Как США и их союзники по НАТО планируют сокрушить Россию в случае войны

Общая задача, которая будет стоять перед военными, — это синхронизация различных систем коммуникации в единое целое Фото: REUTERS

Вы будете смеяться, но это факт – американские генералы и адмиралы вместо со своими союзниками по НАТО частенько играют в войнушку в песочнице. Правда, она у них называется «тактическим ящиком». В большом коробе с песком имитируется Европа – от Великобритании до Урала. С горами и долинами, с морями и реками. Одни крошечные ракеты, танки, самолеты, корабли и подлодки выкрашены в синий цвет – это войска Североатлантического альянса. Такие же красные фигурки – это армия России (кстати, одна из игр так и называется - Red Flag, красный флаг).

Судя по материалу американского военного эксперта Криса Осборна, опубликованному в журнале The National Interest, он неплохо осведомлен о цели таких игр, их тактике и стратегии. А цель одна – сокрушить Россию в случае войны. Размышляя над «песочницей», Осборн делает незамысловатый вывод:

Пентагону в таком случае придется задействовать весь арсенал возможностей Североатлантического альянса. И прежде всего - наладить общение не только между командирами и подчиненными, но и между целыми боевыми платформами армий альянса.

И как же это будет выглядеть? Автор статьи разжевывает: допустим, польский истребитель F-35 встречает в Балтийском море российские корабли и отправляет их координаты американскому эсминцу. Тот, в свою очередь, идет навстречу противнику и атакует его противокорабельными ракетами. Я сейчас представляю, как ухмыляется какой-нибудь офицер российского Генштаба, читающий эти строки. Он наверняка думает: Как же эти супостаты думают воевать с нами, если только сейчас додумались до таких элементарных вопросов взаимодействия?».

Но Осборн на полное серьезе заключает: «Именно такую тактику рассматривает Пентагон вместе со своими западными союзниками, репетируя масштабную войну с агрессором — Россией». Ну а дальше автор статьи уже сам превращается в стратега и дает советы военачальникам НАТО: «При подобной боевой операции должны использоваться все преимущества искусственного интеллекта и сетевого взаимодействия — только так союзники смогут одержать победу». Ну а дальше – в таком же духе: для достижения стратегического преимущества над российскими войсками союзникам необходимо быстро идентифицировать цели и молниеносно вести по ним огонь. По сути – азбука современной войны.

А вот это уже существенно: США планируют расширить программу по обмену данными и включить в нее союзников по НАТО. Общая задача, которая будет стоять перед военными, — это синхронизация различных систем коммуникации в единое целое. Ну что же, - как говорится, спасибо за информацию, учтем. А точнее – Минобороны и Генштаб это уже давно учли. Вся система боевой подготовки Российской армии направлена на то, что в случае войны ей придется иметь дело с опытным, хорошо вооруженным и слаженно действующим противником. Все эти моменты учитываются при проведении учений. И не в «песочнице», а на сухопутных и морских полигонных просторах.

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