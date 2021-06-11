Рубль укрепился, но это ненадолго: Почему падает доллар и что будет дальше с российской валютой

Вот уже два месяца курс стабильно растет, а тут еще Центробанк повысил ставку Фото: Анатолий ЖДАНОВ

71 рубль 61 копейка – такой курс доллара установил Центробанк на выходные. Это самый низкий курс американской валюты почти за целый год – меньше доллар стоил только в июле-2020. Евро тоже не на высоте, текущий курс – 87 рублей 32 копейки. Тут до антирекорда далеко, но все равно вот уже два месяца курс европейской валюты к рублю только и делает, что падает. Причем именно в начале июня рост курса рубля ускорился как к доллару, так и к евро.

Что же произошло с нашей национальной валютой? Ведь еще недавно она ставила другие «рекорды»: весной доллар стоил 77 рублей, а осенью - все 80!

Как это часто бывает, причин у чудесного преображения сразу несколько.

- Первый и наиболее важный фактор: экстремально высокое положительное сальдо платежного баланса страны, - объясняет Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan.

Иными словами, в последнее время доходы России от продажи товаров за рубеж резко выросли, и это позитивно повлияло на курс рубля. За пять месяцев этого года экспорт принес России прибыль в $35,8 млрд. Из них $19 млрд «пришли» в апреле и мае – это рекорд за последние 10 лет. Причем зарабатывает наша экономика не только на нефти - прибыль от продажи черного золота все еще на 10% ниже докризисной. А вот экспорт стали за первые четыре месяца вырос на 72%, газа - на 49%, алюминия – на 35,5%.

По словам Евгения Когана, рубль растет не только по экономическим, но и по чисто психологическим причинам. На 16 июня намечена встреча президентов России и США, финансовые рынки встречают эту новость с оптимизмом.

- А вдруг они возьмут, да и о чем-то хорошем договорятся. К примеру, о возврате на место послов. Уже неплохо, - считает Евгений Коган.

Теперь - главный вопрос: ну растет рубль, а нам что с этого? По словам экономиста, выгода для нас (простых россиян, а не экспортеров стали) тут прямая:

- Чем крепче рубль, тем ниже инфляция за счет прекращения удорожания импорта, - объясняет Коган. - То есть немного укрепить курс рубля – это, конечно, не айс для Минфина. Но для ЦБ, чтобы показать реальную борьбу с инфляцией, дело святое.

Конечно, цены расти не перестанут. На них же влияет не только курс рубля, но и куча других факторов: общемировая инфляция, дефицит разных товаров на рынках и т. д. Но падение рубля хотя бы перестанет вносить свою лепту в повышение цен, и на том спасибо.

- ЦБ теоретически может дать рублю еще укрепиться. Но в серьезное укрепление рубля не верю. Думаю, где-то на 70-й высоте и притормозим. Может, даже и не дойдем. Хотя, скорее всего, доползем. К октябрю, скорее, видится 74-76 рублей за доллар. Может даже и 77, - прогнозирует Евгений Коган. По словам экономиста, понизить курс рубля могут новые санкции против России и нестабильность на мировых рынках. К тому же укрепление рубля - это удар по доходной части бюджета, что не входит в планы Минфина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ставка - вверх, доллар - вниз?

Центробанк 11 июня повысил ключевую ставку на 0,5%. Теперь она составляет 5,5%. Напомним, ключевая ставка – это процент, под который ЦБ «дает взаймы» другим банкам. В Центробанке надеются, что более высокая ставка хотя бы немного притормозит инфляцию. А как это повлияет на курс рубля?

- Незначительное укрепление национальной валюты вполне вероятно. Но в дальнейшем, ближе к осени, вновь ожидаю некоторого ослабления рубля, - прогнозирует Евгений Коган.

КСТАТИ

Центробанк испугался инфляции: Ключевую ставку подняли до 5,5% годовых

Цены в России продолжают разгоняться. Чего ждать? Чего бояться? (подробнее)

Как призрак гиперинфляции в США может повлиять на курс рубля и наши сбережения

Рост цен за океаном в три раза превысил ожидания аналитиков (подробнее)