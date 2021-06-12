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В мире12 июня 2021 10:17

В Британии с пролетающего самолета на улицу упала глыба ледяных фекалий

Когда лед растаял, все поняли, что это был вовсе не подарок небес
Юрий МАЙБОРОДА
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Утром на месте растаявшей глыбы обнаружился неприятный сюрприз

Утром на месте растаявшей глыбы обнаружился неприятный сюрприз

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поздно вечером на улице одного из провинциальных британских городков раздался грохот, а по окнам застучали осколки…

Сбежавшиеся жители увидели разбившуюся глыбу льда – единственным разумным объяснением стало ее падение с пролетающего самолета, передает portsmouth.

Одна из местных жительниц рассказала, что как раз собиралась ложиться спать, когда раздался свист и сильный удар, и тут же мелкие камешки ударили в оконное стекло. Выскочив на улицу, женщина и ее муж увидели на дороге ледяную крошку. При этом небо над городом было абсолютно чистым, а температура воздуха составляла примерно 14 градусов тепла.

Британцы убеждены – лед выпал из пролетавшего над городом самолета. Более того, они считают, что это не просто лед, а содержимое самолетного туалета, поскольку утром на месте растаявшей глыбы обнаружились фекалии.

По уверениям местных жителей, глыба упала чуть более чем в полуметре от припаркованного автомобиля.

«Если бы лед упал на машину, он бы ее раздавил», – рассказал один из соседей.

Представители Управления гражданской авиации подтвердили, что теоретически «ледопад» возможен из-за неисправностей в водяной системе самолета или метеорологических явлений, однако падение ледяной глыбы с фекалиями – нонсенс, поскольку отходы хранятся в специальных контейнерах внутри лайнера и удаляются лишь после приземления во время предполетного обслуживания.

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