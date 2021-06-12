Миллиарды мертвых насекомых вынесло на берега Нового света

Непонятная субстанция покрыла береговую линию в одном из популярных мест отдыха. Фото: стоп-кадр видео

На пляж Уэллс Бич в американском штате Мэн вынесло огромное количество микроскопических жучков. Пока ученым не удалось определить ни вид насекомых, ни их происхождение, передает The Mirror.

Жители штата обратились к властям с жалобой на непонятную субстанцию, покрывшую береговую линию в одном из популярных мест отдыха.

После изучения загадочной «грязи» стало ясно, что она полностью состоит из миллиардов мертвых микроскопических жучков.

Ученые, привлеченные к решению проблемы, развели руками – вид насекомых оказался им неизвестен, а сами они раньше не сталкивались с подобным.

«Обычно в это время года нам сообщают, что на пляже много гниющих водорослей и роящихся вокруг них мух. Но я никак не ожидал увидеть это», – заявил морской биолог Стив Диксон, отметив, что с непонятным явлением он столкнулся впервые за 35 лет своей работы.

На данный момент исследователи пытаются идентифицировать насекомых, а также понять – откуда они взялись в таком количестве на берегу Атлантического океана, однако в том, что это именно крохотные жучки сомнений нет – они прекрасно различимы под микроскопом.

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