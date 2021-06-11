Компания HUAWEI выяснила, что такое идеальный современный ноутбук

Благодаря пандемии мы форсированным маршем двинулись в цифровое будущее. Требование социального дистанцирования и новые технологии удачно наложились на революционные представления нового поколения о том, каким должен быть правильный режим труда и отдыха.

Прощай, офис!

Работа в офисном опенспейсе с 9 до 18, как форма существованиястремительно уходит в прошлое. Теперь рабочим местом может быть любимый диван, скамейка в парке, полка в вагоне поезда и даже шезлонг на курортном пляже. В ходе исследования, которое проводила компания HUAWEI перед выходом нового HUAWEI MateBook 14, выяснилось, что 67%специалистов предпочитают работать не в офисе, а дома или за городом. Респонденты называли идеальным “офисом” дачу, берег моря, лес или даже горы - места, куда романтики обычно едут “за туманом и запахом тайги”. При этом 32% профессионалов заявили, что при выборе работы скорее примут предложение того работодателя, для которого не важно в какой точке страны или мира вы трудитесь.

Такого стиля жизни придерживаются не только зуммеры (молодые люди в возрасте 18—24 года) и миллениалы (25—34 года). Концепция более свободных взаимоотношений с работой становится популярна среди людей старших поколений и среди обладателей профессий не связанных со сферой IT. Тут надо заметить, что любовь к работе на расстоянии это отнюдь не желание дистанцироваться от самого труда,это скорее одна из современных форм трудоголизма.

Женат на собственной работе...

Отличительной чертой новой философии является смешение границ рабочего дня и личного времени.

Согласно все тому же исследованию 59% процентов профессионалов готовы работать во время отпуска или выходных дней. А 39% опрошенных специалистов берут с собой ноутбук во время отдыха или путешествий, чтобы в случае необходимости сделать какую-то срочную работу. Для 68% процентов сотрудников отвечать на рабочие вопросы вне рабочего времени - обычное дело. А каждый второй молодой специалист (до 25 лет) и вовсе не видит необходимости отключаться от рабочих дел по вечерам или в выходной.

Согласно опросам более чем половина зуммеров (51%) считает, что надо искать не только денежную, но и интересную работу. При этом 68% молодых людей до 25 лет выбирают жизненное поприще исходя из принципа: на первом месте самореализация, деньги - на втором! В итоге для представителей цифрового поколения работа это не тяжелое ярмо, а в некотором роде удовольствие. Возникает эдакий “служебный роман” где личная жизнь тесно переплетается с рабочими интересами. А возможности удаленной работы или дистанционной учебы позволяют устроить жизнь так, чтобы личное и служебное не мешали друг другу.

Новому стилю жизни - новую технику!

Эту фантастическую мобильность, способность мгновенно переключаться с отдыха на деловой режим и обратно, может обеспечить только техника нового типа.

По мнению Екатерины Пшехотской, эксперта в области искусственного интеллекта, операционного менеджера команды виртуальных ассистентов «Салют» в компании SberDevices, речь уже идёт не об одном мобильном устройстве, а о целой технологической экосистеме, куда входят смартфон, планшет, умные часы, наушники, персональный компьютер... Но самый важный элемент новой экосистемы это ноутбук - 74% респондентов считают, что главное преимущество этого портативного устройства в том, что его всегда можно взять с собой. Причем ноут не только главное устрйство для удаленной работы , но и незаменимая вещь в офисе. Половина опрошенных заявляет, что с ним удобнее трудиться на стационарном рабочем месте: можно перемещаться по офису, уединиться для разговора с клиентом по видеосвязи, найти тихое место, когда работа требует особой сосредоточенности и концентрации. Иными словами, ноутбук дает человеку ощущение свободы.

Что хотят пользователи?

Однако ноутбуки необходимо адаптировать под новые требования пользователей, которые заняты выстраиванием современных отношения с работой. Эксперты HUAWEI спросили пользователей: чего же они хотят? И тут вырисовывается любопытная картина:

- 32% пользователей в первую очередь озабочены тем, чтобы производители ноутбуков увеличили время работы устройства без подзарядки. Это главный запрос тех, кто ждет от работы свободы передвижений.

- 28% молодых людей полагают, что необходимо улучшить тип и мощность процессора.

- для 23% пользователей важен объём встроенной и оперативной памяти.

- оптимизировать вес и габариты ноутбука - это пожелание еще 16% представителей цифрового поколения.

К слову, зуммеры (молодые люди до 25 лет) чаще всего меняют ноутбуки - 42% из них приобрели новое устройство в текущем или прошлом году.

Чем ответили инженеры

Эти пожелания опытные инженеры HUAWEI постарались осуществить.

Новый HUAWEI MateBook 14 отличается повышенной автономностью - полный заряд обеспечивает до11 часов работы в режиме просмотра видео Full HD. А функция быстрой зарядки позволяет всего за 15 минут зарядить ноутбук на 2,5 часа работы.

Габариты гаджета рассчитывались, чтобы удовлетворить запросы мобильных, легких на подъем людей - ультратонкий 14-дюймовый ноутбук толщиной всего 15,9 мм весит лишь 1,49 килограмм. Он легко помещается в любой рюкзак или сумку. При этом безрамочный 2K-экран HUAWEI MateBook 14 занимает 90%поверхности панели и обеспечивает комфортный просмотр фото, видео, графики и веб-страниц.

Но в эти компактные рамки корпуса создатели смогли поместить производительный процессорIntel Core 11 поколения, который выводит мощность HUAWEI MateBook 14 на принципиально иной уровень. Производительность процессора увеличена на 29%, а встроенная графика Intel Iris X обеспечивает плавную работу устройства даже при максимальных нагрузках.

Запросу на создание единой экосистемы между разными устройствами отвечает фирменная технология HUAWEI Share, которая превращает смартфон и ноутбук в единое целое. При сопряжении устройств проекция экрана смартфона выводится на десктоп ноутбука и пользователь получает возможность отвечать на входящие голосовые звонки и видеовызовы прямо с компьютера - брать в руки смартфон не обязательно. Так же HUAWEI Share позволяет легко перетаскивать файлы со смартфона на ноутбук и наоборот, переписываться в мессенджерах, просматривать с ноутбука галерею на смартфоне.

Предзаказ на новые ноутбуки стартовал 8 июня. Узнать подробнее об устройствах можно по ссылке.