Шойгу провел переговоры с новым министром обороны Вьетнама

Шойгу отметил, что в текущем году исполнилось 20 лет со дня установления между Россией и Вьетнамом стратегического партнерства

Двусторонние связи между Минобороны России и Вьетнамом в военной и военно-технической областях будут развиваться. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам переговоров, которые прошли путем видео-конференц-связи по инициативе вьетнамской стороны, с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генерал-полковником Фан Ван Зянгом.

Шойгу отметил, что в текущем году исполнилось 20 лет со дня установления между Россией и Вьетнамом стратегического партнерства, которое даже в условиях карантинных ограничений носит статус всеобъемлющего.

В свою очередь, новый министр национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянг выразил уверенность, что "военное сотрудничество Вьетнама и РФ будут укрепляться, чему яркое тому подтверждение сегодняшняя встреча, пусть и в таком непривычном формате".

Глава военного ведомства России поблагодарил вьетнамского коллегу за решение принять участие в 9-ой Московской конференции по международной безопасности и приветствовал регулярное участие вьетнамских представителей в крупных международных мероприятиях министерства обороны, включая Международный военно-технический форум "АРМИЯ" и Армейские международные игры.

Министры также договорились координировать все совместные действия в рамках механизма Совещаний министров обороны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).