IVI originals и студия «Третий Рим» приступят к работе над сериалом «Горбачев»

Евгений Миронов, продюсер, Народный артист РФ

Спектакль Театра Наций «Горбачев», премьера которого состоялась в 2020 году и стала главной театральной сенсацией России последних лет, вдохновил исполнителя заглавной роли Евгения Миронова на создание сериала в сотрудничестве с IVI Originals.

В центре повествования – уникальная история одного из самых известных политических деятелей и его жены. Михаил Сергеевич Горбачев - человек, который перевернул судьбу страны и повлиял на мировую политику.

На данный момент ведется активная работа над сценарием. Главные роли, как и в спектакле, исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

«Побывав на премьере спектакля, я был приятно удивлен тем, как Евгений Миронов перевоплощается на сцене. И для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны. Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди», - рассказал Михаил Сергеевич Горбачев, приветствуя идею создания сериала.

«У аудитории есть огромный запрос к историям, которые основаны на реальных событиях. Мы создаем уникальный проект о Михаиле Сергеевиче Горбачеве и рассказываем о героях, чья жизнь в пересечении с большой политиков, нашла отражение в судьбах многих из нас. Обращаясь к прошлому, мы получаем уникальную возможность осознать и глубже понять известные большинству из нас исторические факты и лучше узнать человека, оказавшего большой влияние на ход российской и даже мировой истории», - поделился продюсер сериала и генеральный директор онлайн-кинотеатра IVI Олег Туманов.

Производством займется студия «Третий Рим», художественным руководителем которой является Евгений Миронов. Помимо исполнения главной роли, он выступает и в качестве со-продюсера проекта.

«Для нас большая честь, что Михаил Сергеевич оказывает нам такое доверие, - отмечает актер, продюсер, Народный артист РФ Евгений Миронов. – По форме мы хотим создать большое кино о больших людях и большой стране. Пусть и в формате сериала, но не теряя при этом масштаб и размах истории».

Премьера многосерийной исторической драмы о жизни первого Президента Советского Союза запланирована на 2023 год эксклюзивно в онлайн-кинотеатре IVI.

Год производства: 2022-2023

Страна: Россия

Жанр: историческая драма

В главных ролях: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова

Продюсеры: Олег Туманов, Евгений Миронов, Александр Новин, Вадим Соколовский, Илья Бурец