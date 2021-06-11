Владислав Сурков о возвращении Украины: «Конечно, силой!»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украину можно вернуть только силой, заявил бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков. Это его слова в интервью Telegram-каналу WarGonzo. Какой именно силой, экс-чиновник не уточнил.

- Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния.

Сурков отметил, что сейчас очень благоприятная геополитическая ситуация: самое время, чтобы предпринимать действия.

- Мы видим сегодня, как раньше и предсказывали, что мы выигрываем международную ситуацию, что мир реально устает от Украины, - говорит Сурков.

Владислав Сурков с 2013 года занимался в Кремле вопросами урегулирования конфликта на Украине, а также социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией. После своей отставки в 2020-м году он заявил, что причиной этому стало «изменение контекста» в отношениях между Москвой и Киевом.

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