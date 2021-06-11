Яндекс.Такси опровергает блокировку в Казахстане

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В пятницу в СМИ появилось сообщение, что специализированный межрайонный экономический суд Алматы постановил прекратить информационные услуги, связанные с заказами «Яндекс.Такси» в Казахстане.

По данным Informburo.kz, судья частично удовлетворила иск, поданный ТОО G-Taxi. Она обязала заблокировать доступ на территории Казахстана на скачивание приложений компании "Яндекс.Такси" и размещенную там информацию. Судебный иск был подан за то, что Яндекс.Такси якобы нарушил их исключительные права — из-за запатентованной G-Taxi системы заказа такси.

В Яндекс.Такси сообщили, что данное судебное решение не блокирует работу Яндекс.Такси в Казахстане.

"Наш сервис работает и продолжит работать. Что касается патентного спора — компания подает апелляцию" — сообщили в пресс-службе компании.

Эксперты, опрошенные редакцией, сомневаются в перспективах судебного дела. "Очевидно, Яндекс имеет дело с патентным троллем и поспешным судебным решением, которое явно будет пересмотрено в следующей инстанции" — прокомментировал Антон Шапарин, член общественного совета ГУВД Москвы.