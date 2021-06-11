Как выглядит Паулина Андреева после рождения сына: жена Федора Бондарчука вышла в свет

Паулина Андреева посетила церемонию вручения премии "ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга". Кадр из видеотрансляции

Паулина Андреева в марте 2021 года впервые стала мамой. Она родила сына Ивана от Федора Бондарчука. Все это время поклонники не знали, как выглядит их любимица. На днях звезда "Метода" появилась на публике.

Паулина Андреева посетила церемонию вручения премии "ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга". Она оказалась в списке лауреатов. Это был первый выход в свет 32-летней супруги режиссера Федора Бондарчука после рождения сына Ивана.

На красной дорожке церемонии актриса блистала в черном классическом брючном костюме. Поклонники шептались: Паулина выглядит великолепно. Никаких лишних килограммов. Все такая же точеная фигура. Кажется, она еще больше похорошела. Хотя, казалось бы, при ее природной красоте лучше и быть не может.

Андреева призналась в любви к родному городу. "Спасибо большое, мне очень приятно получить эту премию впервые, и по этому поводу с оказией приехать в родной город. Петербург - навсегда мой дом. Несмотря на то, что я живу в Москве больше десяти лет, я все равно считаю себя петербурженкой", - рассказала актриса.

Она отметила, что в столице находит места, которые напоминают ей Петербург. "Чистые пруды, Хохловка, переулки Патриарших прудов. Но, с архитектурной точки зрения Петербруг великолепен, а люди добрее", - поведала Паулина.

Актриса также отметила, что после рождения сына Ивана стала больше ценить домашний уют. "За этот год и карантин ушло лишнее и осталось нужное - и в гардеробе, и в голове. Я оценила ценность времени с семьей, оно наполняет тебе больше, чем суета по делам с утра до вечера", - призналась супруга режиссера.

Напомним, Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в 2019 году. Их свадьба проходила под грифом секретности в доме Беггровых на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Гостей торжественной церемонии просили не фотографировать и не снимать на телефон.

В начале марта 53-летний режиссер и его молодая супруга стали родителями. На свет появился их сын Иван. Об этом объявила сама Паулина, разместив короткое сообщение под черно-белой фотографией, на которой она позирует на последних сроках беременности: "Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021".

А совсем недавно у звездной пары случилось еще одно знаменательное событие - они наконец-таки въехали в свою элитную квартиру в центре Москвы. Роскошные апартаменты с видом на Кремль площадью более сотни квадратных метров Федор приобрел еще в 2018 году. Все это время в его хоромах в легендарном доме, построенном в 1928 году по плану архитектора Щусева, шел ремонт. Рабочие трудились не покладая рук круглые сутки.

Стоимость нового жилья Бондарчука оценивается в 80-90 миллионов рублей. В минуте ходьбы - Тверская, в пяти минутах - Красная площадь.

В доме проживали многие известные личности: Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов. Художник Никас Сафронов и вовсе живет этажом выше. Теперь портретист ходит на цыпочках, чтобы не разбудить Ванечку Бондарчука. "У меня замечательные соседи - этажом ниже квартира Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. У них недавно родился мальчик Иван, просили не шуметь", - делился не так давно Никас.