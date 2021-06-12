Ученые: Память рыб не 3 секунды!

Не пугайте нас, мы всё помним!

Откуда пошло поверье, будто бы память рыб 3 секунды? Неизвестно. Но оно распространено по всему миру. И у нас в России многие верят, что рыбы – особенно аквариумные - невероятно тупые. И как не верить, если в этом убеждает аж сам Павел Воля – задорный юморист и резидент Comedy Club. Ролик с его разъяснениями весьма популярен в соцсетях. Набрал миллионы просмотров.

На самом же деле, эти «3 секунды» - миф, который крайне раздражает ученых-ихтиологов. Недавно один из них - Кулум Браун (Culum Brown), известный специалист по изучению сознания рыб из Университета Маккуори в Австралии (Macquarie University in Australia) – опроверг обидную для рыб выдумку. И рассказал об экспериментах, которые, наоборот, свидетельствуют о выдающихся умственных способностях обитателей водоемов и аквариумов.

Цихлидой буду - две недели не забуду

Ученые из канадского университета имени Гранта МакЮэна (MacEwan University) доктор Тревор Гамильтон (Dr. Trevor Hamilton) и его ученица Эрика Ингрэм (Erica Ingraham) изучали поведение аквариумных цихлид – рыбок из породы окунеобразными. Их тренировали по 20 минут в день - давали корм в строго определенных месте аквариума. Кормили таким образом три дня. Потом на 12 дней отправили в другой аквариум, где не кормили. Потом снова вернули в первый аквариум. И увидели, что цихлиды то и дело подплывают к тому месту, из которого прежде получали еду.

Вывод: цихлиды помнят усвоенное, как минимум, две недели. Может быть, и дольше. Но уж точно не 3 секунды.

Рыбы запоминают людей в лицо

Ихтиологи из Оксфордского (University of Oxford) и Квинслендского университетов (University of Queensland) экспериментировали с рыбами-брызгунами (Toxotes jaculatrix - брызгун полосатый или рыба-стрелок или рыба-снайпер, отряд окунеобразных). Подопытные удивили ученых своими прямо-таки сверхъестественными способностями. Вы не поверите, они запоминали лица людей и потом узнавали их среди незнакомых.

Плюющийся брызгун: может сбить муху струйкой воды.

Долгие годы принято было считать: примитивные существа – вроде рыбок - не могут запомнить чье-то лицо. Потому что для этого нужен большой развитый мозг и, как минимум, особый отдел в нем, специально предназначенный для выявления и узнавания знакомых черт. У людей, например, на этом специализируется так называемая новая кора или неокортикс, которая отвечает за высшие нервные функции, включая мышление и речь.

А недавно ученые решили проверить так ли уж необходим столь сложный механизм. Вдруг для того, чтобы отличить одно лицо от другого можно и без него?

В испытуемые ученые набрали брызгунов, мозги которых неокортексы не отягощают.

Но сами рыбки при этом проявляют и наблюдательность, и изобретательность. Умеют распознавать объекты и оценивать расстояние до них. Брызгуны, обладая незатейливым мозгом, прицельно плюются струйкой воды, сбивая ею насекомых себе в пищу. За что и зовутся снайперами. Экспериментаторы этим и воспользовались.

На экранах, расположенных над аквариумом, ученые демонстрировали изображения человеческих лиц - по два за раз. Струйку надо было выпустить в какое-то одно. За что рыбка получала муху. Чтобы не думало, что зря плевалась.

Брызгуна научили плеваться в лица люднй.

Испытуемых тренировали несколько дней. После чего лицо, в которое они привыкли плеваться, помещали среди 44 других. Рыбки находили его в 81 случае из 100. Точность плевков возрастала до 86 процентов после того, как цветные изображения заменяли на черно-белые.

- Запомнить черты лица, а потом узнать их можно и без некортекса, - сделала вполне логичный вывод доктор Кейтлин Ньюпорт (Dr Cait Newport), руководившая исследованиями, опубликовав его в Scientific Reports. К сожалению, экспериментаторы не сообщили, сколько времени рыбы помнят усвоенную информацию. Ну, уж точно дольше 3 секунд.

Схема эксперимента: изображения лиц, среди которых рыбам надо было выбрать знакомое. И плюнуть в него.

Узнают друг дружку по глазам

Исследованиями, аналогичными тем, которые англичане и австралийцы провели с брызгунами, увлеклись и их японские коллеги. Но экспериментировали с цихлидами – примерно год. Пытались понять, узнают ли рыбки друг дружку, то есть, отличают ли они одного сородича от другого. И если отличают, то каким образом. Для нас, надо понимать, все цихлиды, что называется, на одно лицо. Как и японцы.

Испытуемыми стали восемь самцов. Их парами рассадили по четырем аквариумам. Примерно за неделю рыбки привыкали друг к другу и переставали ссориться.

Дале всех самцов рассадили отдельно – в одиночные аквариумы. И каждому стали подселять соседа – не живьем, а в виде изображения на мониторе, прислоненного к стенке аквариума. Изображение представляло собой эдакую химеру, составленную из частей семи других самцов. Конкретно голову одного приставляли к телу другого – во всех возможных вариантах, среди которых были следующие конструкции: голова знакомая и тело знакомое – по прежней совместной отсидке, голова знакомая - тело незнакомое, голова незнакомая - тело знакомое, голова и тело незнакомые.

В итоге выяснилось, что цихлиды узнают друг друга. И узнавая, отличают собратьев по головам. На это у них уходит порядка половина секунды. Человеку требуется примерно столько же. Чтобы распознать знакомого.

Ученые полагают, что главной отличительной особенностью цихлиды считают глаза сородичей– именно в них они вглядываются в первую очередь. Прямо как люди.

Рыбы узнают друг дружку по глазам.

Нет, не прав Павел Воля.

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