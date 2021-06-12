Бандит отомстил сбежавшей невесте – пытал и убил ее родителей

Александр Емельянов по прозвищу Шульц – бандит, садист и хладнокровный убийца, который все еще надеется в скором времени выйти на свободу.

Кошмарную историю Лены Кеменовой, больше похожую на сюжет Стивена Кинга, чем на реальную жизнь, мы рассказали в материале «Люби меня, иначе твоя мать умрет под пытками!» (КП за 23. 10.2008). «Вина» этой несчастной девочки в том, что будучи юной и неопытной, она не рассмотрела в брутальном ухажере потенциального маньяка. А когда поняла, что ошиблась, было поздно. Так завязалась драма, переходящая в ужастик.

Александр Емельянов по кличке Шульц – бандит из Балашихи - шесть лет удерживал свою «любимую» запугиваниями и истязаниями. А когда она, наконец, не выдержала - сбежала, припечатал: «От меня уходят только на кладбище», и объявил охоту.

Будучи юной и неопытной, Лена не рассмотрела в брутальном ухажере потенциального маньяка, а когда поняла, что ошиблась, было поздно.

Первая – «пристрелочная» - стадия состояла из запугиваний, подкарауливаний у подъезда, избиений на глазах у прохожих и попыток застрелить. Вторым этапом стала «ловля на «живца»: похитил подругу и сказал, что прострелит ей ноги – Лена попалась на девочкино истошное «помогите!», которое доносилось из телефонной трубки, прибежала к Шульцу и тут же была до полусмерти избита. Третья часть – гестаповская сцена пытки Лениного отца – его привязали к стулу, заклеили рот, избивали, резали, завернули в ковер, чтобы так вынести из дома, ждали только мать…

Спасло чудо – женщина интуитивно почувствовала неладное (муж долго не отвечал на телефон), вызвала милицию и вернулась домой с соседями, которые захватили охотничье ружье... И, наконец, кошмарный финал - похищение родителей. Прямо в их дворе, на их же машине, со стрельбой! На месте преступления остались только битые стекла и следы крови отца. Это произошло 8 октября 2008 года. С тех пор о родителях никто и ничего не слышал.

Когда мы вмешались, несчастные девчонки (у Лены есть еще младшая сестренка Юля) прятались на съемной квартире, а Шульц и его подельники разгуливали на свободе. Конечно же, их объявили в розыск. Но искали так же, как и еще до похищения родителей, работали с десятками заявлений от Кеменовых в прокуратуру и милицию. А ведь в этих заявлениях было все, казалось бы необходимое для ареста. Письма и аудио-записи угроз Шульца всем Кеменовыми «если Лена не вернется, «отловить по одному» и не просто убить, а «замучить издевательствами и пытками».

Потом Шульца, наконец, задержали, была череда судов, на которых он полностью отрицал свою вину. Но родителей так и не нашли. Нет трупов – нет убийства. А все остальное… Шульц -беспредельщик, так что для него несколько лет в тюрьме - не проблема.

Он говорил: «На сколько бы ни посадили, выйду, и вы пожалеете, что родились». Менялись следователи, набор статей, съемные квартиры и телефоны девочек… Не менялось только ощущение, что подонок, даже угодив за решетку, выкрутится, выйдет через несколько лет по какому-нибудь УДО, найдет сестер и довершит сто раз ранее обещанное.

емья Кеменовых незадолго до страшной трагедии – появления в жизни Лены чудовища по имени Саша.

В первый раз Шульца осудили в 2009 году – всего на четыре года! Но продолжили рыть доказательную базу и второй суд - с присяжными - в 2015 году – приговорил его уже к 25 годам лишения свободы, учитывая те, что уже отсидел. Видимо, это был максимум, который смогли дать, исходя из тех доказательств, которые были. Ведь требовать для Емельянова пожизненного заключения, не отыскав тела, было бессмысленно, хоть и судили его за похищение родителей, и понимали, что убил… Но доказательств-то нет, а Шульц все продолжал отрицать.

«Ну что ж, четверть века спокойной жизни – это тоже немало» – вздохнули сестры. Невозможно же постоянно и безостановочно бояться. Надежда найти родителей живыми, конечно же, давно испарилась. Постепенно исчезала и надежда найти тела. Но, слава богу, следственный комитет и полиция продолжали работу…

Поначалу Шульц вел себя, как истинный жених, старался нравится отцу Лены и даже ходил с ними в церковь.

Все это время на воле оставались установленный, но так и не пойманный подельник Емельянова – Владимир Романов. Кстати, эта фамилия - отдельный виток сюжетной линии!

Емельянов несколько лет считался членом семьи, которую теперь поклялся «отловить по одному» и даже не убить, а замучить до смерти пытками.

Тринадцать лет назад (в ту страшную ночь, когда Шульц пытал еще живого отца Лены) милицейскому наряду, вызванному на место преступления, удалось поймать на крыше парня точь-в-точь похожего Владимира Романова. В кармане нашли ключи от квартиры Кеменовых и черную маску, его носки были в отцовской крови, а в самой квартире Кеменовых по всех стенам были отпечатки его пальцев. И фамилия его была Романов, только звали Александр. Полицейские и следователи долго не могли от него ничего добиться! «Не признается... Пока ничего не можем сделать» - говорили тогда еще живым родителям в прокуратуре, отпуская преступника. Однако потом все же «заперли» – судили и дали шесть лет тюрьмы. Но прямо как в мистическом триллере, когда один Романов уже сидел задержанный в КПЗ, другой – точно такой же Романов, с точно такими же чертами лица - помог Шульцу похитить супругов Кеменовых! Это и был Владимир Романов - брат-близнец Александра Романова, которого удалось поймать ранее на крыше.

Сестры Кеменовы потеряли разом обоих родителей и до сих пор живут под угрозой страшной смерти от рук маньяка.

Конечно же, Владимира тоже объявили в розыск. И, конечно же, не поймали, потому что в Москве его к тому времени уже не было - отсиживался в Калининграде, у жены. Однако, говорят, семейная жизнь не заладилась, Романов вернулся в столицу и, видимо, решив, что история с Кеменовыми «быльем поросла», преспокойно поселился у себя дома. Тут-то его полицейские (третья оперативно-розыскная часть) и «накрыли».

Из оперативных сообщений: «Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержан Владимир Романов, находящийся в розыске как соучастник Александра Емельянова (по прозвищу «Шульц»), осужденного за похищение и убийство супружеской пары. В ходе следствия установлено…

… Романов, действуя совместно и согласованно с Емельяновым, сопровождал автомобиль, в котором перемещались похищенные люди

…3 июня 2021 года после установления местонахождения и задержания Романов был доставлен к следователю. Проведены допросы и проверка показаний на месте. …В результате в Пушкинском районе Московской области были обнаружены скелетированные останки двух человек. В ближайшее время следователем будут назначены генетические экспертизы, по результатам которых будет установлено, действительно ли обнаружены тела супругов, без вести пропавших в 2008 году».

Это произошло в минувший четверг вечером. Скелетированные останки… «Нашли маму с папой! - плакали от болезненной смеси ужаса и радости сестры. - Да, там одни кости… Хорошо, звери не съели… Хоть похороним по-человечески».

С момента, как Надежда и Александр были убиты, прошло тринадцать лет, и найти удалось только «скелетированные останки», нуждающиеся в экспертизе.

Итак, Емельянов на зоне, Романов арестован и дает показания… Сейчас будет экспертиза, потом суд и лично я, как и все мои коллеги, занимавшиеся этим делом в течение полутора десятка лет, очень надеемся, что на этот раз доказательств достаточно. Что кровожадные мечты Шульца о том, как он выйдет и «намотает на нож кишки» всех участников этой истории, наконец, рухнут окончательно, потому что его приговорят пожизненно. Назвать этот финал «счастливым» язык не поворачивается. Но справедливым – вполне.

P.S Очень хочется верить, что это последняя волна публикаций, после которой семья Кеменовых перестанут быть героями газетно-телевизионного «ужастика», в котором нельзя поставить точку, потому рано или поздно чудовище вырвется на свободу, и тогда кошмар продолжится. Чтобы понимать это не нужно быть оракулом. Господа законники, не дайте этому произойти, пожалуйста!

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