростного подвижного состава. Будет новая железнодорожная культура, мы должны поменяться, все делать быстрее. Но один принцип останется обязательно - безопасность и надежность, - заявил Олег Белозеров, глава «РЖД».

Как считают в правительстве, во главе угла должна стоять клиентоцентричность. Это главная цель развития транспортной системы. В ее рамках все результаты должны быть направлены на повышение удобства, быстроты и дешевизны перевозок для пользователя.