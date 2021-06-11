Режиссер Премии "МУЗ-ТВ": "Я рад: зритель увидел, что в голове у артистов, и насколько все "запущено"

Режиссер Олег Боднарчук рассказал "КП", каково это - стоять во главе столь масштабного и обсуждаемого шоу. Фото: МУЗ-ТВ.

Спустя неделю Премия "МУЗ-ТВ 20/21" все еще у всех на устах, и похоже, говорить о ней будут долго. Нашумевшая речь Моргенштерна, мужчины в платьях на красной дорожке, проверка Роскомнадзора и, конечно, грандиозный скандал Киркорова с Лободой - да, все это о Премии. А с другой стороны - фееричные номера, яркие победы и праздник музыки, которого как артисты, так и зрители ждали два года. О том, каково быть во главе столь масштабного шоу, и почему оно прошло именно так, а не иначе, сайту kp.ru рассказал режиссер Премии Олег Боднарчук.

"Процветание тиктокеров не зависит от нашего желания"

- Олег, красная дорожка премии - это целое событие для звезд, сопоставимое с шоу на сцене. Бузова в этом году приехала в золотой клетке, Киркоров - на свадебном кабриолете, ведущая Настя Ивлеева - в "Ламборгини" на эвакуторе (привет Дептрансу!). Признавайтесь - ваш креатив?

- Начнем с того, что изначально я получил от нового руководства канала задачу: придумать ряд приемов, чтобы Премия выделилась на фоне конкурентов, чтобы не прошла в тишине и не слилась с остальными. Премия - это же не только выступления звезд, это, в первую очередь, резонансное светское событие, оно не должно быть рядовым. В этом смысле я считаю, задача перевыполнена! Даже мы не рассчитывали на такой резонанс. Неделю у Урганта (в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. - Ред.) говорят о «Премии МУЗ-ТВ» - когда такое было? Я уж молчу про СМИ: рекордное количество упоминаний.

Что касается красной дорожки, креатив исходил от самих артистов. Некоторые меняли свои концепции в последнюю ночь и не успевали даже утвердить с нами. Я даже рад: зритель увидел, что в голове у каждого, и насколько все «запущено». Думаю, Премия МУЗ-ТВ станет родоначальником нового жанра – шоу «Дорожка». Этот жанр развивается органично сам по себе из года в год. И тут не обошлось без скандалов.

К сожалению, наши люди еще не до конца умеют расслабляться и получать удовольствие от шоу, не хватает чувства свободы, иронии и в целом позитива. От нашего желания или нежелания воспринимать Тик-Ток героев не зависит мера их процветания. Сегодня они олицетворение этого времени. Если завтра их не будет - на дорожке будут другие. Можно, конечно, закрыть их занавесом и делать вид, что их нет, но тогда Премия потеряет актуальность и станет выставкой музейных экспонатов.

Светлана Лобода ярко открыла Премию. Фото: МУЗ-ТВ.

- У телеканала "МУЗ-ТВ" в этом году солидный юбилей - 25 лет. Как Премия изменилась за эти годы?

- Сейчас, как по мне, на канале происходят революционные изменения в связи со сдвигом тектонических плит в музыкальной сфере, а именно, на цифровых платформах.

Премия в этом году подводилась сразу по итогам двух лет, и понятно, что за время нахождения дома у многих возросло потребление Тик-Ток, а некоторые молодые, талантливые и экстравагантные артисты взорвали своими хитами эту цифровую среду. Очевидно, что и федеральный музыкальный канал не мог обойти вниманием этот факт. И это отлично, это «молодая кровь». Канал смотрит в будущее, отражает, но не формирует его. Мы рады и артистам традиционного музыкального направления, для своей аудитории они будут всегда выгодно выделяться на фоне нового поколения.

Для номера Николая Баскова и Дани Милохина на сцене установили гигантский брендированный унитаз. Фото: МУЗ-ТВ.

"Главное - есть, что покритиковать"

- Каждый раз после Премии сетевые «эксперты» сравнивают ваши номера с номерами мировых звезд. В этом году, например, Лободу с Бейонсе 2017 года. А есть номера, которые у вас подглядывают западные коллеги? Чем вы особенно гордитесь?

- Я люблю Премию «МУЗ-ТВ» за ее инновационный характер, в том числе, в номерах. В этом году в шоу было задействовано огромное количество уникальных технологий и световых решений. Некоторые сюжеты не имеют аналогов в мире и потрясают воображение даже организаторов мировых премий.

Например, кинект-лестница для номера Zivert- это же абсолютно новое решение, которое впервые было реализовано именно на «Премии МУЗ-ТВ». Это авторская разработка нашей команды, и мы ей очень гордимся. Один или два номера всегда становятся лицом всей Премии. В 2014 таким стал наш номер для Димы Билана с водным водоворотом, в 2019 всех потрясли номера Полины Гагариной и Светланы Лободы. Думаю, 2021 запомнится летящим ребенком, внутри которого находилась Лобода и, как раз, кинект-лестницей для Zivert.

Зиверт прошлась в воздухе по световым ступеням. Фото: МУЗ-ТВ.

В своих придумках мы всегда стремимся к мировому уровню, иногда нас в хорошем смысле заносит (смеется), но наше движение к мировой картинке и масштабу очень стремительное. Иногда допускаем ошибки, поскольку ставим себе запредельные цели. Мы готовы к критике. Главное, что есть, что покритиковать. Вы давно слышали критику выступлений артистов на других шоу? Нет, наверное. Когда нечего обсуждать, то и взятки гладки. Что можно сказать про номер с балетом за артистом? Кому интересно, откуда там костюмы или решения, если их нет?

- Вы сами довольны Премией 20/21? Не обидно, что это событие все время сравнивают с мировыми шоу - мол, учитесь у Запада?

- Я уже который день после Премии занимаюсь самопожиранием, ха-ха! Каждая заминка, пауза или сорвавшийся луч света, кадр, режиссерский прием не дает мне покоя. Я перематываю все репетиции в своей голове и думаю, что я мог сделать, чтобы этого не произошло, и что я могу сделать в будущем.

Нас сравнивают с Grammy и MTV, и несмотря на то, что наши возможности отличаются в десятки раз, мне такое сравнение приятно. Уже становится делом принципа в наших условиях и при наших возможностях выжать максимум качества. И когда блогеры в своих обзорах говорят нам: «Идите, гляньте Grammy и делайте так», мы идем и смотрим. Но в ответ хочется сказать: дайте нам «Мегаспорт» ещё хотя бы на два дня, чтобы мы там провели не 6 дней, а 8, и мы сделаем то, что на западе делают месяц!

Декорации к номеру Александра Реввы, он же Артур Пирожков, оказались живыми. Фото: МУЗ-ТВ.

НУ И НУ!

Премию посмотрели 20 миллионов человек

Суммарно на ТВ и в digital в период c 4 по 6 июня 2021 года сенсационную «Премию МУЗ-ТВ» посмотрели более 20 миллионов человек, и это абсолютный рекорд за историю измерений ТВ и Digital смотрения Премии.

Самому телеканалу это событие тоже принесло рекордные цифры: в день премии зафиксирована максимальная доля «МУЗ-ТВ» с начала 2021 года во всей России, а доля прямого эфира Премии превысила в три раза среднюю долю канала с начала 2021 года в аудитории Все 18-44 (Ист.: Mediascope, TV Index, Россия 0+, все 18-44, МУЗ-ТВ).

По сравнению с прошлой Премией 2019 года, охват пользователей соцсетей вырос в 2,5 раза и превысил 120 млн пользователей (!). К слову, в этом году на Премии впервые работала TikTok-студия, откуда ведущие стримили шесть часов подряд.

Сергей Лазарев спел в эффектном "зрачке". Фото: МУЗ-ТВ.

КСТАТИ

Шоу готовили всего 3 месяца

- Я очень рад, что в этом году Премия состоялась - для нас это был вызов и большой опыт, так как решение о ее проведении было принято только в феврале, - признался kp.ru генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ» Захар Бабин. - При этом масштаб шоу подразумевает старт подготовки за 8-10 месяцев до самого события.

Временное затишье и неопределенность, вызванные пандемией, предопределили концепт и идеологию шоу – «Начало света». Это свет во всех смыслах: после темноты и изоляции это начало больших перемен в музыкальной индустрии, это начало света для телеканала - новая команда, эксклюзивные проекты, амбициозные цели. Я искренне благодарен Олегу, команде шоу и каналу за то, что в этом году Премия состоялась. И не просто состоялась, а продемонстрировала невероятную постановку, фантастические спецэффекты и невообразимые технологические приёмы. Трансляция шоу показала рекордные результаты, а «Премия МУЗ-ТВ» еще раз доказала, что является одной из самых значимых Премий в стране».