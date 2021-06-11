Результаты глобального соцопроса: Соединенным Штатам поставили «неуд» по демократии

Опрос, проведенный в 16 странах, показал, что в среднем лишь 17% респондентов считают американскую модель демократии достойной подражания. Фото: REUTERS

Президент Байден отправился в свой первый визит в Европу, в конце которого встретится с президентом Путиным. Среди главных тем, которые он собирается поднять в переговорах с союзниками и с российским коллегой, - американское лидерство в защите демократии во всем мире.

Перед поездкой Байдена МИД России предупредил: ряд сигналов, которые Москва озвучит в ближайшие дни Вашингтону, будут для него некомфортны. Оказалось, что она в этом не одинока. Явно болезненный для американцев сигнал в первый же день турне Байдена пришел из самих Соединенных Штатов. Авторитетный The Pew Research Center опубликовал результаты своего последнего исследования глобальных отношений, которые четко показываю: демократия США больше не является образцом для подражания в союзных им развитых странах.

Опрос, проведенный в 16 странах, показал, что в среднем лишь 17% респондентов считают американскую модель демократии хорошей и достойной подражания. А возмутительные 23% вообще убеждены, что демократия по-американски никогда и не была примером для подражания других стран. То есть, суммируя позиции на сегодняшний день, - 80% против 17% отрицательно оценили существующее в США политическое устройство. Почти пятикратное преимущество над теми, кто готов брать его себе в пример.

Среди стран, где проводился опрос, разумеется, нет никаких «тираний» и даже «автократий». Одни рафинированные «демократические иконы»: Канада, Италия, Нидерланды, Франция, Австралия, Сингапур…

Так вот, среди них американцев в свои учителя по демократии никто брать не хочет. Есть, конечно, некоторые разночтения. Например, наиболее благосклонно к заокеанскому союзнику в этом смысле настроены в Италии: 32% тех, кто согласен сверять свою демократию с Вашингтонским «эталоном». А наименее - в Новой Зеландии, где таких лишь 8%.

Как ни крути, но этот «удар под дых» американскому мессианству в области демократии нанесла не Москва. Тут Боширов и Петров, прикинувшиеся на этот раз социологами и внедрившиеся в респектабельный западный исследовательский центр, никак не прокатят. Правда о том, как оценивают сложившуюся в США систему демократии на самом же Западе, звучит почти неправдоподобно, но верить ей все-таки надо.

Как можно понять столь критичный настрой по отношению к американцам как самопровозглашенным ревнителям и хранителям мирового «демократического очага» у жителей демократических и вполне успешных в экономике стран? Наверное, политическая культура в этих странах достаточно устойчива и, что немаловажно, комплексом неполноценности их население не страдает. Да и знают там американские реалии не только по пропагандистским и рекламным материалам. Вряд ли незамеченной прошла и скандальная кампания по выборам президента США - столь откровенной подтасовки и продавливания «нужного» демократам результата крупным планом нам никогда не показывали.

Не прибавили сторонников американской демократии и расовые волнения, давно захлестнувшие Соединенные Штаты, и раздрай в элитах на федеральном и региональном уровнях, и громкие коррупционные скандалы.

Беспорядки по следам убийства Джорджа Флойда не прибавили популярности американской модели демократии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, говорить о том, что политический класс этих стран воспримет мнение своего электората и будет более критично относится к старшему партнеру, было бы наивно. Блоковые «скрепы» НАТО неприкасаемы, потому что они, как когда-то учение Маркса-Ленина, «непобедимы, потому что верны». Главное - видеть в прицеле врага (Россию) и близко к себе не подпускать. Так что для жизни этих стран столь высокий критичный настрой по отношению к американской демократии, которая все же их главный союзник, мало что меняет.

А какой интерес нам знать о том, что даже союзники американцев их как наставников демократии не жалуют? Очевидный. Нет более веского аргумента для того, чтобы на агрессивно-мессианские усилия Вашингтона стать прорабом новой политической перестройки в России ответить: «Нет, спасибо, не хочу».

НАГЛЯДНО

Американская демократия…

17% - хороший пример для других стран

57% - была хорошим примером, но не в последние годы

23% - никогда не была примером для других стран.

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