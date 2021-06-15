Миллиардер Кондрашев может быть экстрадирован на родину

Как следует из сообщения lenta.ru правоохранительные органы России могут получить много новой информации об участии теневого владельца пермского «Экопромбанка» Петра Кондрашева в истории с выводом капиталов из этой организации. В апреле этого года власти Кипра экстрадировали в нашу страну бывшего председателя правления обанкротившегося банка Андрея Туева, который был объявлен в международный розыск еще пять лет назад. Тогда ему инкриминировалось злоупотребление должностными полномочиями и растрата, которые нанесли банку ущерб порядка 500 млн рублей. Следователи рассчитывают на добровольное сотрудничество Туева, которое прольет свет на роль в ситуации вокруг «Экопромбанка» Петра Кондрашева, как сообщают британские и европейские СМИ.

Как пишет интернет-издание mos.news, ссылаясь на экспертов рынка, «после четырехлетних разбирательств с кипрскими властями касательно Андрея Туева, российские власти смогут получить новые данные о неформальном контроле Петра Кондрашева над "Экопромбанком". То, что основным фигурантом дела о выводе активов из «Экопромбанка» может стать мажоритарный акционер банка, участник списка Forbes Петр Кондрашов, ныне проживающий в Австрии, «Комсомольская правда» предполагала еще 6 лет назад.

Эксперты портала Sostav.ru указывали: «Один из собственников банка — олигарх и участник списка "Форбс" Петр Кондрашев. С его именем связаны и громкие убийства, и бюджетные аферы, и вывод денег за рубеж. Если бы "Экопромбанк", назвался бы банком Петра Кондрашева, ему бы вряд ли кто-то что-то доверил. Но часто такие люди предпочитают оставаться в тени».

В 2014 году Центральный Банк России лишил «Экопромбанк» лицензии за поведение рискованной кредитной политики, размещение средств в некачественных активах и неспособность исполнить обязательства перед клиентами и вкладчиками. Как отмечала газета «Ведомости» со ссылкой на результаты проверки ЦБ, «временная администрация выявила в пермском Экопромбанке дыру в 1,063 миллиарда рублей. Сумма обязательств банка составила 6,39 миллиарда рублей, активы — 5,33 миллиарда рублей. Проверяющие выявили факты выдачи необеспеченных кредитов ограниченной группе физических лиц, а также юридическим лицам, отсутствующим по заявленным адресам».

Экстрадиция Туева и его готовность сотрудничать со следствием может позволить раскрыть детали схем хищений. Например, один из эпизодов — замена ликвидных активов на порядок 673 миллионов рублей на задолженность организаций и физлиц с неизвестной платежеспособностью. Как сообщал «Коммерсант», также в банке было произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 миллиона рублей. Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 2,6 миллиарда рублей.

Следствие после экстрадиции Туева может выйти на новый уровень, указывает издание «Коммерсант». Источники газеты отмечают, что по делу о выводе квартир из-под залога в 2018 году был осужден бывший заместитель Андрея Туева Вадим Манин. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и осужден на 2,5 года колонии общего режима. Как говорят собеседники издания, показания в отношении него дали и другие члены кредитного комитета и правления банка.

«Это было удобно, так как обвиняемый несколько лет находился за границей, зато теперь на очных ставках Туев вполне может дать "ответные" показания, в том числе и по эпизодам, которые следствию пока не известны», — полагает источник. — Следствие очевидно дожидалось экстрадиции Туева, так как Петр Кондрашев долгое время оставался в тени. Очевидно, что сейчас, по мере появления новых эпизодов дела, российские власти смогут затребовать его экстрадицию. И пока есть все шансы на ее успешность».