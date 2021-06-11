Марина Зудина о своей внучке: "Думаю, девочка будет называть меня по имени"

Марина Зудина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вдова Олега Табакова несколько дней назад подтвердила, что стала бабушкой. Сын Марины Зудиной и легендарного актера Павел Табаков почти год скрывал, что стал отцом. Чудесную дочку, которую назвали Мией, ему родила актриса Софья Синицина в августе 2020 года. Теперь Марина Вячеславовна привыкает к новому статусу.

Марина Зудина невероятно счастлива, что у нее подрастает внучка. О малышке она говорит с невероятным трепетом. Недавно Мию крестили. "Дети - это не та тема, которой нужно торговать. Счастье любит тишину! Я просто счастлива, что наша семья стала больше, что есть прекрасная девочка. Вообще рождение ребенка – это чудо. Мои дети рождены в любви", - поведала 55-летняя вдова Олега Табакова.

Она рассказала, что у малышки есть и вторая бабушка. "Очень красивая, ее зовут Елена. Мы все в хороших отношениях. Надеюсь, у моей внучки будет большая, дружная семья", - цитируют актрису "7 Дней".

По ее словам, ее сын Павел учится быть папой. "Я пока не знаю, какой бабушкой буду. Но какой бы ни была, надеюсь, буду Мие хорошим другом. И думаю, что девочка будет называть меня по имени. Моя дочь Маша меня называет мамой, а Паша - Маришей. Мне кажется, уже старомодно, когда внуки говорят «бабушка». Мне вообще комфортнее, когда меня называют по имени, и даже не по имени-отчеству. Особенно, когда в театре кто-то не может выговорить мое отчество, хочется сказать: «Да не мучайтесь уже, говорите просто "Марина"»! Мне нравится мое имя!", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Артистка рассказала, что вся семья привязалась к малютке. И пообещала быть веселой бабушкой. "Я не тот родитель, который довлеет над ребенком, у нас нет дистанции. Наверное, я и бабушкой такой же буду. Друг - это человек, которому можно довериться, и эти отношения самые важные. Воспитывают пусть родители, а мы будем тусить!", - резюмировала Зудина.