Зеленский решил спасти планету

Владимир Зеленский поручил высадить на Украине миллиард деревьев. Фото: Instagram «Слуга Народа»

Помните, когда Зеленский шел на выборы президента Украины, он обещал спасти свою страну и посадить олигархов? Немного не получилось. Не то чтобы совсем-совсем, просто теперь он поставил перед собой другие задачи. Еще более масштабные – спасти планету. И намерен сажать уже не олигархов (что затруднительно, поскольку те не совсем согласны), а деревья. Что и озвучил недавно.

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение высадить на Украине в течение 3-х лет 1000000000 деревьев. А теперь буквами – один миллиард деревьев! Не меньше. Все это мероприятие должно пройти в рамках реализации программы «Облесение Украины». А то до сих пор, судя по тому, как масштабно проходит вырубка Карпат и других регионов страны, в Незалежной реализовывалась другая программа – «Облысение Украины».

Сами понимаете, мировая общественность озабочена изменениями климата, «легкие планеты» деградируют, переход на «зеленые технологии» - наше все и так далее. Разве может стоять президент Украины на обочине этой широкой скоростной магистрали планетарной жизни, по которой туда-сюда так и проносятся экипажи хозяев жизни? Не может. Це ж Европа!

Миллиард деревьев. Каков масштаб! Это вам не баран чихнул. Это надо, если заниматься этим круглогодично, без сна и перерывов на завтраки, обеды и ужины, высаживать более 913 тысяч деревьев в сутки, 634 дерева в минуту, 10,6 саженца в секунду. Еще раз - если этим заниматься круглые сутки, днем и ночью, все 365 дней в году, невзирая на времена года. Если же учесть, что сажать молодые деревца можно только весной или осенью (в отличие от тех же олигархов), то скорость посадки надо увеличить, как минимум, вдвое.

Можно подойти к вопросу и с другой стороны. Для реализации поручения Зеленского каждый житель Украины, если оперировать даже официальными цифрами, должен посадить не меньше 29 деревьев. Это включая древних стариков, грудных детей и самого Зеленского вместе с его домочадцами. Конечно, включая и непосаженных олигархов тоже. Похоже, для выращивания сыновей, для строительства дома в таком случае времени и сил уже вряд ли останется.

Потрясающая инициатива. Особенно умиляет, что абсолютно официальная. И не со сцены «Квартала 95» в варианте смешной хохмочки. Но есть непонятные моменты. Например, откуда возьмется столько посадочного материала. Деревья – это же вам не огурцы и даже не помидоры! Миллиард саженцев! Да в мире столько посадочного материала не наберется. Кстати, по подсчетам экспертов, все страны мира в течение года высаживают не более 5 миллиардов деревьев, обновляя лесной фонд взамен происходящих вырубок. И проигрывают эту битву. А тут всего лишь одна Украина готова внести в эту природную кладовую целый миллиард. Правда, за три года. Ах, да, еще и непонятно, откуда взять не меньше миллиона гектар свободных земель под посадки. И это в условиях, когда земля вот-вот начнет массово распродаваться.

Вот только не надо считать Зеленского каким-то безответственным лохом. Он, когда еще ему было 42 года объявил, что он не лох. А с того дня повзрослел еще больше. В основе поручения лежит тонкий расчет, перед которым спасует даже «сумрачный немецкий гений». Во-первых, своих саженцев у Украины нет. А закупить их можно только за деньги, которых у Украины тоже нет. Значит, что? Правильно, появляется прекрасный повод поканючить на весь мир: «Дайте грошей!» Не дадут – сами виноваты, а Украина ни при чем. Воны же хотели, но не смогли из-за всемирного скупердяйства.

Если же грошей все же дадут, то можно переходить к следующей стадии: обещать – не значит жениться. Отчитаться на бумаге можно даже не за один, а за два или сколько там надо будет миллиардов. Что грошей, что деревьев – без разницы. Что же касается реальных саженцев, сами понимаете, объяснений куча - не прижились, засохли, в конце концов, смыло паводком или дождями. Как приснопамятную деревню Гадюкино.

Логика: главное прокукарекать, а там хоть не рассветай. А математика – це москальска лженаука.

Так что сами вы лохи. А Зеленский – спаситель планеты. Раз уж с Украиной и олигархами не получилось.

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