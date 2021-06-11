Добро пожаловать домой! В Госдуму внесен законопроект о репатриации соотечественников

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект «О репатриации в Российскую Федерацию». Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

РУССКИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ РОДНЫМ

Пожалуй, один из самых ожидаемых документов появился в базе Государственной Думы. Константин Затулин внес на рассмотрение законопроект «О репатриации в Российскую Федерацию». То есть впервые в истории официально будут обозначены иностранцы, которые к нам ближе, чем иные соседи по лестничной клетке. Сейчас для России все, кто не имеет нашего паспорта – одинаковы. А как же эмигранты и их дети? Как же семьи тех, кто в 91-м году остался за пределами России?

О чем говорит этот законопроект? Что любой желающий, если хочет переехать в Россию и считает, что тут его душа и корни, может собрать немного документов, подать прошение и приезжать. Требование - на самом деле иметь корни и знать язык. Без этого никуда. Это главный и единственный «экзамен». Причём, как говорятся в тексте, реального экзамена нет, «знание языка на уровне свободного использования в семейно-бытовой и культурной сферах определяется при принятии ходатайства в ходе беседы с заявителем уполномоченного должностного лица».

Печальный факт: согласно законам, которые действуют сейчас, в случае переселения знать русский язык на бытовом уровне – не обязательно, достаточно читать и переводить со словарем.

КТО ТАКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Если по букве закона: кто относит себя к народам, которые исторически проживают на территории России. Или просто считает себя россиянином в душе. Хотя не просто, а именно духовно близок к своим корням и родственникам, которые жили у нас в стране. Этот духовный выбор можно, кстати, и не делать, но только тем, кто живет в республиках бывшего СССР и в 1991 году принял их гражданство. А таковых десятки тысяч, если не миллионы. За них уже все решили и подавать прошение можно будет сразу после вступления закона в силу.

Стоит отметить, что белорусский и украинский народы выделены в отдельную категорию рядом с государствообразующим народом (русскими). То есть им вообще не надо будет ничего доказывать.

Как считает автор законопроекта Константин Затулин, в Россию после его принятия смогут приехать миллионы белорусов и украинцев. Для граждан Украины закон о репатриации вообще станет выходом из той ситуации, которая складывается там сейчас. Кстати, ни одним, ни другим не придется отказываться от уже имеющегося гражданства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Фото: Иван МАКЕЕВ

КОМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ В РЕПАТРИАЦИИ

- Тем, кто подает фальшивые документы

- Кому уже отказывали в прошении о гражданстве

- Заявителю, который совершил серьезное преступление против мира или имеет непогашенную судимость по тяжким статьям

- Террористам или тем, кто их поддерживает

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