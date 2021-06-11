Художник 11 лет прятал невесту в своей комнате, опасаясь гнева родителей

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Удивительная история произошла в Индии, где развернулись события, достойные лучших произведений Болливуда (так называют местную киноиндустрию, намекая на Голливуд). Эта мелодрама началась в городе Палгхат (штат Керала) 2 февраля 2010 года, когда 18-летняя Саджита сбежала из дома, чтобы быть вместе со своим любимым – 24-летним художником Рахманом. Как пишет «Indian Times», молодые люди уже давно встречались, но ни родные, ни друзья даже не догадывались об этом романе. Проблема заключалась в том, что молодые люди принадлежали к разным религиям, поэтому они боялись гнева своих родственников.

Но, спасшись от родителей девушки, пара не зажила счастливо, а наоборот была вынуждена «уйти в подполье», которое, кстати, располагалось всего в 500 метрах от ее предыдущего жилища Саджиты. Теперь они стали прятаться и от родных Рахмана. А в это время полиция безуспешно пыталась разыскать даму, о которой горевали родственники.

Художник поселил невесту в своей комнате (одновременно служившей и студией), дверь в которую постоянно держал закрытой. Любая попытка войти туда постороннего человека встречала жесткий отпор мужчины, который агрессивно защищал свое «рабочее пространство».

Для возлюбленной Рахман обустроил настоящую крепость. На двери в комнату он установил электронный замок. А чтобы отвадить особо любопытных, смастерил особую систему, которая легонько била током тех, кто пытался без спроса проникнуть внутрь.

В результате подобного поведения многие родственники индийца, да и его соседи, стали подозревать у Рахмана наличие определенных проблем с психическим здоровьем. Например, изменились и его привычки в отношении еды: теперь мужчина стал набирать на тарелку очень много еды, от которой съедал только половину, а оставшееся забирал с собой в комнату.

Все это время Саджита ни разу не выходила из дома, только выбираясь из комнаты по ночам, чтобы воспользоваться туалетом.

Правда вылезла наружу буквально на днях благодаря случайности. Из-за нарастающего напряжения в родном доме Рахман в итоге рассорился с семьей и, не предупредив ни кого, 3 марта переехал в соседний город, где арендовал дом. Причем сделал это настолько неожиданно, что родные объявили его в розыск!

И вот однажды старший брат Рахмана встретил его на улице за рулем велосипеда. Вместо того, чтобы поприветствовать родственника, наш герой пустился в бега, поэтому брату пришлось даже привлечь полицию, чтобы остановить художника и все-таки выяснить, куда он исчез.

Помог оказавшийся рядом местный гаишник, который задержал беглеца. Рахман был вынужден во всем признаться, но полицейские не поверили его словам, настолько история была невероятна. Все вместе они отправились домой к художнику, где обнаружили Саджиту, которая полностью подтвердила слова своего любимого.

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